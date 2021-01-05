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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:56
Grand Touring написав:Долярчик
я не думаю, что в новом доме нужно будет много времени уделять осбб, может поначалу
В нас досить таки є чого робити ОСББ, починаючи від усунення недоробок забудовника, вивезення будівельного сміття (років 4 були спеціальні контейери), закінчуючи підтримкою прибудинкової території та газонів.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:57
airmax78 написав:
Ну и, конечно, главный вопрос ОСМД - это вопрос денег. Когда 100% денег уходит на УК, на любой вопрос почему все так хреново, вы получаете ответ: идите нах, денег нет. Вот, посмотрите какой у дома долг - мы на вас убытки несем. И вообще - кто вы такой?
Только когда у вас появляется контроль над поступлениями и расходами вы начинаете понимать, что происходит и можно ли что-то изменить.
Ото-то!
А в моєму будинку за перший рік ~ 80 000 переплата
, а за другий ~ 200 000грн!
За 1й рік 5,84грн/м2 сплачували.
За 2й рік зменшили до 4,14грн/м2
Але, цього року наше ОСББ хоче підвищити тариф, так як зросла мінімалка, а також з/п бухгалтера/двірника/прибиральниці/Голови.....
Востаннє редагувалось Долярчик
в Пон 18 січ, 2021 17:58, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:58
airmax78 написав:
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Не платят за обслуживание дома - отключать электроэнергию. ДТЭК теперь слова не скажет на это. .
ух ты, а так можно? Любопытная тема надо своим рассказать
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:58
flyman написав: Grand Touring написав:Долярчик
я не думаю, что в новом доме нужно будет много времени уделять осбб, может поначалу
В нас досить таки є чого робити ОСББ, починаючи від усунення недоробок забудовника, вивезення будівельного сміття (років 4 були спеціальні контейери), закінчуючи підтримкою прибудинкової території та газонів.
Самосвал строительного мусора собранного только по подсобным помещениям вывезли на днях. 3 года у УК руки не доходили и "денег не было".
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Додано: Пон 18 січ, 2021 18:01
airmax78 написав: flyman написав: Grand Touring написав:Долярчик
я не думаю, что в новом доме нужно будет много времени уделять осбб, может поначалу
В нас досить таки є чого робити ОСББ, починаючи від усунення недоробок забудовника, вивезення будівельного сміття (років 4 були спеціальні контейери), закінчуючи підтримкою прибудинкової території та газонів.
Самосвал строительного мусора собранного только по подсобным помещениям вывезли на днях. 3 года у УК руки не доходили и "денег не было".
Ого, всюди та сама історія
У нас теж УК була 4 місяці, поки не створили ОСББ!
І теж купи сміття з паркінгу і не тільки з нього вивезли!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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