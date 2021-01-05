Додано: Вів 19 січ, 2021 17:13

Подниму тему риелторов, накипело...

ну я не против заплатить комиссию, господа риелторы, но я не просто так ее готов платить, а за соотвествующий сумме набор услуг. Но если риелтор просит 3-5% от все суммы только за то, что он как болванчик поедет покажет обьект и потом посидит на сделке, то я считаю это перебор.

Вопрос звучит так: а нужны ли риелторы? Не лишнее ли это звено, уменьшающее прибыль продавца и возможности покупателя? И если да, как от них избавиться?





мое ИМХО:

1) риелторам должны платить только люди, которые пользуются их услугами. Продавец, который не хочет сам заниматься продажей, продает через риелтора - он же и платит ему комиссию и точка, других вариантов тут нет в принципе.

2) коммиссия не должна составлять % от цены, это бред. Это как раньше банки за переводы брали %, потом это ушло, отмерло. Комиссия должна быть пропорциональна суммарной услуге, а не цене обьекта

3) всегда должна быть возможность продавцу заключить сделку с покупателем без риелтора (пока это есть, но редко случается)