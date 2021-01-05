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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6269627062716272>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 99
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:43

  sequence написав:
  antey1969 написав:...
Если есть дети или пожилые, действительно есть смысл жить рядом с детсадами, школами, поликлиниками и обилием разных продуктовых магазинов

имеете в виду, что пох застраивался для молодых и бездетных?

Смотря какая часть ПОХа. Последние четверть века он застраивался чисто чтобы денег срубить с наивных хомячков.
А вообще с Харьковским интересно. Идешь себе от метро, а расстояния между домами все меньше и меньше.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:49

  antey1969 написав:
  sequence написав:
  antey1969 написав:...
Если есть дети или пожилые, действительно есть смысл жить рядом с детсадами, школами, поликлиниками и обилием разных продуктовых магазинов

имеете в виду, что пох застраивался для молодых и бездетных?

Смотря какая часть ПОХа. Последние четверть века он застраивался чисто чтобы денег срубить с наивных хомячков.
А вообще с Харьковским интересно. Идешь себе от метро, а расстояния между домами все меньше и меньше.

удивляет меня вообще факт, что жилье там дороже всяких борщаговок за окружной.
вот как-то несправедливо.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:50

  airmax78 написав:Это какая-то очень устаревшая теория у тебя. В последний год заимствования растут рекордными темпами, а стоимость их снижается. Да и как она может расти, если занимает правая рука, а ставки привлечения рисует левая? И не надо мне рассказывать про независимость ФРС.
В Еврозоне происходит то же самое.


Да при чем здесь зависимость, или независимость ФРС? Не приписывай мне чужих глупостей - я и сам люблю потроллить адептов теории заговора банкиров. Лучше покажи мне, где стоимоcть заимствований госзаимствований в США снижается? Потому что их казначеи показывают другое. Или ты в марте 2020-го застрял и считаешь, что после обнуления fund rate ничего не происходит? :roll:
https://www.treasury.gov/resource-cente ... &year=2020
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:51

  Sidus написав:
Сейчас полно отечественных разработок по адекватным ценам, себе буду ставить такой (рекламировать не буду)...и советую смотреть на ТН грунт-вода, так как КПД у воздух-вода сильно зависит от температуры, я бы не стал туда лезть, если хочется стабильности


Стабильность это хорошо, но стоимость и объём земляных работ могут перечеркнуть всю экономику проекта+ нужно не маленькую площадь участка застолбить под это дело.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Стабильность это хорошо, но стоимость и объём земляных работ могут перечеркнуть всю экономику проекта+ нужно не маленькую площадь участка застолбить под это дело.

ранее, лет так 10 назад, насколько помню, стоимость теплового насоса грунт-вода "под ключ" была порядка 20К баксов, что примерно хватало на дом 150м2. А что сейчас получается?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 13:15

  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:flyman делаем плинтуса скрытого монтажа и продаем очень дорого. Надо успеть до сентября 2021 года.

затем двери скрытого монтажа?

Двери скрытого монтажа дизайнеры сейчас ставят всем по умолчанию. Про плинтус многие забывают. Мы идем по книжке. Выложим проект на конкурс, возьмем гран при и продадим квартиру через Sotheby’s International Realty.


посоветуйте по плинтусам, если у меня допустим газоблок ровно лежит, хочу тонкую гипсовую машинную сделать, получается для скрытого плинтуса надо слой минимум 12 мм? тогда надо больше гипса лепить или делать подрез в газоблоке например.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 13:17

  airmax78 написав:Так дело в том, что 24-30-этажные стены Мордоров - это же прямые потомки советских спальников.


вы действительно считаете шо я этого не понимаю?)
я имел в виду шо достаточно нескольких маркетологических фишек - и самая успешная часть жителей теплых ламповых советских массивов устремится в новые гетто говностроев - ведь не могут же молодые и успешные жить в бабушатниках рядом с пенсами!
тем более можно еще купить беушный корч, отвоевать и оградить во дворе место для его парковки и изображать красивую жизнь
я ж говорю - спецы по коллективному бессознательному из оп и рекламных агенств свой хлеб едят ненапрасно
вон в ирпене людям набережную и версаль в парках заколхозили - и они ломанулись туда, рассказывая какой он недооцененный
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:12

Пропоную обговорити вплив депопуляції на ціни КРЖН.

До речі, з 2020 р. - населення Києва стало зменшуватись.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 19 січ, 2021 14:31, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:14

  Frant написав:Пропоную обговорити вплив депопуляції на ціни КРЖН.
..

уже обсудили.
все равно, суkо, едут
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:21

  sequence написав:
  Frant написав:Пропоную обговорити вплив депопуляції на ціни КРЖН.
..

уже обсудили.
все равно, суkо, едут

Півукраїни скоро буде в Києві, друга половина в Київській області.
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flyman
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