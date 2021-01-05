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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 січ, 2021 00:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что хуже страха плохого? Понимание, что ты не боишься плохого
Додано: Вів 19 січ, 2021 01:05
вы намекаете, что Флаю нужен не просто вагон, а тендер?: по мере расходования угля помещение неумолимо прирастает драгоценными квадратами
Скоро(R)
Додано: Вів 19 січ, 2021 01:23
а как сейчас решается с угоранием и утечкой тепла в трубу?
Скоро(R)
Додано: Вів 19 січ, 2021 01:34
громадные окна были действительно только во дворцах, и то- после-Петровской постройки и решалось многочисленными "изразцовыми" "голландскими " печками и не менее многочисленной прислугой, а также отоплением лишь используемой части помещений. в остальных окна были невелики (цельное стекло формата больше чем конверт было достаточно дорогим), стены толстыми. и все равно топили, топили и еще раз топили. в холода по 2-3 раза за сутки. ну и люди были, даже рядовые помещики/цы, как бы это сказать- закаленные, т.е неиспорченые ежедневным душем, сральниками на расстоянии 5ти шагов и прочими новинками.
Скоро(R)
Додано: Вів 19 січ, 2021 02:03
Удивлен, что ты этого не понимаешь (хотя, возможно, и просто шланг изображаешь). Правительство американцам раздает даром и безвозвратно, а само - занимает. Наше действует так же, только в меньших масштабах. Де факто, 8 тыс грн ФОПам - ни что иное, чем государственный долг. Вертолетные эти деньги лишь для получателей, но не спонсоров.
Что происходит, когда занимать приходится все больше (чтобы возвращать старое и финансировать текущее)? Верно, растет стоимость привлечения
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