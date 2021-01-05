Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:... Если есть дети или пожилые, действительно есть смысл жить рядом с детсадами, школами, поликлиниками и обилием разных продуктовых магазинов
имеете в виду, что пох застраивался для молодых и бездетных?
Смотря какая часть ПОХа. Последние четверть века он застраивался чисто чтобы денег срубить с наивных хомячков. А вообще с Харьковским интересно. Идешь себе от метро, а расстояния между домами все меньше и меньше.
antey1969 написав:... Если есть дети или пожилые, действительно есть смысл жить рядом с детсадами, школами, поликлиниками и обилием разных продуктовых магазинов
имеете в виду, что пох застраивался для молодых и бездетных?
Смотря какая часть ПОХа. Последние четверть века он застраивался чисто чтобы денег срубить с наивных хомячков. А вообще с Харьковским интересно. Идешь себе от метро, а расстояния между домами все меньше и меньше.
удивляет меня вообще факт, что жилье там дороже всяких борщаговок за окружной. вот как-то несправедливо.
airmax78 написав:Это какая-то очень устаревшая теория у тебя. В последний год заимствования растут рекордными темпами, а стоимость их снижается. Да и как она может расти, если занимает правая рука, а ставки привлечения рисует левая? И не надо мне рассказывать про независимость ФРС. В Еврозоне происходит то же самое.
Да при чем здесь зависимость, или независимость ФРС? Не приписывай мне чужих глупостей - я и сам люблю потроллить адептов теории заговора банкиров. Лучше покажи мне, где стоимоcть заимствований госзаимствований в США снижается? Потому что их казначеи показывают другое. Или ты в марте 2020-го застрял и считаешь, что после обнуления fund rate ничего не происходит? https://www.treasury.gov/resource-cente ... &year=2020
Sidus написав: Сейчас полно отечественных разработок по адекватным ценам, себе буду ставить такой (рекламировать не буду)...и советую смотреть на ТН грунт-вода, так как КПД у воздух-вода сильно зависит от температуры, я бы не стал туда лезть, если хочется стабильности
Стабильность это хорошо, но стоимость и объём земляных работ могут перечеркнуть всю экономику проекта+ нужно не маленькую площадь участка застолбить под это дело.