Додано: Вів 19 січ, 2021 18:17

Sidus написав: Подниму тему риелторов, накипело...

ну я не против заплатить комиссию, господа риелторы, но я не просто так ее готов платить, а за соотвествующий сумме набор услуг. Но если риелтор просит 3-5% от все суммы только за то, что он как болванчик поедет покажет обьект и потом посидит на сделке, то я считаю это перебор.

Вопрос звучит так: а нужны ли риелторы? Не лишнее ли это звено, уменьшающее прибыль продавца и возможности покупателя? И если да, как от них избавиться?





мое ИМХО:

1) риелторам должны платить только люди, которые пользуются их услугами. Продавец, который не хочет сам заниматься продажей, продает через риелтора - он же и платит ему комиссию и точка, других вариантов тут нет в принципе.

2) коммиссия не должна составлять % от цены, это бред. Это как раньше банки за переводы брали %, потом это ушло, отмерло. Комиссия должна быть пропорциональна суммарной услуге, а не цене обьекта

3) всегда должна быть возможность продавцу заключить сделку с покупателем без риелтора (пока это есть, но редко случается) Подниму тему риелторов, накипело...ну я не против заплатить комиссию, господа риелторы, но я не просто так ее готов платить, а за соотвествующий сумме набор услуг. Но если риелтор просит 3-5% от все суммы только за то, что он как болванчик поедет покажет обьект и потом посидит на сделке, то я считаю это перебор.Вопрос звучит так: а нужны ли риелторы? Не лишнее ли это звено, уменьшающее прибыль продавца и возможности покупателя? И если да, как от них избавиться?мое ИМХО:1) риелторам должны платить только люди, которые пользуются их услугами. Продавец, который не хочет сам заниматься продажей, продает через риелтора - он же и платит ему комиссию и точка, других вариантов тут нет в принципе.2) коммиссия не должна составлять % от цены, это бред. Это как раньше банки за переводы брали %, потом это ушло, отмерло. Комиссия должна быть пропорциональна суммарной услуге, а не цене обьекта3) всегда должна быть возможность продавцу заключить сделку с покупателем без риелтора (пока это есть, но редко случается)

Мой эмпирический опыт и мои рассуждения.Вводная: если рыло хочет с меня комиссию - оно должно:1) предоставить услуги (которые мне интересны и которые я готов оплатить)2) информацию.Поэтому: идём на просмотр, а после, если объект интересен - максимально расспрашиваем рыло о квартире, о других предложениях, о подобных свершившихся сделках, о нижней границе, по которой готов продавец готов продать и т.д. Если рыло начинает мукать - так и спрашивате: "напомните пожалуйста - кто платит вам комиссию".При этом:1) нужно самому быть "в теме", чтобы понять - что рыло недоговаривает и указать ему на это (тут может быть такое, что рыло скажет что вы сами рыло2) искать выходы на "первое рыло" (которое ближе всего к телу) если не получилось найти телефон продавца в интернете.Общий настрой такой: вы должны играть рыло (вести и навязывать свои условия), а не он вас. Деньги то вы платите.Дальше, через консьержа, ЖЕК/ОСББ, соседей, реестр недвижимости выходим на владельца.Если появляется рыло и начинает упрекать - так и говорите, что по нашему разговору я понял что вы действуете не в моих интересах, поэтому я не видел смысла действовать через вас.Но если рыло умное (то есть это уже не рыло, а риелтор действующий в ваших интересах), без понтов, рассказало всё что знало и вы действительно видите, что действует оно в ваших интересах, то можно действовать через него сильно порезав его хотелку (мол, всё что нужно вы уже сделали, сделку я сам сделаю, я готов оплатить услуги показа и консультацию). Если оно не согласилось на резку хотелки - идём через консьержа, соседей, ЖЕК/ОСББ реестр недвижимости.Тут ещё одна вещь, возможно более важная: чем меньше пипла знает о сделке тем лучше (вы же кеш привозите на сделку).Как-то так.Комрады, кидайте ссаными тряпками, давайте улучшим схему.Думаю, что в разрезе "выйти на владельца тема у меня раскрыта плохо", добавляйте плиз.