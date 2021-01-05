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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6270627162726273

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 99
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:03

  Frant написав:Чому пропадає інформація про подорожчання "вторинного" ринку (радянської забудови) з 20218 по 2020 на 25-33%?
Це що, секрет??


А что с этого работникам ОП?
Все меняется.
И собственники Файненсюа сменились и некоторые завсягдатаи ветки нашли другую работу. Оно как-то уже совсем невооруженным глазом видно. В этом нет ничего плохого, но надо понимать их заангажированность.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:17

  Sidus написав:Подниму тему риелторов, накипело...
ну я не против заплатить комиссию, господа риелторы, но я не просто так ее готов платить, а за соотвествующий сумме набор услуг. Но если риелтор просит 3-5% от все суммы только за то, что он как болванчик поедет покажет обьект и потом посидит на сделке, то я считаю это перебор.
Вопрос звучит так: а нужны ли риелторы? Не лишнее ли это звено, уменьшающее прибыль продавца и возможности покупателя? И если да, как от них избавиться?


мое ИМХО:
1) риелторам должны платить только люди, которые пользуются их услугами. Продавец, который не хочет сам заниматься продажей, продает через риелтора - он же и платит ему комиссию и точка, других вариантов тут нет в принципе.
2) коммиссия не должна составлять % от цены, это бред. Это как раньше банки за переводы брали %, потом это ушло, отмерло. Комиссия должна быть пропорциональна суммарной услуге, а не цене обьекта
3) всегда должна быть возможность продавцу заключить сделку с покупателем без риелтора (пока это есть, но редко случается)


Мой эмпирический опыт и мои рассуждения.

Вводная: если рыло хочет с меня комиссию - оно должно:
1) предоставить услуги (которые мне интересны и которые я готов оплатить)
2) информацию.

Поэтому: идём на просмотр, а после, если объект интересен - максимально расспрашиваем рыло о квартире, о других предложениях, о подобных свершившихся сделках, о нижней границе, по которой готов продавец готов продать и т.д. Если рыло начинает мукать - так и спрашивате: "напомните пожалуйста - кто платит вам комиссию".

При этом:
1) нужно самому быть "в теме", чтобы понять - что рыло недоговаривает и указать ему на это (тут может быть такое, что рыло скажет что вы сами рыло :)
2) искать выходы на "первое рыло" (которое ближе всего к телу) если не получилось найти телефон продавца в интернете.

Общий настрой такой: вы должны играть рыло (вести и навязывать свои условия), а не он вас. Деньги то вы платите.

Дальше, через консьержа, ЖЕК/ОСББ, соседей, реестр недвижимости выходим на владельца.
Если появляется рыло и начинает упрекать - так и говорите, что по нашему разговору я понял что вы действуете не в моих интересах, поэтому я не видел смысла действовать через вас.

Но если рыло умное, без понтов, рассказало всё что знало и вы видите, что действует оно в ваших интересах, то можно действовать через него сильно порезав его хотелку (мол, всё что нужно вы уже сделали, сделку я сам сделаю, я готов оплатить услуги показа и консультацию). Если оно не согласилось на резку хотелки - идём через консьержа, соседей, ЖЕК/ОСББ реестр недвижимости.

Тут ещё одна вещь, возможно более важная: чем меньше пипла знает о сделке тем лучше (вы же кеш привозите на сделку).

Как-то так.

Комрады, кидайте ссаными тряпками, давайте улучшим схему.
baraka
 
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