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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 19 січ, 2021 08:16
zРадио написав: airmax78 написав:
Последний год деньги просто раздают. Даром. Безвозвратно. Триллионы долларов.
Любое повышение ставки тут же тормозит экономику и заканчивается еще большим количественным смягчением. Поэтому думаю ставки будут болтаться около 0 еще долго.
Удивлен, что ты этого не понимаешь (хотя, возможно, и просто шланг изображаешь). Правительство американцам раздает даром и безвозвратно, а само - занимает. Наше действует так же, только в меньших масштабах. Де факто, 8 тыс грн ФОПам - ни что иное, чем государственный долг. Вертолетные эти деньги лишь для получателей, но не спонсоров.
Что происходит, когда занимать приходится все больше (чтобы возвращать старое и финансировать текущее)? Верно, растет стоимость привлечения
Это какая-то очень устаревшая теория у тебя. В последний год заимствования растут рекордными темпами, а стоимость их снижается. Да и как она может расти, если занимает правая рука, а ставки привлечения рисует левая? И не надо мне рассказывать про независимость ФРС.
В Еврозоне происходит то же самое.
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