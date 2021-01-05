Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Самосвал строительного мусора собранного только по подсобным помещениям вывезли на днях. 3 года у УК руки не доходили и "денег не было".
Ого, всюди та сама історія У нас теж УК була 4 місяці, поки не створили ОСББ! І теж купи сміття з паркінгу і не тільки з нього вивезли!
а сміття будівельне саме там матеріалізовалося з нізвідки чи мешканці, що роблять ремонти, накидали і яких, звісно, душить жаба організувати вивіз власного будівельного сміття? тільки не кажіть що те мала робит ук. ні в яких ук чи жек чи осбб не закладено вивіз сміття в таких масштабах, коли мешканці роблять капітальні ремонти хоч в нових хоч в квартирах на вторинному ринку.
airmax78 написав:Ну оно не то, чтобы аварийное. Но есть такие застройщики, не будем показывать пальцем, которые оснащают дом с одной целью - подписать акт ввода в эксплуатацию. Потом по быренькому перекинуть дом на свою УК/ОСМД, а дальше их уже мало волнуют все проблемы - они с головой в новых проектах (или уходят в историю). А потом начинаются ремонты. Вильнолюди начинают разносить дом в хлам, начиная с лифтов. УК Застройщика, обычно, на это насрать. Иногда пытаются как-то противостоять (как в Ричмонде), но вяло. В итоге через 3-5 лет имеем лифты которые работают чих-пых, изуродованные фасады, неработающую пожарную сигнализацию (+ вильнолюдям датчики дыма в квартирах не нужны - они портят интерьер). ИТП дай Бог настраивают ко 2-3-ему отопительному сезону. Ну и куча мелочей. Огромная куча мелочей. Но это не означает что в советской вторичке дела обстоят хотя бы также. Там все еще хуже. Покупайте у КАН или у Таряна. Истину вам говорю.
Странная у вас истина. Гораздо логичнее было бы застройщику сдавать квартиры с отделкой (хотя бы 5-7 вариантов на выбор), ну как в европах, на которые вы любите кивать. Тогда вильнолюди не разносили бы дом в пух и прах своими ремонтами, и тем кто вселился первым не приходилось бы несколько лет слушать пение перфораторов и штроборезов.
Ну хотели же именно так сделать в 3й башне Таряна. Но рынок оказался вообще не готов к такому. Многие, как я понимаю, все еще уверены, что они сами сделают лучше и дешевле чем застройщик.
rjkz написав: В СССР были СНиПы. В СССР не было точечных застроек, были комплексные планы застпроек разного уровня.
полный бред хоть в ссср и были снипы и "комплексные планы застроек разного уровня", точечных застроек было полно - причем как жилых, так и административных зданий, ими заплеван, по меткому выражению хьюма, весь центр и прицентралье
2 олл: закрывая тему квартала возле бессарабки - так это выглядит сейчас слева - мандарин, справа - типа аутентичный фасад бывшего отеля что лучше?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Самосвал строительного мусора собранного только по подсобным помещениям вывезли на днях. 3 года у УК руки не доходили и "денег не было".
Ого, всюди та сама історія У нас теж УК була 4 місяці, поки не створили ОСББ! І теж купи сміття з паркінгу і не тільки з нього вивезли!
а сміття будівельне саме там матеріалізовалося з нізвідки чи мешканці, що роблять ремонти, накидали і яких, звісно, душить жаба організувати вивіз власного будівельного сміття? тільки не кажіть що те мала робит ук. ні в яких ук чи жек чи осбб не закладено вивіз сміття в таких масштабах, коли мешканці роблять капітальні ремонти хоч в нових хоч в квартирах на вторинному ринку.
У нас это именно аутентичный строй мусор от застройщика. Собственники даже доступа в эти помещения не имели.
airmax78 написав: В общем альтернативы нет. Главное не выбрать в руководство ОСМД каких-то воров или далпайопав.
А как среди малознакомых людей отличить вора от честного и далбайопа от типа принципиального? На детекторе лжи проверяете или сыворотку правды вкалываете? Ведь ловкач может по началу себя красиво вести. Классический пример из книжек-Чичиков.
airmax78 написав: В общем альтернативы нет. Главное не выбрать в руководство ОСМД каких-то воров или далпайопав.
А как среди малознакомых людей отличить вора от честного и далбайопа от типа принципиального? На детекторе лжи проверяете или сыворотку правды вкалываете? Ведь ловкач может по началу себя красиво вести. Классический пример из книжек-Чичиков.
Далпайопа идентифицировать несложно. С ворами, конечно, тяжелее. Но тут, важно, чтобы хотя бы 2 честных человека в Правлении было. А 2х праведников даже Содоме и Гоморре можно было найти.
Grand Touring написав:может кто знает как цари раньше в царских домах грелись? раньше морозы еще сильнее были, а как такие площади с громадными окнами и дверми отапливались? в шубах все ходили?
Знаю, печное отопление. Технология старых печей наподобии Булерьяна, только еще и нагретый кирпич отдает тепло очень долго. жил когда-то в таком доме. И есть квартира в дореволюционном доме с такими печами, только у меня разобрали, сейчас газовый котел.
flyman написав:Навряд чи, акумулятор швидко зношується. Для скутера я порахував, що квиток на електричку, що заправка бензином, приблизно одна ціна. Тільки скутер тяжкий, тре щось полегше, щоб можна було затягнути в цоколь і не смерділо.
І критиканам відповім так, що вибудовою логістичну ланку від родового помістя в дальньому передмісті до роботи в Києві. ШРТ як основна магістраль, навколо якої ця логістика будується.
Флай, учитывая малые габариты кавалирок, отсутствие велодорожек в ближнем и дальнем пригороде, а также тяжелый вес (или очень тяжелый вес, если это самокат с батареей на 100 км) - предлагаю освоить лучший вид персонального электротранспорта - моноколесо. Малые размеры, легкий вес, удобная ручка для перевозки, и при этом большой запас хода. Смотри, вот как раз кто-то не осилил освоение этого ТС и продает дешево: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/monoko ... JKjfM.html
сумніваюсь, що вона матиме тягу на грунтовій дорозі та на звичайній асфальтовій з ямками. Крім того, рюкзак з яблуками на плечі, не сприятими стійкості ТЗ.
trololo написав: тут уж как повезет с розой ветров и рожой соседа. я собираюсь тепловой насос ставить, чтобы не коптить, ну и камин как резерв и для удовольствия
А какого типа и примерный прайс? У тех, что я когда то просчитывал, окупаемость вложений не просматривалась, по сравнению с газовыми котлами.
газом в моих краях не пахнет, а истопником на твердотоп работать неохота. по рассчетным теплопотерям мне должно хватить насоса с номиналом 8-10квт (чтобы в реале было 4 гарантированно). смотрю китайцев дешевых, в районе 1.5-2к. если лет пять отработает, то окупится. еще важный момент - если отопление радиаторное то окупаемость сильно хуже. лучше всего с теплыми полами насос воздух-вода. но это не точно, пока теоретизирую
drevlyanin написав: А как среди малознакомых людей отличить вора от честного и далбайопа от типа принципиального? На детекторе лжи проверяете или сыворотку правды вкалываете? Ведь ловкач может по началу себя красиво вести. Классический пример из книжек-Чичиков.
Далпайопа идентифицировать несложно. С ворами, конечно, тяжелее. Но тут, важно, чтобы хотя бы 2 честных человека в Правлении было. А 2х праведников даже Содоме и Гоморре можно было найти.
Ну да, найти то можно, если искать будет Бог. А как убедить остальных жильцов, что именно эти честные? Опять к Богу обращаться, чтоб явил какое то нить чудо? Ведь мы знаем, за кого склонен голосовать "мудрый украинский народ".