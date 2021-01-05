Например, доцент кафедры дизайна КДАДПМиД им. М. Бойчука Виктор Глеба, который называет себя специалистом в градостроительстве, тесно сотрудничает с Bud development Вадима Столара, что стало известно после обысков правоохранителей в офисе застройщика.
Помогает Глеба и еще одним застройщикам близким к Столару - братьям Насиковским. Застройщики благодаря политической «крыше» Столара давно занимаются коррупцией на столичном строительном рынке. Они известны своими застройками ЖК «Автограф» по адресу ул. Генерала Жмаченко 28 и «Новый Автограф». Строительство скандальное - у участков забрали статус лесопарка и незаконно перевели их под застройку.
Все скандальные махинации Столара и Ко сходят ему с рук, в том числе и благодаря сотрудничеству с такими «честными» экспертами, которые отбеливают его репутацию.