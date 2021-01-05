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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 99
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:00

  airmax78 написав:flyman делаем плинтуса скрытого монтажа и продаем очень дорого. Надо успеть до сентября 2021 года.

затем двери скрытого монтажа?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:10

  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:flyman делаем плинтуса скрытого монтажа и продаем очень дорого. Надо успеть до сентября 2021 года.

затем двери скрытого монтажа?


любые другие моментально желтеют и отваливаются
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:11

  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:flyman делаем плинтуса скрытого монтажа и продаем очень дорого. Надо успеть до сентября 2021 года.

затем двери скрытого монтажа?

Двери скрытого монтажа дизайнеры сейчас ставят всем по умолчанию. Про плинтус многие забывают. Мы идем по книжке. Выложим проект на конкурс, возьмем гран при и продадим квартиру через Sotheby’s International Realty.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:20

Имхо, изобретаются все новые и новые вариации внешнего облика тех же самых ТНП, чтобы хоть как-то заставить покупать тех, у кого они уже есть и при этом остаются излишки
Наверное, пора бы мне "Теорию праздного класса" перечитать))
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:27

  antonivs3 написав:Имхо, изобретаются (особенно в дизайне) все новые и новые вариации того же самого, чтобы хоть как-то заставить покупать тех, у кого уже есть и, после оплаты текущих расходов, остаются излишки

о да! Спасибо добрым людям-дизигнерам, иначе все ездили бы на ваз-2101, носили одинаковые шмотки - так дешевле, и жили в одинаковых квартирах.
на каждую странную хрень почти всегда находится свой покупецЪ. Если масса покупцовЪ преодолевает критическую отметку, то это уже мода. Когда количество "модных" преодолевает очередной рубеж, это уже попса, надо искать другую странную хрень.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:33

Спасибо добрым людям-дизигнерам, иначе

  sequence написав:
  antonivs3 написав:Имхо, изобретаются (особенно в дизайне) все новые и новые вариации того же самого, чтобы хоть как-то заставить покупать тех, у кого уже есть и, после оплаты текущих расходов, остаются излишки

о да! Спасибо добрым людям-дизигнерам, иначе все ездили бы на ваз-2101, носили одинаковые шмотки - так дешевле, и жили в одинаковых квартирах.
на каждую странную хрень почти всегда находится свой покупецЪ. Если масса покупцовЪ преодолевает критическую отметку, то это уже мода. Когда количество "модных" преодолевает очередной рубеж, это уже попса, надо искать другую странную хрень.



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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:39

  flyman написав:..

Да, Флай, все верно подметил. Эта хрень тоже находится на пороге небытия, 95% постояльцев форума не дадут соврать
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:45

  flyman написав:[
"клятий совок"

Так это наследство совка. Такое же расположение домов, только этажностью х 2,5.
Окраины уже не спасти. Нужно хоть как то отстаивать центр и прицентралье
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Варламов объясняет Косте, Владу, и многим другим, почему все что строят Оркада, ДБК4 и почти все что строит КГС, Интергал, Будкапитал, Столица - это зло.
https://varlamov.ru/1873609.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:59

  Долярчик написав:- тіпічниє плінтуса скритого монтажа :)

Ты узнал что это такое на страницах этого форума. В живую, уверен, ни разу не видел - ну какие же они для тебя типичные?
airmax78
 
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