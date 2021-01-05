airmax78 написав:

Ну оно не то, чтобы аварийное. Но есть такие застройщики, не будем показывать пальцем, которые оснащают дом с одной целью - подписать акт ввода в эксплуатацию. Потом по быренькому перекинуть дом на свою УК/ОСМД, а дальше их уже мало волнуют все проблемы - они с головой в новых проектах (или уходят в историю).А потом начинаются ремонты. Вильнолюди начинают разносить дом в хлам, начиная с лифтов. УК Застройщика, обычно, на это насрать. Иногда пытаются как-то противостоять (как в Ричмонде), но вяло. В итоге через 3-5 лет имеем лифты которые работают чих-пых, изуродованные фасады, неработающую пожарную сигнализацию (+ вильнолюдям датчики дыма в квартирах не нужны - они портят интерьер). ИТП дай Бог настраивают ко 2-3-ему отопительному сезону. Ну и куча мелочей. Огромная куча мелочей.Но это не означает что в советской вторичке дела обстоят хотя бы также. Там все еще хуже.Покупайте у КАН или у Таряна. Истину вам говорю.