Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:жилой он не был никогда - до революции там был то ли отель, то ли просто нумера с девками, в конце 70х там была больничка и поликлиника старокиевского района - помню как отец там с язвой лежал и мы приходили его навещать крещатик взорвали в сентябре 41го, этот квартал тогда не пострадал вот тут есть ответы почти на все ваши вопросы: https://zn.ua/amp/SOCIUM/bermudskiy_kva ... _epil.html закончили его ремонт в 2002ом, если мне не изменяет память и это была первая проба пера никонова как строителя после его работы в укргаззабезпечэнни и он неоднократно говорил, шо результат его самого мягко говоря не вполне устроил и шо он бы предпочел выстроить этот квартал заново
Брехня. До революции, с одной стороны это был доходный дом с квартирами, с другой гостиница, на первом этаже магазины и ресторан. После революции квартиры переделали в коммуналки для работников Ленкузни, часть здания какое-то время занимала больница с поликлиникой.
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taya77 написав:Понимаю, что не в тему, но все-таки… ) Сколько, обычно, стоят услуги нотариуса при подписании основного договора купли-продажи? Цена стандартная и от чего она может зависеть? Нотариуса всегда выбирает покупатель?
залежить від суми угоди, більше сума, менший %, торг ніхто не відміняв. можуть ще втюхувати 1% "тіпа держ. нотар. збір", але це тільки для державних нотаріусів. Вам продавати, чи купувати? Як домовлялися 50%/50%, чи платить покупець?
Я продаю. Ще не домовлялися з приводу оплати нотаріуса. Покупці мені написали: що вартість послуг нотаріуса стандартна – держ. мито 1% від вартості і нотаріальні послуги 6000 грн. 50/50 оплата. Цей 1 відсоток – це напевно і є цей "тіпа державний нотаріальний збір". І щось мені це не дуже подобається )
Подниму тему риелторов, накипело... ну я не против заплатить комиссию, господа риелторы, но я не просто так ее готов платить, а за соотвествующий сумме набор услуг. Но если риелтор просит 3-5% от все суммы только за то, что он как болванчик поедет покажет обьект и потом посидит на сделке, то я считаю это перебор. Вопрос звучит так: а нужны ли риелторы? Не лишнее ли это звено, уменьшающее прибыль продавца и возможности покупателя? И если да, как от них избавиться?
мое ИМХО: 1) риелторам должны платить только люди, которые пользуются их услугами. Продавец, который не хочет сам заниматься продажей, продает через риелтора - он же и платит ему комиссию и точка, других вариантов тут нет в принципе. 2) коммиссия не должна составлять % от цены, это бред. Это как раньше банки за переводы брали %, потом это ушло, отмерло. Комиссия должна быть пропорциональна суммарной услуге, а не цене обьекта 3) всегда должна быть возможность продавцу заключить сделку с покупателем без риелтора (пока это есть, но редко случается)
kingkongovets написав:жилой он не был никогда - до революции там был то ли отель, то ли просто нумера с девками, в конце 70х там была больничка и поликлиника старокиевского района - помню как отец там с язвой лежал и мы приходили его навещать крещатик взорвали в сентябре 41го, этот квартал тогда не пострадал вот тут есть ответы почти на все ваши вопросы: https://zn.ua/amp/SOCIUM/bermudskiy_kva ... _epil.html
Бедняжка Виг,все проекты его киевская власть режет по причине неправильной высотности. Я с ним несколько месяцев общался на его проекте - долгострое под названием София Фреска который сдуру купили инвесторы на которых тогда работал пока архаровцы Кличко под названием благоустройство г.Киева не разбомбили стройку вывезя арматуры, опалубки,механизмов и инструментов миллионов на 25 грн. Захват произошел в 5 утра штатными титушками этого учреждения и тремя длинномерами часов 12 вывозили все под присмотром ментов в штатском не разрешавшим снимать процесс прохожим пока другие менты зачем-то изображали какое-то следствие о нападении, а напавшие титушки тут же сидели внутри закусывая заказанной пиццой. Потом этот проект кому-то из приближенных к новой власти продали в очередной раз и что с ним сейчас не знаю - давно рядом не был.
unicdima написав:.. Как-то типа дешево, что-то там не так Но я не спец, сугубо субъективное мнение
мало вводных - размер участка, коммуникации, собственность. Судя по состоянию дома, чтобы довести до жилого состояния нужно еще тыщ 50, без участка хотя флай бы завесил пленкой и сдал всем местным бомжам этот лофт без проблем