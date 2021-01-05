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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6268626962706271

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 99
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:43

  sequence написав:
  antey1969 написав:...
Если есть дети или пожилые, действительно есть смысл жить рядом с детсадами, школами, поликлиниками и обилием разных продуктовых магазинов

имеете в виду, что пох застраивался для молодых и бездетных?

Смотря какая часть ПОХа. Последние четверть века он застраивался чисто чтобы денег срубить с наивных хомячков.
А вообще с Харьковским интересно. Идешь себе от метро, а расстояния между домами все меньше и меньше.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:49

  antey1969 написав:
  sequence написав:
  antey1969 написав:...
Если есть дети или пожилые, действительно есть смысл жить рядом с детсадами, школами, поликлиниками и обилием разных продуктовых магазинов

имеете в виду, что пох застраивался для молодых и бездетных?

Смотря какая часть ПОХа. Последние четверть века он застраивался чисто чтобы денег срубить с наивных хомячков.
А вообще с Харьковским интересно. Идешь себе от метро, а расстояния между домами все меньше и меньше.

удивляет меня вообще факт, что жилье там дороже всяких борщаговок за окружной.
вот как-то несправедливо.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:50

  airmax78 написав:Это какая-то очень устаревшая теория у тебя. В последний год заимствования растут рекордными темпами, а стоимость их снижается. Да и как она может расти, если занимает правая рука, а ставки привлечения рисует левая? И не надо мне рассказывать про независимость ФРС.
В Еврозоне происходит то же самое.


Да при чем здесь зависимость, или независимость ФРС? Не приписывай мне чужих глупостей - я и сам люблю потроллить адептов теории заговора банкиров. Лучше покажи мне, где стоимоcть заимствований госзаимствований в США снижается? Потому что их казначеи показывают другое. Или ты в марте 2020-го застрял и считаешь, что после обнуления fund rate ничего не происходит? :roll:
https://www.treasury.gov/resource-cente ... &year=2020
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:51

  Sidus написав:
Сейчас полно отечественных разработок по адекватным ценам, себе буду ставить такой (рекламировать не буду)...и советую смотреть на ТН грунт-вода, так как КПД у воздух-вода сильно зависит от температуры, я бы не стал туда лезть, если хочется стабильности


Стабильность это хорошо, но стоимость и объём земляных работ могут перечеркнуть всю экономику проекта+ нужно не маленькую площадь участка застолбить под это дело.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Стабильность это хорошо, но стоимость и объём земляных работ могут перечеркнуть всю экономику проекта+ нужно не маленькую площадь участка застолбить под это дело.

ранее, лет так 10 назад, насколько помню, стоимость теплового насоса грунт-вода "под ключ" была порядка 20К баксов, что примерно хватало на дом 150м2. А что сейчас получается?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:59

  antey1969 написав:А вообще с Харьковским интересно. Идешь себе от метро, а расстояния между домами все меньше и меньше.

Це гуд.
Зроблено для пересічного, щоб йому близько йти було.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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