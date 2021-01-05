Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:flyman делаем плинтуса скрытого монтажа и продаем очень дорого. Надо успеть до сентября 2021 года.
затем двери скрытого монтажа?
Двери скрытого монтажа дизайнеры сейчас ставят всем по умолчанию. Про плинтус многие забывают. Мы идем по книжке. Выложим проект на конкурс, возьмем гран при и продадим квартиру через Sotheby’s International Realty.
Имхо, изобретаются все новые и новые вариации внешнего облика тех же самых ТНП, чтобы хоть как-то заставить покупать тех, у кого они уже есть и при этом остаются излишки Наверное, пора бы мне "Теорию праздного класса" перечитать))
antonivs3 написав:Имхо, изобретаются (особенно в дизайне) все новые и новые вариации того же самого, чтобы хоть как-то заставить покупать тех, у кого уже есть и, после оплаты текущих расходов, остаются излишки
о да! Спасибо добрым людям-дизигнерам, иначе все ездили бы на ваз-2101, носили одинаковые шмотки - так дешевле, и жили в одинаковых квартирах. на каждую странную хрень почти всегда находится свой покупецЪ. Если масса покупцовЪ преодолевает критическую отметку, то это уже мода. Когда количество "модных" преодолевает очередной рубеж, это уже попса, надо искать другую странную хрень.
antonivs3 написав:Имхо, изобретаются (особенно в дизайне) все новые и новые вариации того же самого, чтобы хоть как-то заставить покупать тех, у кого уже есть и, после оплаты текущих расходов, остаются излишки
о да! Спасибо добрым людям-дизигнерам, иначе все ездили бы на ваз-2101, носили одинаковые шмотки - так дешевле, и жили в одинаковых квартирах. на каждую странную хрень почти всегда находится свой покупецЪ. Если масса покупцовЪ преодолевает критическую отметку, то это уже мода. Когда количество "модных" преодолевает очередной рубеж, это уже попса, надо искать другую странную хрень.