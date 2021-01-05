Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Последний год деньги просто раздают. Даром. Безвозвратно. Триллионы долларов. Любое повышение ставки тут же тормозит экономику и заканчивается еще большим количественным смягчением. Поэтому думаю ставки будут болтаться около 0 еще долго.
Удивлен, что ты этого не понимаешь (хотя, возможно, и просто шланг изображаешь). Правительство американцам раздает даром и безвозвратно, а само - занимает. Наше действует так же, только в меньших масштабах. Де факто, 8 тыс грн ФОПам - ни что иное, чем государственный долг. Вертолетные эти деньги лишь для получателей, но не спонсоров.
Что происходит, когда занимать приходится все больше (чтобы возвращать старое и финансировать текущее)? Верно, растет стоимость привлечения
Это какая-то очень устаревшая теория у тебя. В последний год заимствования растут рекордными темпами, а стоимость их снижается. Да и как она может расти, если занимает правая рука, а ставки привлечения рисует левая? И не надо мне рассказывать про независимость ФРС. В Еврозоне происходит то же самое.
airmax78 написав:Последний год деньги просто раздают. Даром. Безвозвратно. Триллионы долларов. Любое повышение ставки тут же тормозит экономику и заканчивается еще большим количественным смягчением. Поэтому думаю ставки будут болтаться около 0 еще долго.
Удивлен, что ты этого не понимаешь (хотя, возможно, и просто шланг изображаешь). Правительство американцам раздает даром и безвозвратно, а само - занимает. Наше действует так же, только в меньших масштабах. Де факто, 8 тыс грн ФОПам - ни что иное, чем государственный долг. Вертолетные эти деньги лишь для получателей, но не спонсоров.
Что происходит, когда занимать приходится все больше (чтобы возвращать старое и финансировать текущее)? Верно, растет стоимость привлечения
Это какая-то очень устаревшая теория у тебя. В последний год заимствования растут рекордными темпами, а стоимость их снижается. Да и как она может расти, если занимает правая рука, а ставки привлечения рисует левая? И не надо мне рассказывать про независимость ФРС. В Еврозоне происходит то же самое.
І? Закупляєм, як Долярчик, повітря котлована на останні, та ще трохи позичені?
Так круто же. Нету этой совковой архитектуры. Все так мило, компактно, солнце лишний раз не потревожит в окно. Дерево не испортит газон своей тенью. Главное выбрать ракурс и расстояние. Ну и снежок правильно покрывает грязь
Так круто же. Нету этой совковой архитектуры. Все так мило, компактно, солнце лишний раз не потревожит в окно. Дерево не испортит газон своей тенью. Главное выбрать ракурс и расстояние. Ну и снежок правильно покрывает грязь
тре ще декомунізувати сталінки, хрущовки і брєжнєвки заради такої красоти, і з"єднати лівий берег з правим канатною дорогою до шкляного моста