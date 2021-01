Додано: Вів 19 січ, 2021 13:17

Так дело в том, что 24-30-этажные стены Мордоров - это же прямые потомки советских спальников.



вы действительно считаете шо я этого не понимаю?)

я имел в виду шо достаточно нескольких маркетологических фишек - и самая успешная часть жителей теплых ламповых советских массивов устремится в новые гетто говностроев - ведь не могут же молодые и успешные жить в бабушатниках рядом с пенсами!

тем более можно еще купить беушный корч, отвоевать и оградить во дворе место для его парковки и изображать красивую жизнь

я ж говорю - спецы по коллективному бессознательному из оп и рекламных агенств свой хлеб едят ненапрасно

