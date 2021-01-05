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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 січ, 2021 11:00
airmax78 написав:flyman
делаем плинтуса скрытого монтажа и продаем очень дорого. Надо успеть до сентября 2021 года.
затем двери скрытого монтажа?
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