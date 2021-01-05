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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6264626562666267>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 98
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
28
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:22

  rjkz написав:Нормы

В СССР были СНиПы. В СССР не было точечных застроек, были комплексные планы застпроек разного уровня.
Касательно художественной ценности советской архитектуры спорить не буду - я не эстет, не гуманитарий, но мне она не очень. Хотя вкусы меняются, возможно, для своего времени она была актуальна. Японский автодизайн 80-х "консервная банка" еще в 90-х вызывал эрекцию у каанкретных пацанов "в удобных тренировочных штанах" (с), многие из которых стали теперь "уважаемыми людьми, которые решают вопросы". :mrgreen:

Ага, со снипов и переписали дбн, особо не заморачиваясь. Точечной застройкой грешить начали давно. Даже в таких великолепно продуманных архитектурных ансамблях как Оболонь встречаются точечные панельки на несколько лет старше соседних домов. При правильном планировании не должно оставаться место, которого хватит на ещё один дом с придомовой. То есть этими пройопами и воспользовались строители современного города. Оказалось не айс.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:26

  trololo написав:
газом в моих краях не пахнет, а истопником на твердотоп работать неохота. по рассчетным теплопотерям мне должно хватить насоса с номиналом 8-10квт (чтобы в реале было 4 гарантированно). смотрю китайцев дешевых, в районе 1.5-2к. если лет пять отработает, то окупится. еще важный момент - если отопление радиаторное то окупаемость сильно хуже. лучше всего с теплыми полами насос воздух-вода. но это не точно, пока теоретизирую :)


При таких вводных нормально. До 2008 мне меньше 10-12 не заряжали, правда "за фирмУ", а китайцев тогда не предлагали, ну или я плохо искал. Теплые водяные полы-верный ход, у самого такие всюду. Единственный радиатор-на лестнице на второй этаж.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:29

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
А как среди малознакомых людей отличить вора от честного и далбайопа от типа принципиального?
На детекторе лжи проверяете или сыворотку правды вкалываете? Ведь ловкач может по началу себя красиво вести. Классический пример из книжек-Чичиков.

Далпайопа идентифицировать несложно. С ворами, конечно, тяжелее. Но тут, важно, чтобы хотя бы 2 честных человека в Правлении было. А 2х праведников даже Содоме и Гоморре можно было найти.


Ну да, найти то можно, если искать будет Бог. А как убедить остальных жильцов, что именно эти честные? Опять к Богу обращаться, чтоб явил какое то нить чудо? Ведь мы знаем, за кого склонен голосовать "мудрый украинский народ".

Есть еще ревизионная комиссия. Если им совсем не насрать будет - то выявят. Вообще же это одна из наших самых больших проблем, по сравнению с западными демократиями: отсутствие какого-либо доверия к тем, кого мы не знаем. Презумпция виновности. Она нам очень в развитии мешает и способствует кумовству и неэффективности.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:41

  airmax78 написав:Есть еще ревизионная комиссия. Если им совсем не насрать будет - то выявят. Вообще же это одна из наших самых больших проблем, по сравнению с западными демократиями: отсутствие какого-либо доверия к тем, кого мы не знаем. Презумпция виновности. Она нам очень в развитии мешает и способствует кумовству и неэффективности.


Вот здесь не согласен. Ну какая презумпция виновности, если народ массово до сих пор деньги во всякие авантюры несет? Вон Долярчик с его би2би или как там его, :shock: свежий пример.
Думаю недоверие ко всяким новшествам, от привычки, как сказал кажется Герцен: "жить по обычаю, поступать по авторитету". Ну и лень да нежелание брать ответственность на себя играют не последнюю роль.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:34

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Наблюдения после 3-х месяцев работы в ОСМД:
1. 90% собственников главное чтобы их никто не трогал. Если с деньгами проблем нет - лучше откупятся, но потом будут ворчать и качать права.
2. На рынке услуг по обслуживанию внутридомовых сетей и инженерии конкуренция отсутствует как таковая. 0 конкуренции. Заходи и работай.
3. У большинства домов обслуживаемых УК, ЖЭКами, карманными ОСМД застройщиков поддерживается состояние на грани аварийного.

Что то Вы не договариваете.
в ОСМД работаете?
ОСМД застройщиков-в новых домах. там уже всё аварийное?

Яркий пример ФК1. У меня там было 2 квартиры, одну продал, а вторая осталась сыну, поэтому досконально знаю, что происходит. В доме собственники создали ОСББ. Кстати выбрали оч. толкового голову правления. Наняли приличную УК. Когда начали проверять техническое состояние лифтов, то оказалось, что за 5 лет прежняя УК вообще их не обслуживала и в 3-х подъездах из 5-ти они в аварийном состоянии и требуют замены тросов, шкива и т. д. 2 лифта грузовых уже не работали. Пожарники нашли 33 нарушения при проверке дома, короче, противопожарная система не работает и разграблена и много других проблем вылезло. Если коротко, то дом вообще не обслуживался, даже не убирали подъезды, собственно, поэтому жильцы начали возмущаться и создали ОСББ. Но УК просто так не сдавалась, дом передавать официально отказались, подделали подписи собственников и создали ликвидационную комиссию ОСББ, заблокировали р/счет. Но Правление ОСББ сумело собрать за сутки несколько десятков нотариально заверенных заявлений, что никто не давал согласия на ликвидацию и что подписи подделали и подали жалобу в Минюст. Плюс заява в полицию, правда, реакции со стороны правоохранителей ноль. Через месяц Минюст отменил ликвидацию. Правление в короткие сроки сумело организовать собрание, на котором в т. числе изменили устав, и сейчас рейдерский захват практически невозможен. Сейчас ОСББ работает в обычном режиме. Уже ремонтируют лифты и решают много других хозяйственных задач. Обслуживание дома на высоком уровне. Собственники проголосовали подавляющим большинством за запрет колхозить фасад (будут установлены корзины на все кондиционеры. Уже определены конкретные места для установки и переноса уже установленных кондиционеров), запретили строить курятники на крыше, запретили парковаться во дворе, только выгрузка (будет работать в ближайшее время после установки шлагбаумам на въезд во двор). Правление настроено судится с "владельцами" уже построенных курятников, т. к. документы были получены с нарушениями. Через несколько лет судебных разборок есть большая вероятность выиграть суды и демонтировать курятники на крыше.
Вывод из этой истории можно сделать такой, что нельзя покупать дома КГС, Perfect Group, если вы, конечно, хотите приличного обслуживание дома.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все истории как под копирку. Почему и говорю: пока есть только 2 компании, которые способны более-менее следить за своими домами. Это КАН и Тарян. А, еще 7 хиллз. Где-то во втором эшелоне Сага и София. У ДИМ - не знаю, не заколхозили еще Автограф? Желающих много было.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:03

  airmax78 написав:Все истории как под копирку. Почему и говорю: пока есть только 2 компании, которые способны более-менее следить за своими домами. Это КАН и Тарян. А, еще 7 хиллз. Где-то во втором эшелоне Сага и София. У ДИМ - не знаю, не заколхозили еще Автограф? Желающих много было.

А UDP? Вроде тоже пока норм обслуживают.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:03

  airmax78 написав:Все истории как под копирку. Почему и говорю: пока есть только 2 компании, которые способны более-менее следить за своими домами. Это КАН и Тарян. А, еще 7 хиллз. Где-то во втором эшелоне Сага и София. У ДИМ - не знаю, не заколхозили еще Автограф? Желающих много было.

То в якому, з вищезгаданих, Ейрмакс робить ремонт? ;)
ДумайТЕ!
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:42

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Все истории как под копирку. Почему и говорю: пока есть только 2 компании, которые способны более-менее следить за своими домами. Это КАН и Тарян. А, еще 7 хиллз. Где-то во втором эшелоне Сага и София. У ДИМ - не знаю, не заколхозили еще Автограф? Желающих много было.

То в якому, з вищезгаданих, Ейрмакс робить ремонт? ;)

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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:53

  reus написав:
  airmax78 написав:Все истории как под копирку. Почему и говорю: пока есть только 2 компании, которые способны более-менее следить за своими домами. Это КАН и Тарян. А, еще 7 хиллз. Где-то во втором эшелоне Сага и София. У ДИМ - не знаю, не заколхозили еще Автограф? Желающих много было.

А UDP? Вроде тоже пока норм обслуживают.

Дает лоджии стеклить в НЛ, кондеры нахлобучивать куда попало, двери входные менять.
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