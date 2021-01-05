Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав:Стабильность это хорошо, но стоимость и объём земляных работ могут перечеркнуть всю экономику проекта+ нужно не маленькую площадь участка застолбить под это дело.
ранее, лет так 10 назад, насколько помню, стоимость теплового насоса грунт-вода "под ключ" была порядка 20К баксов, что примерно хватало на дом 150м2. А что сейчас получается?
Для дома 150м2 утепленного хватит ТН 10кВт - у отечесвтенного это будет 7-8k$ с земляными работами. По поводу размера участка - да там есть требования, но вы пробуритесь и все, потом садите деревья-газон и тд, то есть участок не пропадает зря