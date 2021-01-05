Смотря какая часть ПОХа. Последние четверть века он застраивался чисто чтобы денег срубить с наивных хомячков.
А вообще с Харьковским интересно. Идешь себе от метро, а расстояния между домами все меньше и меньше.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 12:43
Смотря какая часть ПОХа. Последние четверть века он застраивался чисто чтобы денег срубить с наивных хомячков.
А вообще с Харьковским интересно. Идешь себе от метро, а расстояния между домами все меньше и меньше.
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:49
удивляет меня вообще факт, что жилье там дороже всяких борщаговок за окружной.
вот как-то несправедливо.
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:50
Да при чем здесь зависимость, или независимость ФРС? Не приписывай мне чужих глупостей - я и сам люблю потроллить адептов теории заговора банкиров. Лучше покажи мне, где стоимоcть заимствований госзаимствований в США снижается? Потому что их казначеи показывают другое. Или ты в марте 2020-го застрял и считаешь, что после обнуления fund rate ничего не происходит?
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:51
Стабильность это хорошо, но стоимость и объём земляных работ могут перечеркнуть всю экономику проекта+ нужно не маленькую площадь участка застолбить под это дело.
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ранее, лет так 10 назад, насколько помню, стоимость теплового насоса грунт-вода "под ключ" была порядка 20К баксов, что примерно хватало на дом 150м2. А что сейчас получается?
Додано: Вів 19 січ, 2021 13:15
посоветуйте по плинтусам, если у меня допустим газоблок ровно лежит, хочу тонкую гипсовую машинную сделать, получается для скрытого плинтуса надо слой минимум 12 мм? тогда надо больше гипса лепить или делать подрез в газоблоке например.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 19 січ, 2021 13:17
вы действительно считаете шо я этого не понимаю?)
я имел в виду шо достаточно нескольких маркетологических фишек - и самая успешная часть жителей теплых ламповых советских массивов устремится в новые гетто говностроев - ведь не могут же молодые и успешные жить в бабушатниках рядом с пенсами!
тем более можно еще купить беушный корч, отвоевать и оградить во дворе место для его парковки и изображать красивую жизнь
я ж говорю - спецы по коллективному бессознательному из оп и рекламных агенств свой хлеб едят ненапрасно
вон в ирпене людям набережную и версаль в парках заколхозили - и они ломанулись туда, рассказывая какой он недооцененный
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 19 січ, 2021 14:12
Пропоную обговорити вплив депопуляції на ціни КРЖН.
До речі, з 2020 р. - населення Києва стало зменшуватись.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 19 січ, 2021 14:31, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 19 січ, 2021 14:14
Додано: Вів 19 січ, 2021 14:21
Півукраїни скоро буде в Києві, друга половина в Київській області.
https://fi202x.blogspot.com/
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