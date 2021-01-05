Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Варламов объясняет Косте, Владу, и многим другим, почему все что строят Оркада, ДБК4 и почти все что строит КГС, Интергал, Будкапитал, Столица - это зло. https://varlamov.ru/1873609.html
что у него и у Гершмана однозначно стоит посмотреть - примеры новых районов от западной Европы до восточной, так же реконструкции улиц в сторону уменьшения с незначительными потерями в пропускной способности.
Что самое интересное - все новые районы Европы по застройке концептуально идентичны, разница только в этажности и отделке фасада.
Поржал над нормами Лондона по застройке. Если район возле метро, то необходимость паркомест должна быть на уровне 10%, для инвалидов.
Особо впечатляют ценники. Порядка 7-10куевро, не центр, просто новые районы с комплексной застройкой. Это тем, кто до сих пор считает, что в Киеве квартиры стоят как в Эуропах.
Резюме от русскоязычных архитекторов работающих в Европах- "в РФ (следственно во всем бывшем СНГ) архитектуре не учат, учат быть чертежником"
Востаннє редагувалось hume в Вів 19 січ, 2021 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Ты узнал что это такое на страницах этого форума. В живую, уверен, ни разу не видел - ну какие же они для тебя типичные?
Так через те, що ти розтриндів про них на весь форум, то тепер у кожного другого будуть такі плінтуса Але зразу скажу за себе - я зривати і змінювати свої плінтуса не буду! Нехай в мене будуть і далі прості/звичайні пластмасово/гумові плінтуса ЗОВНІШНЬОГО монтажу!
airmax78 написав:Варламов объясняет Косте, Владу, и многим другим, почему все что строят Оркада, ДБК4 и почти все что строит КГС, Интергал, Будкапитал, Столица - это зло. https://varlamov.ru/1873609.html
таладна вам нагнетать ото миллиарды мух не могут ошибаться! горизонтальная разводка рулит! панорамные окна опять же "современные стандарты жилья"(с), епта! а если сюда добавить модные мопы, керамофасады и приклеить плинтусы скрытого монтажа, то можно смело проваливать через сотби шо там ваш варламов понимает в колбасных обрезках бгг
а если серьезно - то сам факт того, шо люди повально сбегают из зеленых, благоустроенных, "построенных для людей" спальных микрорайонов со школами и поликлиниками в вонючие степи поха со стенами этих монстров говорит о советских "архитектурных ансамблях" лучше всего
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:.. сам факт того, шо люди повально сбегают из зеленых, благоустроенных, "построенных для людей" спальных микрорайонов со школами и поликлиниками в вонючие степи поха со стенами этих монстров говорит о советских "архитектурных ансамблях" лучше всего
хрен там. Знакомые, теснящиеся в "чешке" на Оболони и прикупившие пару квартир в подобных гетто и в мыслях не имеют туда переезжать сдают
Ирина Ирбитская, директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС при президенте РФ: Разрешать убожество под названием "эконом" – значит плодить нищету: это ответственность городских властей. Строить и продавать то, что потеряет ликвидность в ближайшем будущем, – это жульничество, и это ответственность бизнеса. Те, кто это покупает, точно так же участвуют в разрушении города, как и те, кто это строит. Ничего хорошего не будет в городе до тех пор, пока люди считают это достойным того, чтобы отдавать последнее накопленное или впрягаться в кабалу кредитов и ипотек. Вкладываясь в это, они отнимают у своих детей будущее. Горожане, у которых нет достоинства, никогда не создадут достойного города.
Почти что призыв к буржуазной революции. Даже я на страницах форума писал более мягко.
Ты узнал что это такое на страницах этого форума. В живую, уверен, ни разу не видел - ну какие же они для тебя типичные?
Так через те, що ти розтриндів про них на весь форум, то тепер у кожного другого будуть такі плінтуса Але зразу скажу за себе - я зривати і змінювати свої плінтуса не буду! Нехай в мене будуть і далі прості/звичайні пластмасово/гумові плінтуса ЗОВНІШНЬОГО монтажу!
У меня сейчас на Герцена такие - г0вно редкое. Кусками поотлетали, половины угловых элементов уже нет. Выглядят...
kingkongovets написав:.. сам факт того, шо люди повально сбегают из зеленых, благоустроенных, "построенных для людей" спальных микрорайонов со школами и поликлиниками в вонючие степи поха со стенами этих монстров говорит о советских "архитектурных ансамблях" лучше всего
хрен там. Знакомые, теснящиеся в "чешке" на Оболони и прикупившие пару квартир в подобных гетто и в мыслях не имеют туда переезжать сдают
Если есть дети или пожилые, действительно есть смысл жить рядом с детсадами, школами, поликлиниками и обилием разных продуктовых магазинов
airmax78 написав:Варламов объясняет Косте, Владу, и многим другим, почему все что строят Оркада, ДБК4 и почти все что строит КГС, Интергал, Будкапитал, Столица - это зло. https://varlamov.ru/1873609.html
таладна вам нагнетать ото миллиарды мух не могут ошибаться! горизонтальная разводка рулит! панорамные окна опять же "современные стандарты жилья"(с), епта! а если сюда добавить модные мопы, керамофасады и приклеить плинтусы скрытого монтажа, то можно смело проваливать через сотби шо там ваш варламов понимает в колбасных обрезках бгг
а если серьезно - то сам факт того, шо люди повально сбегают из зеленых, благоустроенных, "построенных для людей" спальных микрорайонов со школами и поликлиниками в вонючие степи поха со стенами этих монстров говорит о советских "архитектурных ансамблях" лучше всего
Так дело в том, что 24-30-этажные стены Мордоров - это же прямые потомки советских спальников. Там преемственность очевидна: те кто проектирует Мордоры учились у тех, кто проектировал Черемушки, Таирово, Троещину, Оболонь, Виноградарь и т.п. Просто пошли чуть дальше своих учителей по коммерческой линии - "улучшили" все что можно было улучшить.