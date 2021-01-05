RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6266626762686269>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 99
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 08:16

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Последний год деньги просто раздают. Даром. Безвозвратно. Триллионы долларов.
Любое повышение ставки тут же тормозит экономику и заканчивается еще большим количественным смягчением. Поэтому думаю ставки будут болтаться около 0 еще долго.


Удивлен, что ты этого не понимаешь (хотя, возможно, и просто шланг изображаешь). Правительство американцам раздает даром и безвозвратно, а само - занимает. Наше действует так же, только в меньших масштабах. Де факто, 8 тыс грн ФОПам - ни что иное, чем государственный долг. Вертолетные эти деньги лишь для получателей, но не спонсоров.

Что происходит, когда занимать приходится все больше (чтобы возвращать старое и финансировать текущее)? Верно, растет стоимость привлечения

Это какая-то очень устаревшая теория у тебя. В последний год заимствования растут рекордными темпами, а стоимость их снижается. Да и как она может расти, если занимает правая рука, а ставки привлечения рисует левая? И не надо мне рассказывать про независимость ФРС.
В Еврозоне происходит то же самое.
airmax78
 
Повідомлень: 37380
З нами з: 25.10.12
Подякував: 904 раз.
Подякували: 4486 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:30

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Последний год деньги просто раздают. Даром. Безвозвратно. Триллионы долларов.
Любое повышение ставки тут же тормозит экономику и заканчивается еще большим количественным смягчением. Поэтому думаю ставки будут болтаться около 0 еще долго.


Удивлен, что ты этого не понимаешь (хотя, возможно, и просто шланг изображаешь). Правительство американцам раздает даром и безвозвратно, а само - занимает. Наше действует так же, только в меньших масштабах. Де факто, 8 тыс грн ФОПам - ни что иное, чем государственный долг. Вертолетные эти деньги лишь для получателей, но не спонсоров.

Что происходит, когда занимать приходится все больше (чтобы возвращать старое и финансировать текущее)? Верно, растет стоимость привлечения

Это какая-то очень устаревшая теория у тебя. В последний год заимствования растут рекордными темпами, а стоимость их снижается. Да и как она может расти, если занимает правая рука, а ставки привлечения рисует левая? И не надо мне рассказывать про независимость ФРС.
В Еврозоне происходит то же самое.

І?
Закупляєм, як Долярчик, повітря котлована на останні, та ще трохи позичені?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23124
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1742 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:04

flyman делаем плинтуса скрытого монтажа и продаем очень дорого. Надо успеть до сентября 2021 года.
airmax78
 
Повідомлень: 37380
З нами з: 25.10.12
Подякував: 904 раз.
Подякували: 4486 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:19

белое безмолвие

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8282
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1043 раз.
Подякували: 1584 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:26

  kingkongovets написав:белое безмолвие

Зображення

Драгоманова від Здолбунівської ... Друге слово не підходить взагалі - треба було в лапках писати ...
Puente
 
Повідомлень: 3395
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:38

  kingkongovets написав:белое безмолвие

Зображення

"клятий совок"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23124
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1742 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:41

  flyman написав:
  kingkongovets написав:белое безмолвие

Зображення

"клятий совок"



Так круто же. Нету этой совковой архитектуры. Все так мило, компактно, солнце лишний раз не потревожит в окно. Дерево не испортит газон своей тенью. Главное выбрать ракурс и расстояние. Ну и снежок правильно покрывает грязь :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 1957
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не хватает белых ходоков на крышах домов-стен, обозревающих захваченные владения.
airmax78
 
Повідомлень: 37380
З нами з: 25.10.12
Подякував: 904 раз.
Подякували: 4486 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Там вулиця Пчілки - взагалі жесть . І ще далі щось намагаються добудувати в "дірочки" ...
Puente
 
Повідомлень: 3395
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:47

  vano80 написав:
  flyman написав:
  kingkongovets написав:белое безмолвие

Зображення

"клятий совок"



Так круто же. Нету этой совковой архитектуры. Все так мило, компактно, солнце лишний раз не потревожит в окно. Дерево не испортит газон своей тенью. Главное выбрать ракурс и расстояние. Ну и снежок правильно покрывает грязь :mrgreen:

тре ще декомунізувати сталінки, хрущовки і брєжнєвки заради такої красоти, і з"єднати лівий берег з правим канатною дорогою до шкляного моста
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23124
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1742 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6266626762686269>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1969, 1970, 1971
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19707 3346491
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 січ, 2021 02:09
rjkz
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234995
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20716
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92445)
19.01.2021 11:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.