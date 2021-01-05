Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Скандальный киевский застройщик Вадим Столар привлекает к сотрудничеству якобы «честных» киевских активистов, которые за кругленькие суммы помогают ему воевать с конкурентами.
Например, доцент кафедры дизайна КДАДПМиД им. М. Бойчука Виктор Глеба, который называет себя специалистом в градостроительстве, тесно сотрудничает с Bud development Вадима Столара, что стало известно после обысков правоохранителей в офисе застройщика.
Помогает Глеба и еще одним застройщикам близким к Столару - братьям Насиковским. Застройщики благодаря политической «крыше» Столара давно занимаются коррупцией на столичном строительном рынке. Они известны своими застройками ЖК «Автограф» по адресу ул. Генерала Жмаченко 28 и «Новый Автограф». Строительство скандальное - у участков забрали статус лесопарка и незаконно перевели их под застройку.
Все скандальные махинации Столара и Ко сходят ему с рук, в том числе и благодаря сотрудничеству с такими «честными» экспертами, которые отбеливают его репутацию.
airmax78 написав:Все истории как под копирку. Почему и говорю: пока есть только 2 компании, которые способны более-менее следить за своими домами. Это КАН и Тарян. А, еще 7 хиллз. Где-то во втором эшелоне Сага и София. У ДИМ - не знаю, не заколхозили еще Автограф? Желающих много было.
А UDP? Вроде тоже пока норм обслуживают.
Дает лоджии стеклить в НЛ, кондеры нахлобучивать куда попало, двери входные менять.
Так НЛ можно. Вы же даже сами их приличными домами не считаете А БФ вроде пока не колхозят.
airmax78 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/485213/v-ukraine-k-vesne-zametno-podesheveet-dollar-prognoz-reuters Комрады, крепитесь. Сказано: "обвал через 18-30 месяцев"(с) (точка отсчета - 16 марта 2020). Поэтому не ведитесь на весеннее оживление (если будет конечно) - это ловушка для быков.
Держи себя в руках, экс-банкир. В статье речь о возможном 2%-ном укреплении гривны. Т.е. как бы это тактичней сказать - ни о чем. Такие вещи РН просто не замечает. Свистопляски будут, когда рекордные объемы ссуженного доллара придется возвращать эмитенту (а ФРС одалживает, а не раздает, даже собственному правительству, если ты не знал)
airmax78 написав:Все истории как под копирку. Почему и говорю: пока есть только 2 компании, которые способны более-менее следить за своими домами. Это КАН и Тарян. А, еще 7 хиллз. Где-то во втором эшелоне Сага и София. У ДИМ - не знаю, не заколхозили еще Автограф? Желающих много было.
А UDP? Вроде тоже пока норм обслуживают.
Дает лоджии стеклить в НЛ, кондеры нахлобучивать куда попало, двери входные менять.
Из опыта проживания в ривере и от знакомых проживающих на липках понял совершенно четко- в юдп можно делать все что угодно за бабло. Начиная от замены входных дверей, до надстройки пентхауса или второго этажа квартиры на крыше дома.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
trololo написав: газом в моих краях не пахнет, а истопником на твердотоп работать неохота. по рассчетным теплопотерям мне должно хватить насоса с номиналом 8-10квт (чтобы в реале было 4 гарантированно). смотрю китайцев дешевых, в районе 1.5-2к. если лет пять отработает, то окупится. еще важный момент - если отопление радиаторное то окупаемость сильно хуже. лучше всего с теплыми полами насос воздух-вода. но это не точно, пока теоретизирую
При таких вводных нормально. До 2008 мне меньше 10-12 не заряжали, правда "за фирмУ", а китайцев тогда не предлагали, ну или я плохо искал. Теплые водяные полы-верный ход, у самого такие всюду. Единственный радиатор-на лестнице на второй этаж.
Сейчас полно отечественных разработок по адекватным ценам, себе буду ставить такой (рекламировать не буду)...и советую смотреть на ТН грунт-вода, так как КПД у воздух-вода сильно зависит от температуры, я бы не стал туда лезть, если хочется стабильности