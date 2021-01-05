А что с этого работникам ОП?
Все меняется.
И собственники Файненсюа сменились и некоторые завсягдатаи ветки нашли другую работу. Оно как-то уже совсем невооруженным глазом видно. В этом нет ничего плохого, но надо понимать их заангажированность.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 18:03
А что с этого работникам ОП?
Все меняется.
И собственники Файненсюа сменились и некоторые завсягдатаи ветки нашли другую работу. Оно как-то уже совсем невооруженным глазом видно. В этом нет ничего плохого, но надо понимать их заангажированность.
Додано: Вів 19 січ, 2021 18:17
Мой эмпирический опыт и мои рассуждения.
Вводная: если рыло хочет с меня комиссию - оно должно:
1) предоставить услуги (которые мне интересны и которые я готов оплатить)
2) информацию.
Поэтому: идём на просмотр, а после, если объект интересен - максимально расспрашиваем рыло о квартире, о других предложениях, о подобных свершившихся сделках, о нижней границе, по которой готов продавец готов продать и т.д. Если рыло начинает мукать - так и спрашивате: "напомните пожалуйста - кто платит вам комиссию".
При этом:
1) нужно самому быть "в теме", чтобы понять - что рыло недоговаривает и указать ему на это (тут может быть такое, что рыло скажет что вы сами рыло
2) искать выходы на "первое рыло" (которое ближе всего к телу) если не получилось найти телефон продавца в интернете.
Общий настрой такой: вы должны играть рыло (вести и навязывать свои условия), а не он вас. Деньги то вы платите.
Дальше, через консьержа, ЖЕК/ОСББ, соседей, реестр недвижимости выходим на владельца.
Если появляется рыло и начинает упрекать - так и говорите, что по нашему разговору я понял что вы действуете не в моих интересах, поэтому я не видел смысла действовать через вас.
Но если рыло умное, без понтов, рассказало всё что знало и вы видите, что действует оно в ваших интересах, то можно действовать через него сильно порезав его хотелку (мол, всё что нужно вы уже сделали, сделку я сам сделаю, я готов оплатить услуги показа и консультацию). Если оно не согласилось на резку хотелки - идём через консьержа, соседей, ЖЕК/ОСББ реестр недвижимости.
Тут ещё одна вещь, возможно более важная: чем меньше пипла знает о сделке тем лучше (вы же кеш привозите на сделку).
Как-то так.
Комрады, кидайте ссаными тряпками, давайте улучшим схему.
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