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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6269627062716272

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 99
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:28

  sequence написав:
  Frant написав:Пропоную обговорити вплив депопуляції на ціни КРЖН.
..

уже обсудили.
все равно, суkо, едут

їдуть в зворотню сторону))) з Києва)))

"Статистика зафіксувала, що зменшення чисельності населення міста відбулося за рахунок двох чинників – природного та міграційного скорочення"

https://www.poglyad.tv/u-kyyevi-zmenshy ... tatystyka/

Це лище квіточки.

Ягідки будуть пізніше.

Провінція вже напівпорожня.
На графіку - чисельність населення цієї держави, млн. чол.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D0%B8

Зображення
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:38

  sequence написав:
  drevlyanin написав:Стабильность это хорошо, но стоимость и объём земляных работ могут перечеркнуть всю экономику проекта+ нужно не маленькую площадь участка застолбить под это дело.

ранее, лет так 10 назад, насколько помню, стоимость теплового насоса грунт-вода "под ключ" была порядка 20К баксов, что примерно хватало на дом 150м2. А что сейчас получается?

Для дома 150м2 утепленного хватит ТН 10кВт - у отечесвтенного это будет 7-8k$ с земляными работами.
По поводу размера участка - да там есть требования, но вы пробуритесь и все, потом садите деревья-газон и тд, то есть участок не пропадает зря
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:46

  flyman написав:
  sequence написав:
  Frant написав:Пропоную обговорити вплив депопуляції на ціни КРЖН.
..

уже обсудили.
все равно, суkо, едут

Півукраїни скоро буде в Києві, друга половина в Київській області.

Ні, пів України - Київ і його область.
Друга половина України розподіляється по Львову, Одесі, Харкові, Дніпрі і їх областях :)
ДумайТЕ!
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:32

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Frant написав:Пропоную обговорити вплив депопуляції на ціни КРЖН.
..


Півукраїни скоро буде в Києві, друга половина в Київській області.

Ні, пів України - Київ і його область.
Друга половина України розподіляється по Львову, Одесі, Харкові, Дніпрі і їх областях :)

долярчик в Польщі на заробітках щоб покрити іпотеку
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понимаю, что не в тему, но все-таки… ) Сколько, обычно, стоят услуги нотариуса при подписании основного договора купли-продажи? Цена стандартная и от чего она может зависеть? Нотариуса всегда выбирает покупатель?
taya77
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:їдуть в зворотню сторону))
по корках туди й тут та тама теж бачу
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:19

  taya77 написав:Понимаю, что не в тему, но все-таки… ) Сколько, обычно, стоят услуги нотариуса при подписании основного договора купли-продажи? Цена стандартная и от чего она может зависеть? Нотариуса всегда выбирает покупатель?

залежить від суми угоди, більше сума, менший %, торг ніхто не відміняв.
можуть ще втюхувати 1% "тіпа держ. нотар. збір", але це тільки для державних нотаріусів.
Вам продавати, чи купувати? Як домовлялися 50%/50%, чи платить покупець?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:28

  Frant написав:
  sequence написав:
  Frant написав:Пропоную обговорити вплив депопуляції на ціни КРЖН.
..

уже обсудили.
все равно, суkо, едут

їдуть в зворотню сторону))) з Києва)))

"Статистика зафіксувала, що зменшення чисельності населення міста відбулося за рахунок двох чинників – природного та міграційного скорочення"

https://www.poglyad.tv/u-kyyevi-zmenshy ... tatystyka/

Це лище квіточки.

Ягідки будуть пізніше.

Провінція вже напівпорожня.
На графіку - чисельність населення цієї держави, млн. чол.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D0%B8

Зображення


Тут об этом предпочитают громко молчать, потому как скоро надо будет нанимать массовку для очередей перед ОП в день открытия продаж.
Кстати, Влад выкладывал это:
https://flibusta.is/b/432412/read

за что ему огромное спасибо, очень рекомендую.
Читаем, просто подставляем "Украина" вместо "Мексика/Гана/Конго/.../Барбадос и крепко думаем.
Надо заводить цитатник.
rjkz
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  #<1 ... 6269627062716272
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