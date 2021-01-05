Ирина Ирбитская, директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС при президенте РФ:

Разрешать убожество под названием "эконом" – значит плодить нищету: это ответственность городских властей. Строить и продавать то, что потеряет ликвидность в ближайшем будущем, – это жульничество, и это ответственность бизнеса. Те, кто это покупает, точно так же участвуют в разрушении города, как и те, кто это строит. Ничего хорошего не будет в городе до тех пор, пока люди считают это достойным того, чтобы отдавать последнее накопленное или впрягаться в кабалу кредитов и ипотек. Вкладываясь в это, они отнимают у своих детей будущее. Горожане, у которых нет достоинства, никогда не создадут достойного города.