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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6263626462656266>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 98
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
28
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:37

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Самосвал строительного мусора собранного только по подсобным помещениям вывезли на днях. 3 года у УК руки не доходили и "денег не было".

Ого, всюди та сама історія :D
У нас теж УК була 4 місяці, поки не створили ОСББ!
І теж купи сміття з паркінгу і не тільки з нього вивезли!


а сміття будівельне саме там матеріалізовалося з нізвідки чи мешканці, що роблять ремонти, накидали і яких, звісно, душить жаба організувати вивіз власного будівельного сміття? тільки не кажіть що те мала робит ук. ні в яких ук чи жек чи осбб не закладено вивіз сміття в таких масштабах, коли мешканці роблять капітальні ремонти хоч в нових хоч в квартирах на вторинному ринку.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:41

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Ну оно не то, чтобы аварийное. Но есть такие застройщики, не будем показывать пальцем, которые оснащают дом с одной целью - подписать акт ввода в эксплуатацию. Потом по быренькому перекинуть дом на свою УК/ОСМД, а дальше их уже мало волнуют все проблемы - они с головой в новых проектах (или уходят в историю).
А потом начинаются ремонты. Вильнолюди начинают разносить дом в хлам, начиная с лифтов. УК Застройщика, обычно, на это насрать. Иногда пытаются как-то противостоять (как в Ричмонде), но вяло. В итоге через 3-5 лет имеем лифты которые работают чих-пых, изуродованные фасады, неработающую пожарную сигнализацию (+ вильнолюдям датчики дыма в квартирах не нужны - они портят интерьер). ИТП дай Бог настраивают ко 2-3-ему отопительному сезону. Ну и куча мелочей. Огромная куча мелочей.
Но это не означает что в советской вторичке дела обстоят хотя бы также. Там все еще хуже.
Покупайте у КАН или у Таряна. Истину вам говорю.


Странная у вас истина. Гораздо логичнее было бы застройщику сдавать квартиры с отделкой (хотя бы 5-7 вариантов на выбор), ну как в европах, на которые вы любите кивать. Тогда вильнолюди не разносили бы дом в пух и прах своими ремонтами, и тем кто вселился первым не приходилось бы несколько лет слушать пение перфораторов и штроборезов.

Ну хотели же именно так сделать в 3й башне Таряна. Но рынок оказался вообще не готов к такому. Многие, как я понимаю, все еще уверены, что они сами сделают лучше и дешевле чем застройщик.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:43

  rjkz написав:
В СССР были СНиПы. В СССР не было точечных застроек, были комплексные планы застпроек разного уровня.


полный бред
хоть в ссср и были снипы и "комплексные планы застроек разного уровня", точечных застроек было полно - причем как жилых, так и административных зданий, ими заплеван, по меткому выражению хьюма, весь центр и прицентралье

2 олл:
закрывая тему квартала возле бессарабки - так это выглядит сейчас
слева - мандарин, справа - типа аутентичный фасад бывшего отеля
что лучше?
Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:43

  wild.tomcat написав:
  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Самосвал строительного мусора собранного только по подсобным помещениям вывезли на днях. 3 года у УК руки не доходили и "денег не было".

Ого, всюди та сама історія :D
У нас теж УК була 4 місяці, поки не створили ОСББ!
І теж купи сміття з паркінгу і не тільки з нього вивезли!


а сміття будівельне саме там матеріалізовалося з нізвідки чи мешканці, що роблять ремонти, накидали і яких, звісно, душить жаба організувати вивіз власного будівельного сміття? тільки не кажіть що те мала робит ук. ні в яких ук чи жек чи осбб не закладено вивіз сміття в таких масштабах, коли мешканці роблять капітальні ремонти хоч в нових хоч в квартирах на вторинному ринку.

У нас это именно аутентичный строй мусор от застройщика. Собственники даже доступа в эти помещения не имели.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:44

  airmax78 написав: В общем альтернативы нет. Главное не выбрать в руководство ОСМД каких-то воров или далпайопав.


А как среди малознакомых людей отличить вора от честного и далбайопа от типа принципиального?
На детекторе лжи проверяете или сыворотку правды вкалываете? Ведь ловкач может по началу себя красиво вести. Классический пример из книжек-Чичиков.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:52

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав: В общем альтернативы нет. Главное не выбрать в руководство ОСМД каких-то воров или далпайопав.


А как среди малознакомых людей отличить вора от честного и далбайопа от типа принципиального?
На детекторе лжи проверяете или сыворотку правды вкалываете? Ведь ловкач может по началу себя красиво вести. Классический пример из книжек-Чичиков.

Далпайопа идентифицировать несложно. С ворами, конечно, тяжелее. Но тут, важно, чтобы хотя бы 2 честных человека в Правлении было. А 2х праведников даже Содоме и Гоморре можно было найти.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:57

  Grand Touring написав:может кто знает как цари раньше в царских домах грелись? раньше морозы еще сильнее были, а как такие площади с громадными окнами и дверми отапливались? в шубах все ходили?


Знаю, печное отопление.
Технология старых печей наподобии Булерьяна, только еще и нагретый кирпич отдает тепло очень долго.
жил когда-то в таком доме. И есть квартира в дореволюционном доме с такими печами, только у меня разобрали, сейчас газовый котел.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:06

  airmax78 написав:
  flyman написав:Навряд чи, акумулятор швидко зношується.
Для скутера я порахував, що квиток на електричку, що заправка бензином, приблизно одна ціна. Тільки скутер тяжкий, тре щось полегше, щоб можна було затягнути в цоколь і не смерділо.

І критиканам відповім так, що вибудовою логістичну ланку від родового помістя в дальньому передмісті до роботи в Києві. ШРТ як основна магістраль, навколо якої ця логістика будується.

Флай, учитывая малые габариты кавалирок, отсутствие велодорожек в ближнем и дальнем пригороде, а также тяжелый вес (или очень тяжелый вес, если это самокат с батареей на 100 км) - предлагаю освоить лучший вид персонального электротранспорта - моноколесо.
Малые размеры, легкий вес, удобная ручка для перевозки, и при этом большой запас хода.
Смотри, вот как раз кто-то не осилил освоение этого ТС и продает дешево:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/monoko ... JKjfM.html

сумніваюсь, що вона матиме тягу на грунтовій дорозі та на звичайній асфальтовій з ямками. Крім того, рюкзак з яблуками на плечі, не сприятими стійкості ТЗ.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:08

  drevlyanin написав:
  trololo написав:
тут уж как повезет с розой ветров и рожой соседа. я собираюсь тепловой насос ставить, чтобы не коптить, ну и камин как резерв и для удовольствия


А какого типа и примерный прайс? У тех, что я когда то просчитывал, окупаемость вложений не просматривалась, по сравнению с газовыми котлами.


газом в моих краях не пахнет, а истопником на твердотоп работать неохота. по рассчетным теплопотерям мне должно хватить насоса с номиналом 8-10квт (чтобы в реале было 4 гарантированно). смотрю китайцев дешевых, в районе 1.5-2к. если лет пять отработает, то окупится. еще важный момент - если отопление радиаторное то окупаемость сильно хуже. лучше всего с теплыми полами насос воздух-вода. но это не точно, пока теоретизирую :)
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:17

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
А как среди малознакомых людей отличить вора от честного и далбайопа от типа принципиального?
На детекторе лжи проверяете или сыворотку правды вкалываете? Ведь ловкач может по началу себя красиво вести. Классический пример из книжек-Чичиков.

Далпайопа идентифицировать несложно. С ворами, конечно, тяжелее. Но тут, важно, чтобы хотя бы 2 честных человека в Правлении было. А 2х праведников даже Содоме и Гоморре можно было найти.


Ну да, найти то можно, если искать будет Бог. А как убедить остальных жильцов, что именно эти честные? Опять к Богу обращаться, чтоб явил какое то нить чудо? Ведь мы знаем, за кого склонен голосовать "мудрый украинский народ".
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