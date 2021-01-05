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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6270627162726273>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 99
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:08

  kingkongovets написав:жилой он не был никогда - до революции там был то ли отель, то ли просто нумера с девками, в конце 70х там была больничка и поликлиника старокиевского района - помню как отец там с язвой лежал и мы приходили его навещать
крещатик взорвали в сентябре 41го, этот квартал тогда не пострадал
вот тут есть ответы почти на все ваши вопросы:
https://zn.ua/amp/SOCIUM/bermudskiy_kva ... _epil.html
закончили его ремонт в 2002ом, если мне не изменяет память и это была первая проба пера никонова как строителя после его работы в укргаззабезпечэнни и он неоднократно говорил, шо результат его самого мягко говоря не вполне устроил и шо он бы предпочел выстроить этот квартал заново

Брехня. До революции, с одной стороны это был доходный дом с квартирами, с другой гостиница, на первом этаже магазины и ресторан. После революции квартиры переделали в коммуналки для работников Ленкузни, часть здания какое-то время занимала больница с поликлиникой.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:08

  flyman написав:
  taya77 написав:Понимаю, что не в тему, но все-таки… ) Сколько, обычно, стоят услуги нотариуса при подписании основного договора купли-продажи? Цена стандартная и от чего она может зависеть? Нотариуса всегда выбирает покупатель?

залежить від суми угоди, більше сума, менший %, торг ніхто не відміняв.
можуть ще втюхувати 1% "тіпа держ. нотар. збір", але це тільки для державних нотаріусів.
Вам продавати, чи купувати? Як домовлялися 50%/50%, чи платить покупець?


Я продаю. Ще не домовлялися з приводу оплати нотаріуса.
Покупці мені написали: що вартість послуг нотаріуса стандартна – держ. мито 1% від вартості і нотаріальні послуги 6000 грн. 50/50 оплата. Цей 1 відсоток – це напевно і є цей "тіпа державний нотаріальний збір". І щось мені це не дуже подобається )
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Подниму тему риелторов, накипело...
ну я не против заплатить комиссию, господа риелторы, но я не просто так ее готов платить, а за соотвествующий сумме набор услуг. Но если риелтор просит 3-5% от все суммы только за то, что он как болванчик поедет покажет обьект и потом посидит на сделке, то я считаю это перебор.
Вопрос звучит так: а нужны ли риелторы? Не лишнее ли это звено, уменьшающее прибыль продавца и возможности покупателя? И если да, как от них избавиться?


мое ИМХО:
1) риелторам должны платить только люди, которые пользуются их услугами. Продавец, который не хочет сам заниматься продажей, продает через риелтора - он же и платит ему комиссию и точка, других вариантов тут нет в принципе.
2) коммиссия не должна составлять % от цены, это бред. Это как раньше банки за переводы брали %, потом это ушло, отмерло. Комиссия должна быть пропорциональна суммарной услуге, а не цене обьекта
3) всегда должна быть возможность продавцу заключить сделку с покупателем без риелтора (пока это есть, но редко случается)
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:21

  Унуноктий написав:А скажите плиз какие ваше мнение. Дом находится 200 метров от озёрный гай Гатное. https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-do ... 9943653860

зашклити вікна (затягнути пластиковими кульками) і можна жити
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:29

  Унуноктий написав:А скажите плиз какие ваше мнение. Дом находится 200 метров от озёрный гай Гатное. https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-do ... 9943653860

Как-то типа дешево, что-то там не так :D
Но я не спец, сугубо субъективное мнение :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:37

Чому пропадає інформація про подорожчання "вторинного" ринку (радянської забудови) з 20218 по 2020 на 25-33%?
Це що, секрет??
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:39

  Frant написав:Чому пропадає інформація про подорожчання "вторинного" ринку (радянської забудови) з 20218 по 2020 на 25-33%?
Це що, секрет??

Ти як перший день на форумі :D
здоровою логікою їх дії не пояснюються.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:45

  kingkongovets написав:жилой он не был никогда - до революции там был то ли отель, то ли просто нумера с девками, в конце 70х там была больничка и поликлиника старокиевского района - помню как отец там с язвой лежал и мы приходили его навещать
крещатик взорвали в сентябре 41го, этот квартал тогда не пострадал
вот тут есть ответы почти на все ваши вопросы:
https://zn.ua/amp/SOCIUM/bermudskiy_kva ... _epil.html


Бедняжка Виг,все проекты его киевская власть режет по причине неправильной высотности.
Я с ним несколько месяцев общался на его проекте - долгострое под названием София Фреска который сдуру купили инвесторы на которых тогда работал пока архаровцы Кличко под названием благоустройство г.Киева не разбомбили стройку вывезя арматуры, опалубки,механизмов и инструментов миллионов на 25 грн. Захват произошел в 5 утра штатными титушками этого учреждения и тремя длинномерами часов 12 вывозили все под присмотром ментов в штатском не разрешавшим снимать процесс прохожим пока другие менты зачем-то изображали какое-то следствие о нападении, а напавшие титушки тут же сидели внутри закусывая заказанной пиццой. Потом этот проект кому-то из приближенных к новой власти продали в очередной раз и что с ним сейчас не знаю - давно рядом не был.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:50

  unicdima написав:..
Как-то типа дешево, что-то там не так :D
Но я не спец, сугубо субъективное мнение :D

мало вводных - размер участка, коммуникации, собственность. Судя по состоянию дома, чтобы довести до жилого состояния нужно еще тыщ 50, без участка
хотя флай бы завесил пленкой и сдал всем местным бомжам этот лофт без проблем
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:58

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