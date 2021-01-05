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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6264626562666267

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 98
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
28
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:55

Re: Когда жилье в Киеве....

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:10

С просторов телеграма

Скандальный киевский застройщик Вадим Столар привлекает к сотрудничеству якобы «честных» киевских активистов, которые за кругленькие суммы помогают ему воевать с конкурентами.

Например, доцент кафедры дизайна КДАДПМиД им. М. Бойчука Виктор Глеба, который называет себя специалистом в градостроительстве, тесно сотрудничает с Bud development Вадима Столара, что стало известно после обысков правоохранителей в офисе застройщика.

Помогает Глеба и еще одним застройщикам близким к Столару - братьям Насиковским. Застройщики благодаря политической «крыше» Столара давно занимаются коррупцией на столичном строительном рынке. Они известны своими застройками ЖК «Автограф» по адресу ул. Генерала Жмаченко 28 и «Новый Автограф». Строительство скандальное - у участков забрали статус лесопарка и незаконно перевели их под застройку.

Все скандальные махинации Столара и Ко сходят ему с рук, в том числе и благодаря сотрудничеству с такими «честными» экспертами, которые отбеливают его репутацию.

https://t.me/u_now/9736
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