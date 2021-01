Додано: Пон 18 січ, 2021 18:43

rjkz написав:

В СССР были СНиПы. В СССР не было точечных застроек, были комплексные планы застпроек разного уровня.

В СССР были СНиПы., были комплексные планы застпроек разного уровня.



полный бред

хоть в ссср и были снипы и "комплексные планы застроек разного уровня", точечных застроек было полно - причем как жилых, так и административных зданий, ими заплеван, по меткому выражению хьюма, весь центр и прицентралье



2 олл:

закрывая тему квартала возле бессарабки - так это выглядит сейчас

слева - мандарин, справа - типа аутентичный фасад бывшего отеля

что лучше?

