Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:... Если есть дети или пожилые, действительно есть смысл жить рядом с детсадами, школами, поликлиниками и обилием разных продуктовых магазинов
имеете в виду, что пох застраивался для молодых и бездетных?
Смотря какая часть ПОХа. Последние четверть века он застраивался чисто чтобы денег срубить с наивных хомячков. А вообще с Харьковским интересно. Идешь себе от метро, а расстояния между домами все меньше и меньше.
удивляет меня вообще факт, что жилье там дороже всяких борщаговок за окружной. вот как-то несправедливо.
Sidus написав: Сейчас полно отечественных разработок по адекватным ценам, себе буду ставить такой (рекламировать не буду)...и советую смотреть на ТН грунт-вода, так как КПД у воздух-вода сильно зависит от температуры, я бы не стал туда лезть, если хочется стабильности
Стабильность это хорошо, но стоимость и объём земляных работ могут перечеркнуть всю экономику проекта+ нужно не маленькую площадь участка застолбить под это дело.
airmax78 написав:flyman делаем плинтуса скрытого монтажа и продаем очень дорого. Надо успеть до сентября 2021 года.
затем двери скрытого монтажа?
Двери скрытого монтажа дизайнеры сейчас ставят всем по умолчанию. Про плинтус многие забывают. Мы идем по книжке. Выложим проект на конкурс, возьмем гран при и продадим квартиру через Sotheby’s International Realty.
посоветуйте по плинтусам, если у меня допустим газоблок ровно лежит, хочу тонкую гипсовую машинную сделать, получается для скрытого плинтуса надо слой минимум 12 мм? тогда надо больше гипса лепить или делать подрез в газоблоке например.
airmax78 написав:Так дело в том, что 24-30-этажные стены Мордоров - это же прямые потомки советских спальников.
вы действительно считаете шо я этого не понимаю?) я имел в виду шо достаточно нескольких маркетологических фишек - и самая успешная часть жителей теплых ламповых советских массивов устремится в новые гетто говностроев - ведь не могут же молодые и успешные жить в бабушатниках рядом с пенсами! тем более можно еще купить беушный корч, отвоевать и оградить во дворе место для его парковки и изображать красивую жизнь я ж говорю - спецы по коллективному бессознательному из оп и рекламных агенств свой хлеб едят ненапрасно вон в ирпене людям набережную и версаль в парках заколхозили - и они ломанулись туда, рассказывая какой он недооцененный
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
drevlyanin написав:Стабильность это хорошо, но стоимость и объём земляных работ могут перечеркнуть всю экономику проекта+ нужно не маленькую площадь участка застолбить под это дело.
ранее, лет так 10 назад, насколько помню, стоимость теплового насоса грунт-вода "под ключ" была порядка 20К баксов, что примерно хватало на дом 150м2. А что сейчас получается?
Для дома 150м2 утепленного хватит ТН 10кВт - у отечесвтенного это будет 7-8k$ с земляными работами. По поводу размера участка - да там есть требования, но вы пробуритесь и все, потом садите деревья-газон и тд, то есть участок не пропадает зря
Понимаю, что не в тему, но все-таки… ) Сколько, обычно, стоят услуги нотариуса при подписании основного договора купли-продажи? Цена стандартная и от чего она может зависеть? Нотариуса всегда выбирает покупатель?
taya77 написав:Понимаю, что не в тему, но все-таки… ) Сколько, обычно, стоят услуги нотариуса при подписании основного договора купли-продажи? Цена стандартная и от чего она может зависеть? Нотариуса всегда выбирает покупатель?
залежить від суми угоди, більше сума, менший %, торг ніхто не відміняв. можуть ще втюхувати 1% "тіпа держ. нотар. збір", але це тільки для державних нотаріусів. Вам продавати, чи купувати? Як домовлялися 50%/50%, чи платить покупець?