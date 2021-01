Додано: Вів 19 січ, 2021 12:17

airmax78 написав: Варламов объясняет Косте, Владу, и многим другим, почему все что строят Оркада, ДБК4 и почти все что строит КГС, Интергал, Будкапитал, Столица - это зло.

https://varlamov.ru/1873609.html Варламов объясняет Косте, Владу, и многим другим, почему все что строят Оркада, ДБК4 и почти все что строит КГС, Интергал, Будкапитал, Столица - это зло.



таладна вам нагнетать ото

миллиарды мух не могут ошибаться!

горизонтальная разводка рулит! панорамные окна опять же

"современные стандарты жилья"(с), епта!

а если сюда добавить модные мопы, керамофасады и приклеить плинтусы скрытого монтажа, то можно смело проваливать через сотби

шо там ваш варламов понимает в колбасных обрезках бгг



Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.