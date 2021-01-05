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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6261626262636264

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 98
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
28
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:56

  Grand Touring написав:Долярчик я не думаю, что в новом доме нужно будет много времени уделять осбб, может поначалу

В нас досить таки є чого робити ОСББ, починаючи від усунення недоробок забудовника, вивезення будівельного сміття (років 4 були спеціальні контейери), закінчуючи підтримкою прибудинкової території та газонів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:57

  airmax78 написав:Ну и, конечно, главный вопрос ОСМД - это вопрос денег. Когда 100% денег уходит на УК, на любой вопрос почему все так хреново, вы получаете ответ: идите нах, денег нет. Вот, посмотрите какой у дома долг - мы на вас убытки несем. И вообще - кто вы такой?
Только когда у вас появляется контроль над поступлениями и расходами вы начинаете понимать, что происходит и можно ли что-то изменить.

Ото-то!
А в моєму будинку за перший рік ~ 80 000 переплата, а за другий ~ 200 000грн!
За 1й рік 5,84грн/м2 сплачували.
За 2й рік зменшили до 4,14грн/м2
Але, цього року наше ОСББ хоче підвищити тариф, так як зросла мінімалка, а також з/п бухгалтера/двірника/прибиральниці/Голови.....
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 18 січ, 2021 17:58, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:58

  airmax78 написав:..
Не платят за обслуживание дома - отключать электроэнергию. ДТЭК теперь слова не скажет на это. .

ух ты, а так можно? Любопытная тема надо своим рассказать
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:58

  flyman написав:
  Grand Touring написав:Долярчик я не думаю, что в новом доме нужно будет много времени уделять осбб, может поначалу

В нас досить таки є чого робити ОСББ, починаючи від усунення недоробок забудовника, вивезення будівельного сміття (років 4 були спеціальні контейери), закінчуючи підтримкою прибудинкової території та газонів.

Самосвал строительного мусора собранного только по подсобным помещениям вывезли на днях. 3 года у УК руки не доходили и "денег не было".
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:01

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  Grand Touring написав:Долярчик я не думаю, что в новом доме нужно будет много времени уделять осбб, может поначалу

В нас досить таки є чого робити ОСББ, починаючи від усунення недоробок забудовника, вивезення будівельного сміття (років 4 були спеціальні контейери), закінчуючи підтримкою прибудинкової території та газонів.

Самосвал строительного мусора собранного только по подсобным помещениям вывезли на днях. 3 года у УК руки не доходили и "денег не было".

Ого, всюди та сама історія :D
У нас теж УК була 4 місяці, поки не створили ОСББ!
І теж купи сміття з паркінгу і не тільки з нього вивезли!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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