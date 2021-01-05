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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 січ, 2021 18:03
Frant написав:
Чому пропадає інформація про подорожчання "вторинного" ринку (радянської забудови) з 20218 по 2020 на 25-33%?
Це що, секрет??
А что с этого работникам ОП?
Все меняется.
И собственники Файненсюа сменились и некоторые завсягдатаи ветки нашли другую работу. Оно как-то уже совсем невооруженным глазом видно. В этом нет ничего плохого, но надо понимать их заангажированность.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 18:17
Sidus написав:
Подниму тему риелторов, накипело...
ну я не против заплатить комиссию, господа риелторы, но я не просто так ее готов платить, а за соотвествующий сумме набор услуг. Но если риелтор просит 3-5% от все суммы только за то, что он как болванчик поедет покажет обьект и потом посидит на сделке, то я считаю это перебор.
Вопрос звучит так: а нужны ли риелторы? Не лишнее ли это звено, уменьшающее прибыль продавца и возможности покупателя? И если да, как от них избавиться?
мое ИМХО:
1) риелторам должны платить только люди, которые пользуются их услугами. Продавец, который не хочет сам заниматься продажей, продает через риелтора - он же и платит ему комиссию и точка, других вариантов тут нет в принципе.
2) коммиссия не должна составлять % от цены, это бред. Это как раньше банки за переводы брали %, потом это ушло, отмерло. Комиссия должна быть пропорциональна суммарной услуге, а не цене обьекта
3) всегда должна быть возможность продавцу заключить сделку с покупателем без риелтора (пока это есть, но редко случается)
Мой эмпирический опыт и мои рассуждения.
Вводная: если рыло хочет с меня комиссию - оно должно:
1) предоставить услуги (которые мне интересны и которые я готов оплатить)
2) информацию.
Поэтому: идём на просмотр, а после, если объект интересен - максимально расспрашиваем рыло о квартире, о других предложениях, о подобных свершившихся сделках, о нижней границе, по которой готов продавец готов продать и т.д. Если рыло начинает мукать - так и спрашивате: "напомните пожалуйста - кто платит вам комиссию".
При этом:
1) нужно самому быть "в теме", чтобы понять - что рыло недоговаривает и указать ему на это (тут может быть такое, что рыло скажет что вы сами рыло
2) искать выходы на "первое рыло" (которое ближе всего к телу) если не получилось найти телефон продавца в интернете.
Общий настрой такой: вы должны играть рыло (вести и навязывать свои условия), а не он вас. Деньги то вы платите.
Дальше, через консьержа, ЖЕК/ОСББ, соседей, реестр недвижимости выходим на владельца.
Если появляется рыло и начинает упрекать - так и говорите, что по нашему разговору я понял что вы действуете не в моих интересах, поэтому я не видел смысла действовать через вас.
Но если рыло умное (то есть это уже не рыло, а риелтор действующий в ваших интересах), без понтов, рассказало всё что знало и вы действительно видите, что действует оно в ваших интересах, то можно действовать через него сильно порезав его хотелку (мол, всё что нужно вы уже сделали, сделку я сам сделаю, я готов оплатить услуги показа и консультацию). Если оно не согласилось на резку хотелки - идём через консьержа, соседей, ЖЕК/ОСББ реестр недвижимости.
Тут ещё одна вещь, возможно более важная: чем меньше пипла знает о сделке тем лучше (вы же кеш привозите на сделку).
Как-то так.
Комрады, кидайте ссаными тряпками, давайте улучшим схему.
Думаю, что в разрезе "выйти на владельца тема у меня раскрыта плохо", добавляйте плиз.
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baraka
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Додано: Вів 19 січ, 2021 18:31
rjkz написав: Frant написав:
Чому пропадає інформація про подорожчання "вторинного" ринку (радянської забудови) з 2018 по 2020 на 25-33%?
Це що, секрет??
А что с этого работникам ОП?
Все меняется.
И собственники Файненсюа сменились и некоторые завсягдатаи ветки нашли другую работу. Оно как-то уже совсем невооруженным глазом видно. В этом нет ничего плохого, но надо понимать их заангажированность.
Гілка про київську нерухомість загалом.
Тобто і про "вторинку".
Тому однобокість інформації є підозрілою.
Знову ж, адептам новобуду дозволяється поливати брудом всіх і кожного.
Хто намагається філософствовати про "вторинку", на кшталт sic tranzit gloria mundi - той баниться або ж його записи труться.
Можливо,варто перейменувати гілку! "Новобуд - наше фсьо!" чи щось подібне.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Вів 19 січ, 2021 18:32
baraka написав: Sidus написав:
Подниму тему риелторов, накипело...
ну я не против заплатить комиссию, господа риелторы, но я не просто так ее готов платить, а за соотвествующий сумме набор услуг. Но если риелтор просит 3-5% от все суммы только за то, что он как болванчик поедет покажет обьект и потом посидит на сделке, то я считаю это перебор.
Вопрос звучит так: а нужны ли риелторы? Не лишнее ли это звено, уменьшающее прибыль продавца и возможности покупателя? И если да, как от них избавиться?
мое ИМХО:
1) риелторам должны платить только люди, которые пользуются их услугами. Продавец, который не хочет сам заниматься продажей, продает через риелтора - он же и платит ему комиссию и точка, других вариантов тут нет в принципе.
2) коммиссия не должна составлять % от цены, это бред. Это как раньше банки за переводы брали %, потом это ушло, отмерло. Комиссия должна быть пропорциональна суммарной услуге, а не цене обьекта
3) всегда должна быть возможность продавцу заключить сделку с покупателем без риелтора (пока это есть, но редко случается)
Мой эмпирический опыт и мои рассуждения.
Вводная: если рыло хочет с меня комиссию - оно должно:
1) предоставить услуги (которые мне интересны и которые я готов оплатить)
2) информацию.
Поэтому: идём на просмотр, а после, если объект интересен - максимально расспрашиваем рыло о квартире, о других предложениях, о подобных свершившихся сделках, о нижней границе, по которой готов продавец готов продать и т.д. Если рыло начинает мукать - так и спрашивате: "напомните пожалуйста - кто платит вам комиссию".
При этом:
1) нужно самому быть "в теме", чтобы понять - что рыло недоговаривает и указать ему на это (тут может быть такое, что рыло скажет что вы сами рыло
2) искать выходы на "первое рыло" (которое ближе всего к телу) если не получилось найти телефон продавца в интернете.
Общий настрой такой: вы должны играть рыло (вести и навязывать свои условия), а не он вас. Деньги то вы платите.
Дальше, через консьержа, ЖЕК/ОСББ, соседей, реестр недвижимости выходим на владельца.
Если появляется рыло и начинает упрекать - так и говорите, что по нашему разговору я понял что вы действуете не в моих интересах, поэтому я не видел смысла действовать через вас.
Но если рыло умное (то есть это уже не рыло, а риелтор действующий в ваших интересах), без понтов, рассказало всё что знало и вы видите, что действует оно в ваших интересах, то можно действовать через него сильно порезав его хотелку (мол, всё что нужно вы уже сделали, сделку я сам сделаю, я готов оплатить услуги показа и консультацию). Если оно не согласилось на резку хотелки - идём через консьержа, соседей, ЖЕК/ОСББ реестр недвижимости.
Тут ещё одна вещь, возможно более важная: чем меньше пипла знает о сделке тем лучше (вы же кеш привозите на сделку).
Как-то так.
Комрады, кидайте ссаными тряпками, давайте улучшим схему.
Думаю, что в разрезе "выйти на владельца тема у меня раскрыта плохо", добавляйте плиз.
Отличный пост, полностью совпадающим с моими мыслями...
У меня вот был кейс: был интересный обьект, рыло не стесняется делится контактами владельца, при этом рыло берет комиссию с покупателя и особо не помогло прогнуть продавца по цене, при том, что комиссию хотело 3%, скинув потом до 2% хотелку (даже это при тех услугах, которые оно оказало много). Если эти 2-3% предложить владельцу, возможно он бы и согласился.
Прям редкий кейс, обычно рылы прячут вдалельцев, как непристойную тайну, разве что это не ексклюзив (но тогда комиссия же с продавца). Походу рыло неадекватное на 100%
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Sidus
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Додано: Вів 19 січ, 2021 18:38
Sidus написав:
У меня вот был кейс: был интересный обьект, рыло не стесняется делится контактами владельца, при этом рыло берет комиссию с покупателя и особо не помогло прогнуть продавца по цене, при том, что комиссию хотело 3%, скинув потом до 2% хотелку (даже это при тех услугах, которые оно оказало много). Если эти 2-3% предложить владельцу, возможно он бы и согласился.
Прям редкий кейс, обычно рылы прячут вдалельцев, как непристойную тайну, разве что это не ексклюзив (но тогда комиссия же с продавца). Походу рыло неадекватное на 100%
возможно это было рыло-родственник ?
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baraka
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Додано: Вів 19 січ, 2021 18:39
Frant написав: rjkz написав: Frant написав:
Чому пропадає інформація про подорожчання "вторинного" ринку (радянської забудови) з 2018 по 2020 на 25-33%?
Це що, секрет??
А что с этого работникам ОП?
Все меняется.
И собственники Файненсюа сменились и некоторые завсягдатаи ветки нашли другую работу. Оно как-то уже совсем невооруженным глазом видно. В этом нет ничего плохого, но надо понимать их заангажированность.
Гілка про київську нерухомість загалом.
Тобто і про "вторинку".
Тому однобокість інформації є підозрілою.
Знову ж, адептам новобуду дозволяється поливати брудом всіх і кожного.
Хто намагається філософствовати про "вторинку", на кшталт sic tranzit gloria mundi - той баниться або ж його записи труться.
Можливо,варто перейменувати гілку! "Новобуд - наше фсьо!" чи щось подібне.
Может просто попало в модерируемую переписку. И так ясно, что за последние полтора года подорожало практически все, что-то больше, что-то меньше.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 18:50
baraka написав: Sidus написав:
У меня вот был кейс: был интересный обьект, рыло не стесняется делится контактами владельца, при этом рыло берет комиссию с покупателя и особо не помогло прогнуть продавца по цене, при том, что комиссию хотело 3%, скинув потом до 2% хотелку (даже это при тех услугах, которые оно оказало много). Если эти 2-3% предложить владельцу, возможно он бы и согласился.
Прям редкий кейс, обычно рылы прячут вдалельцев, как непристойную тайну, разве что это не ексклюзив (но тогда комиссия же с продавца). Походу рыло неадекватное на 100%
возможно это было рыло-родственник ?
Да возможно, только так такое поведение приобретает какой-то смысл...но в этом случае выйти на хозяина и намекнуть на неадекватностью рыла не вариант, так как станешь в его глазах "недобросовестным".
Но в любом случае, покупатель хочет адекватности комиссии оказанным услугам, а рыло-родственник это худший вариант, комиссию получит в любом случае, а услуг окажет на 5 грн
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Sidus
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Додано: Вів 19 січ, 2021 19:19
Архитектура непонятная. Дом посажен так, будто они эти 9.9 сот хотели поделить на 2 участка - впритык к границам. С другой стороны там голая земля столько стоит.
Если нет пожеланий к дому - я б смотрел.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 19:24
sequence написав: unicdima написав:
..
Как-то типа дешево, что-то там не так
Но я не спец, сугубо субъективное мнение
мало вводных - размер участка, коммуникации, собственность. Судя по состоянию дома, чтобы довести до жилого состояния нужно еще тыщ 50, без участка
хотя флай бы завесил пленкой и сдал всем местным бомжам этот лофт без проблем
С ландшафтом и всеми ништяками 100-150 ляжет. 9.9 сотых там, под строительство и обслуживание жилого дома, гуглится оно все, написано же - Озерная) На той Озерной домов с такой конченой геометрией немного)))
3222481601:01:056:5014 кадастровый для ленивых)
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Додано: Вів 19 січ, 2021 19:37
taya77 написав:
Я продаю. Ще не домовлялися з приводу оплати нотаріуса.
Покупці мені написали: що вартість послуг нотаріуса стандартна – держ. мито 1% від вартості і нотаріальні послуги 6000 грн. 50/50 оплата. Цей 1 відсоток – це напевно і є цей "тіпа державний нотаріальний збір". І щось мені це не дуже подобається )
Конечно тут как кто договориться, но стандартная практика что за нотариуса и "мито" платит покупатель, а продавец за справки об отсутствии арестов и прописанных (несколько сотен гривен). Логика тут простая. Покупатель выбирает своего нотариуса, покупатель ему и платит.
Так что можете отправлять покупателей в сад с такими запросами, или, если очень нужно продать, рассматривать это как скидку, потому что следующие придут и заплатят за нотариуса сами.
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