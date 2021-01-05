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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6263626462656266

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 98
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
28
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:22

  rjkz написав:Нормы

В СССР были СНиПы. В СССР не было точечных застроек, были комплексные планы застпроек разного уровня.
Касательно художественной ценности советской архитектуры спорить не буду - я не эстет, не гуманитарий, но мне она не очень. Хотя вкусы меняются, возможно, для своего времени она была актуальна. Японский автодизайн 80-х "консервная банка" еще в 90-х вызывал эрекцию у каанкретных пацанов "в удобных тренировочных штанах" (с), многие из которых стали теперь "уважаемыми людьми, которые решают вопросы". :mrgreen:

Ага, со снипов и переписали дбн, особо не заморачиваясь. Точечной застройкой грешить начали давно. Даже в таких великолепно продуманных архитектурных ансамблях как Оболонь встречаются точечные панельки на несколько лет старше соседних домов. При правильном планировании не должно оставаться место, которого хватит на ещё один дом с придомовой. То есть этими пройопами и воспользовались строители современного города. Оказалось не айс.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:26

  trololo написав:
газом в моих краях не пахнет, а истопником на твердотоп работать неохота. по рассчетным теплопотерям мне должно хватить насоса с номиналом 8-10квт (чтобы в реале было 4 гарантированно). смотрю китайцев дешевых, в районе 1.5-2к. если лет пять отработает, то окупится. еще важный момент - если отопление радиаторное то окупаемость сильно хуже. лучше всего с теплыми полами насос воздух-вода. но это не точно, пока теоретизирую :)


При таких вводных нормально. До 2008 мне меньше 10-12 не заряжали, правда "за фирмУ", а китайцев тогда не предлагали, ну или я плохо искал. Теплые водяные полы-верный ход, у самого такие всюду. Единственный радиатор-на лестнице на второй этаж.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:29

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
А как среди малознакомых людей отличить вора от честного и далбайопа от типа принципиального?
На детекторе лжи проверяете или сыворотку правды вкалываете? Ведь ловкач может по началу себя красиво вести. Классический пример из книжек-Чичиков.

Далпайопа идентифицировать несложно. С ворами, конечно, тяжелее. Но тут, важно, чтобы хотя бы 2 честных человека в Правлении было. А 2х праведников даже Содоме и Гоморре можно было найти.


Ну да, найти то можно, если искать будет Бог. А как убедить остальных жильцов, что именно эти честные? Опять к Богу обращаться, чтоб явил какое то нить чудо? Ведь мы знаем, за кого склонен голосовать "мудрый украинский народ".

Есть еще ревизионная комиссия. Если им совсем не насрать будет - то выявят. Вообще же это одна из наших самых больших проблем, по сравнению с западными демократиями: отсутствие какого-либо доверия к тем, кого мы не знаем. Презумпция виновности. Она нам очень в развитии мешает и способствует кумовству и неэффективности.
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