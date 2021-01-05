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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6265626662676268>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 98
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
28
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:55

Re: Когда жилье в Киеве....

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:10

С просторов телеграма

Скандальный киевский застройщик Вадим Столар привлекает к сотрудничеству якобы «честных» киевских активистов, которые за кругленькие суммы помогают ему воевать с конкурентами.

Например, доцент кафедры дизайна КДАДПМиД им. М. Бойчука Виктор Глеба, который называет себя специалистом в градостроительстве, тесно сотрудничает с Bud development Вадима Столара, что стало известно после обысков правоохранителей в офисе застройщика.

Помогает Глеба и еще одним застройщикам близким к Столару - братьям Насиковским. Застройщики благодаря политической «крыше» Столара давно занимаются коррупцией на столичном строительном рынке. Они известны своими застройками ЖК «Автограф» по адресу ул. Генерала Жмаченко 28 и «Новый Автограф». Строительство скандальное - у участков забрали статус лесопарка и незаконно перевели их под застройку.

Все скандальные махинации Столара и Ко сходят ему с рук, в том числе и благодаря сотрудничеству с такими «честными» экспертами, которые отбеливают его репутацию.

https://t.me/u_now/9736
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:14

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Все истории как под копирку. Почему и говорю: пока есть только 2 компании, которые способны более-менее следить за своими домами. Это КАН и Тарян. А, еще 7 хиллз. Где-то во втором эшелоне Сага и София. У ДИМ - не знаю, не заколхозили еще Автограф? Желающих много было.

А UDP? Вроде тоже пока норм обслуживают.

Дает лоджии стеклить в НЛ, кондеры нахлобучивать куда попало, двери входные менять.

Так НЛ можно. Вы же даже сами их приличными домами не считаете :D
А БФ вроде пока не колхозят.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:29

  airmax78 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/485213/v-ukraine-k-vesne-zametno-podesheveet-dollar-prognoz-reuters
Комрады, крепитесь. Сказано: "обвал через 18-30 месяцев"(с) (точка отсчета - 16 марта 2020). Поэтому не ведитесь на весеннее оживление (если будет конечно) - это ловушка для быков.


Держи себя в руках, экс-банкир. В статье речь о возможном 2%-ном укреплении гривны. Т.е. как бы это тактичней сказать - ни о чем. Такие вещи РН просто не замечает. Свистопляски будут, когда рекордные объемы ссуженного доллара придется возвращать эмитенту (а ФРС одалживает, а не раздает, даже собственному правительству, если ты не знал)
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:36

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Все истории как под копирку. Почему и говорю: пока есть только 2 компании, которые способны более-менее следить за своими домами. Это КАН и Тарян. А, еще 7 хиллз. Где-то во втором эшелоне Сага и София. У ДИМ - не знаю, не заколхозили еще Автограф? Желающих много было.

А UDP? Вроде тоже пока норм обслуживают.

Дает лоджии стеклить в НЛ, кондеры нахлобучивать куда попало, двери входные менять.


Из опыта проживания в ривере и от знакомых проживающих на липках понял совершенно четко- в юдп можно делать все что угодно за бабло. Начиная от замены входных дверей, до надстройки пентхауса или второго этажа квартиры на крыше дома.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:46

  reus написав:нельзя покупать дома КГС, Perfect Group, если вы, конечно, хотите приличного обслуживание дома.


что-то вспомнил, что Осеннюю 33 и Романюка 25+25А на Беличах вроде КГС строил.

что пипл плохого/хорошего может сказать об этих домах ?
спс
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:55

  drevlyanin написав:
  trololo написав:
газом в моих краях не пахнет, а истопником на твердотоп работать неохота. по рассчетным теплопотерям мне должно хватить насоса с номиналом 8-10квт (чтобы в реале было 4 гарантированно). смотрю китайцев дешевых, в районе 1.5-2к. если лет пять отработает, то окупится. еще важный момент - если отопление радиаторное то окупаемость сильно хуже. лучше всего с теплыми полами насос воздух-вода. но это не точно, пока теоретизирую :)


При таких вводных нормально. До 2008 мне меньше 10-12 не заряжали, правда "за фирмУ", а китайцев тогда не предлагали, ну или я плохо искал. Теплые водяные полы-верный ход, у самого такие всюду. Единственный радиатор-на лестнице на второй этаж.


Сейчас полно отечественных разработок по адекватным ценам, себе буду ставить такой (рекламировать не буду)...и советую смотреть на ТН грунт-вода, так как КПД у воздух-вода сильно зависит от температуры, я бы не стал туда лезть, если хочется стабильности
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 00:24

  zРадио написав:
  airmax78 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/485213/v-ukraine-k-vesne-zametno-podesheveet-dollar-prognoz-reuters
Комрады, крепитесь. Сказано: "обвал через 18-30 месяцев"(с) (точка отсчета - 16 марта 2020). Поэтому не ведитесь на весеннее оживление (если будет конечно) - это ловушка для быков.


Держи себя в руках, экс-банкир. В статье речь о возможном 2%-ном укреплении гривны. Т.е. как бы это тактичней сказать - ни о чем. Такие вещи РН просто не замечает. Свистопляски будут, когда рекордные объемы ссуженного доллара придется возвращать эмитенту (а ФРС одалживает, а не раздает, даже собственному правительству, если ты не знал)

Последний год деньги просто раздают. Даром. Безвозвратно. Триллионы долларов.
Любое повышение ставки тут же тормозит экономику и заканчивается еще большим количественным смягчением. Поэтому думаю ставки будут болтаться около 0 еще долго.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 00:42

airmax78 безвозратно
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 00:52

baraka В 33 ОСББ Добробут -6,83грн. за метр.Дом теплый,лифты г-но,есть паркинг,поставили шлагбаумы год как от понаехов
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 19 січ, 2021 00:53, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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