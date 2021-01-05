Додано: Пон 18 січ, 2021 20:34

Serg-ik написав: airmax78 написав: Наблюдения после 3-х месяцев работы в ОСМД:

1. 90% собственников главное чтобы их никто не трогал. Если с деньгами проблем нет - лучше откупятся, но потом будут ворчать и качать права.

2. На рынке услуг по обслуживанию внутридомовых сетей и инженерии конкуренция отсутствует как таковая. 0 конкуренции. Заходи и работай.

3. У большинства домов обслуживаемых УК, ЖЭКами, карманными ОСМД застройщиков поддерживается состояние на грани аварийного. Наблюдения после 3-х месяцев работы в ОСМД:1. 90% собственников главное чтобы их никто не трогал. Если с деньгами проблем нет - лучше откупятся, но потом будут ворчать и качать права.2. На рынке услуг по обслуживанию внутридомовых сетей и инженерии конкуренция отсутствует как таковая. 0 конкуренции. Заходи и работай.3. У большинства домов обслуживаемых УК, ЖЭКами, карманными ОСМД застройщиков поддерживается состояние на грани аварийного.

Что то Вы не договариваете.

в ОСМД работаете?

ОСМД застройщиков-в новых домах. там уже всё аварийное? Что то Вы не договариваете.в ОСМД работаете?ОСМД застройщиков-в новых домах. там уже всё аварийное?

Яркий пример ФК1. У меня там было 2 квартиры, одну продал, а вторая осталась сыну, поэтому досконально знаю, что происходит. В доме собственники создали ОСББ. Кстати выбрали оч. толкового голову правления. Наняли приличную УК. Когда начали проверять техническое состояние лифтов, то оказалось, что за 5 лет прежняя УК вообще их не обслуживала и в 3-х подъездах из 5-ти они в аварийном состоянии и требуют замены тросов, шкива и т. д. 2 лифта грузовых уже не работали. Пожарники нашли 33 нарушения при проверке дома, короче, противопожарная система не работает и разграблена и много других проблем вылезло. Если коротко, то дом вообще не обслуживался, даже не убирали подъезды, собственно, поэтому жильцы начали возмущаться и создали ОСББ. Но УК просто так не сдавалась, дом передавать официально отказались, подделали подписи собственников и создали ликвидационную комиссию ОСББ, заблокировали р/счет. Но Правление ОСББ сумело собрать за сутки несколько десятков нотариально заверенных заявлений, что никто не давал согласия на ликвидацию и что подписи подделали и подали жалобу в Минюст. Плюс заява в полицию, правда, реакции со стороны правоохранителей ноль. Через месяц Минюст отменил ликвидацию. Правление в короткие сроки сумело организовать собрание, на котором в т. числе изменили устав, и сейчас рейдерский захват практически невозможен. Сейчас ОСББ работает в обычном режиме. Уже ремонтируют лифты и решают много других хозяйственных задач. Обслуживание дома на высоком уровне. Собственники проголосовали подавляющим большинством за запрет колхозить фасад (будут установлены корзины на все кондиционеры. Уже определены конкретные места для установки и переноса уже установленных кондиционеров), запретили строить курятники на крыше, запретили парковаться во дворе, только выгрузка (будет работать в ближайшее время после установки шлагбаумам на въезд во двор). Правление настроено судится с "владельцами" уже построенных курятников, т. к. документы были получены с нарушениями. Через несколько лет судебных разборок есть большая вероятность выиграть суды и демонтировать курятники на крыше.Вывод из этой истории можно сделать такой, что нельзя покупать дома КГС, Perfect Group, если вы, конечно, хотите приличного обслуживание дома.