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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 19 січ, 2021 19:42
Sidus написав:
Подниму тему риелторов, накипело...
ну я не против заплатить комиссию, господа риелторы, но я не просто так ее готов платить, а за соотвествующий сумме набор услуг. Но если риелтор просит 3-5% от все суммы только за то, что он как болванчик поедет покажет обьект и потом посидит на сделке, то я считаю это перебор.
Вопрос звучит так: а нужны ли риелторы? Не лишнее ли это звено, уменьшающее прибыль продавца и возможности покупателя? И если да, как от них избавиться?
мое ИМХО:
1) риелторам должны платить только люди, которые пользуются их услугами. Продавец, который не хочет сам заниматься продажей, продает через риелтора - он же и платит ему комиссию и точка, других вариантов тут нет в принципе.
2) коммиссия не должна составлять % от цены, это бред. Это как раньше банки за переводы брали %, потом это ушло, отмерло. Комиссия должна быть пропорциональна суммарной услуге, а не цене обьекта
3) всегда должна быть возможность продавцу заключить сделку с покупателем без риелтора (пока это есть, но редко случается)
Этот срач стар как мир. Ответ очень простой - не покупайте через риелторов. Открываете олх и покупаете только у прямых продавцов. Как правило у них цены на 5% выше, то есть рыночная цена это цена не та, что у агентов в рекламе, и, фактически, им платят продавцы, потому что продают вам дешевле, чем могли бы продать вам же напрямую.
Еще запомните - вся услуга, которую вы получаете от риелтора это адрес. Информационная услуга. Не нравится, не звоните им вообще и покупайте напрямую. Согласились на их условия, посмотрели - глупо задним числом что-то требовать.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Вів 19 січ, 2021 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 19:44
baraka написав:
Дальше, через консьержа, ЖЕК/ОСББ, соседей, реестр недвижимости выходим на владельца.
Если появляется рыло и начинает упрекать - так и говорите, что по нашему разговору я понял что вы действуете не в моих интересах, поэтому я не видел смысла действовать через вас.
Сначала сайт ворует информацию у правообладателей через олх, потом создатель сайта ворует информацию напрямую у агентов. Я не удивлен.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 19:54
Vlad442 написав:Еще запомните - вся услуга, которую вы получаете от риелтора это адрес.
Информационная услуга. Не нравится, не звоните им вообще и покупайте напрямую. Согласились на их условия, посмотрели - глупо задним числом что-то требовать.
Sidus, вот если рыло вам мукает, что "всё, что я вам должен - это просто адрес, платите мне 5%" - шлите это рыло лесом, ищите контакты самостоятельно. Не смогло оно "продать" вам свои услуги.
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