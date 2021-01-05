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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 62626263626462656266>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 98
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
28
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:56

  Grand Touring написав:Долярчик я не думаю, что в новом доме нужно будет много времени уделять осбб, может поначалу

В нас досить таки є чого робити ОСББ, починаючи від усунення недоробок забудовника, вивезення будівельного сміття (років 4 були спеціальні контейери), закінчуючи підтримкою прибудинкової території та газонів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:57

  airmax78 написав:Ну и, конечно, главный вопрос ОСМД - это вопрос денег. Когда 100% денег уходит на УК, на любой вопрос почему все так хреново, вы получаете ответ: идите нах, денег нет. Вот, посмотрите какой у дома долг - мы на вас убытки несем. И вообще - кто вы такой?
Только когда у вас появляется контроль над поступлениями и расходами вы начинаете понимать, что происходит и можно ли что-то изменить.

Ото-то!
А в моєму будинку за перший рік ~ 80 000 переплата, а за другий ~ 200 000грн!
За 1й рік 5,84грн/м2 сплачували.
За 2й рік зменшили до 4,14грн/м2
Але, цього року наше ОСББ хоче підвищити тариф, так як зросла мінімалка, а також з/п бухгалтера/двірника/прибиральниці/Голови.....
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 18 січ, 2021 17:58, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:58

  airmax78 написав:..
Не платят за обслуживание дома - отключать электроэнергию. ДТЭК теперь слова не скажет на это. .

ух ты, а так можно? Любопытная тема надо своим рассказать
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:58

  flyman написав:
  Grand Touring написав:Долярчик я не думаю, что в новом доме нужно будет много времени уделять осбб, может поначалу

В нас досить таки є чого робити ОСББ, починаючи від усунення недоробок забудовника, вивезення будівельного сміття (років 4 були спеціальні контейери), закінчуючи підтримкою прибудинкової території та газонів.

Самосвал строительного мусора собранного только по подсобным помещениям вывезли на днях. 3 года у УК руки не доходили и "денег не было".
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:01

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  Grand Touring написав:Долярчик я не думаю, что в новом доме нужно будет много времени уделять осбб, может поначалу

В нас досить таки є чого робити ОСББ, починаючи від усунення недоробок забудовника, вивезення будівельного сміття (років 4 були спеціальні контейери), закінчуючи підтримкою прибудинкової території та газонів.

Самосвал строительного мусора собранного только по подсобным помещениям вывезли на днях. 3 года у УК руки не доходили и "денег не было".

Ого, всюди та сама історія :D
У нас теж УК була 4 місяці, поки не створили ОСББ!
І теж купи сміття з паркінгу і не тільки з нього вивезли!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:10

  antey1969 написав:
  flyman написав:і ще одне зауваження, щодо логістики.
Починаю подумувати щодо електроскутера, так щоб на одному заряді 100 км., тобто від Бучі до дачі (родового помісця).

Как обычно, в планах малоюзаная б/у-восьмилетка?

Навряд чи, акумулятор швидко зношується.
Для скутера я порахував, що квиток на електричку, що заправка бензином, приблизно одна ціна. Тільки скутер тяжкий, тре щось полегше, щоб можна було затягнути в цоколь і не смерділо.

І критиканам відповім так, що вибудовою логістичну ланку від родового помістя в дальньому передмісті до роботи в Києві. ШРТ як основна магістраль, навколо якої ця логістика будується.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:23

  flyman написав:
  antey1969 написав:
  flyman написав:і ще одне зауваження, щодо логістики.
Починаю подумувати щодо електроскутера, так щоб на одному заряді 100 км., тобто від Бучі до дачі (родового помісця).

Как обычно, в планах малоюзаная б/у-восьмилетка?

Навряд чи, акумулятор швидко зношується.
Для скутера я порахував, що квиток на електричку, що заправка бензином, приблизно одна ціна. Тільки скутер тяжкий, тре щось полегше, щоб можна було затягнути в цоколь і не смерділо.

І критиканам відповім так, що вибудовою логістичну ланку від родового помістя в дальньому передмісті до роботи в Києві. ШРТ як основна магістраль, навколо якої ця логістика будується.

Флай, учитывая малые габариты кавалирок, отсутствие велодорожек в ближнем и дальнем пригороде, а также тяжелый вес (или очень тяжелый вес, если это самокат с батареей на 100 км) - предлагаю освоить лучший вид персонального электротранспорта - моноколесо.
Малые размеры, легкий вес, удобная ручка для перевозки, и при этом большой запас хода.
Смотри, вот как раз кто-то не осилил освоение этого ТС и продает дешево:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/monoko ... JKjfM.html
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:28

  airmax78 написав:Ну оно не то, чтобы аварийное. Но есть такие застройщики, не будем показывать пальцем, которые оснащают дом с одной целью - подписать акт ввода в эксплуатацию. Потом по быренькому перекинуть дом на свою УК/ОСМД, а дальше их уже мало волнуют все проблемы - они с головой в новых проектах (или уходят в историю).
А потом начинаются ремонты. Вильнолюди начинают разносить дом в хлам, начиная с лифтов. УК Застройщика, обычно, на это насрать. Иногда пытаются как-то противостоять (как в Ричмонде), но вяло. В итоге через 3-5 лет имеем лифты которые работают чих-пых, изуродованные фасады, неработающую пожарную сигнализацию (+ вильнолюдям датчики дыма в квартирах не нужны - они портят интерьер). ИТП дай Бог настраивают ко 2-3-ему отопительному сезону. Ну и куча мелочей. Огромная куча мелочей.
Но это не означает что в советской вторичке дела обстоят хотя бы также. Там все еще хуже.
Покупайте у КАН или у Таряна. Истину вам говорю.


Странная у вас истина. Гораздо логичнее было бы застройщику сдавать квартиры с отделкой (хотя бы 5-7 вариантов на выбор), ну как в европах, на которые вы любите кивать. Тогда вильнолюди не разносили бы дом в пух и прах своими ремонтами, и тем кто вселился первым не приходилось бы несколько лет слушать пение перфораторов и штроборезов.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:33

  hume написав:
  Frant написав:
  kingkongovets написав:фото из серии "прекрасный киев 80х" - многолетняя заброшка
В будь якому місті в будь який час можна знайти подібні руїни. І що з того, "онук бабусі-архітекторші", який закінчив податкову академію в Ірпіні. Ти ж повний профан в архітектурі.
Навіщо сунеш свій ніс в Калашний ряд???
За 30 років Київ перетворився в купу хаотичних забудов, які ніяк не пов,язані між собою. Як і вся ця держава, власне.
Хаос, безвладдя, маршрутки, люмпени на євробляхах, блазні в Верховній раді - оце все наше.

Нормы градостроения основательно не менялись со времен совка. Вот и получили то, что прошло по советскому дбну. Нужно было менять когда в строительном бизнесе крутились не такие большие деньги, для этого было 15 лет независимости. Сейчас лобби застройщиков не даст никому протащить условное ограничение этажности, или плотности. А если отдаст, то суд все поправит.


В СССР были СНиПы. В СССР не было точечных застроек, были комплексные планы застпроек разного уровня.
Касательно художественной ценности советской архитектуры спорить не буду - я не эстет, не гуманитарий, но мне она не очень. Хотя вкусы меняются, возможно, для своего времени она была актуальна. Японский автодизайн 80-х "консервная банка" еще в 90-х вызывал эрекцию у каанкретных пацанов "в удобных тренировочных штанах" (с), многие из которых стали теперь "уважаемыми людьми, которые решают вопросы". :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:34

  trololo написав:
тут уж как повезет с розой ветров и рожой соседа. я собираюсь тепловой насос ставить, чтобы не коптить, ну и камин как резерв и для удовольствия


А какого типа и примерный прайс? У тех, что я когда то просчитывал, окупаемость вложений не просматривалась, по сравнению с газовыми котлами.
drevlyanin
 
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