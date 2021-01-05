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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 19 січ, 2021 19:42
Sidus написав:
Подниму тему риелторов, накипело...
ну я не против заплатить комиссию, господа риелторы, но я не просто так ее готов платить, а за соотвествующий сумме набор услуг. Но если риелтор просит 3-5% от все суммы только за то, что он как болванчик поедет покажет обьект и потом посидит на сделке, то я считаю это перебор.
Вопрос звучит так: а нужны ли риелторы? Не лишнее ли это звено, уменьшающее прибыль продавца и возможности покупателя? И если да, как от них избавиться?
мое ИМХО:
1) риелторам должны платить только люди, которые пользуются их услугами. Продавец, который не хочет сам заниматься продажей, продает через риелтора - он же и платит ему комиссию и точка, других вариантов тут нет в принципе.
2) коммиссия не должна составлять % от цены, это бред. Это как раньше банки за переводы брали %, потом это ушло, отмерло. Комиссия должна быть пропорциональна суммарной услуге, а не цене обьекта
3) всегда должна быть возможность продавцу заключить сделку с покупателем без риелтора (пока это есть, но редко случается)
Этот срач стар как мир. Ответ очень простой - не покупайте через риелторов. Открываете олх и покупаете только у прямых продавцов. Как правило у них цены на 5% выше, то есть рыночная цена это цена не та, что у агентов в рекламе, и, фактически, им платят продавцы, потому что продают вам дешевле, чем могли бы продать вам же напрямую.
Еще запомните - вся услуга, которую вы получаете от риелтора это адрес. Информационная услуга. Не нравится, не звоните им вообще и покупайте напрямую. Согласились на их условия, посмотрели - глупо задним числом что-то требовать.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Вів 19 січ, 2021 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 19:44
baraka написав:
Дальше, через консьержа, ЖЕК/ОСББ, соседей, реестр недвижимости выходим на владельца.
Если появляется рыло и начинает упрекать - так и говорите, что по нашему разговору я понял что вы действуете не в моих интересах, поэтому я не видел смысла действовать через вас.
Сначала сайт ворует информацию у правообладателей через олх, потом создатель сайта ворует информацию напрямую у агентов. Я не удивлен.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 19:54
Vlad442 написав:Еще запомните - вся услуга, которую вы получаете от риелтора это адрес.
Информационная услуга. Не нравится, не звоните им вообще и покупайте напрямую. Согласились на их условия, посмотрели - глупо задним числом что-то требовать.
Sidus, вот если рыло вам мукает, что "всё, что я вам должен - это просто адрес, платите мне 5%" - шлите это рыло лесом, ищите контакты самостоятельно. Не смогло оно "продать" вам свои услуги.
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baraka
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Додано: Вів 19 січ, 2021 19:56
1) сайт ворует информацию у правообладателей через олх
Vlad442 написав: baraka написав:
Дальше, через консьержа, ЖЕК/ОСББ, соседей, реестр недвижимости выходим на владельца.
Если появляется рыло и начинает упрекать - так и говорите, что по нашему разговору я понял что вы действуете не в моих интересах, поэтому я не видел смысла действовать через вас.
Сначала сайт ворует информацию у правообладателей через олх, потом создатель сайта ворует информацию напрямую у агентов. Я не удивлен.
бла-бла
а, кстати, а кто правообладатель в данном случае - вы хоть можете сказать ?2) потом создатель сайта ворует информацию напрямую у агентов
о, ну приехали. А что у рыла то я ворую ? Рыло само показало мне квартиру, само же этого хотело. А нужную мне инфу я получаю уже по своим каналам.
а вот за подсказку о правильном сайте - спасибо, буду юзать
))
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baraka
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Додано: Вів 19 січ, 2021 19:59
Sidus написав:
Да возможно, только так такое поведение приобретает какой-то смысл...но в этом случае выйти на хозяина и намекнуть на неадекватностью рыла не вариант, так как станешь в его глазах "недобросовестным".
Но в любом случае, покупатель хочет адекватности комиссии оказанным услугам, а рыло-родственник это худший вариант, комиссию получит в любом случае, а услуг окажет на 5 грн
моё понимание этого случая: рыло не хотело быть виноватым если что-то пойдёт не так, поэтому дало вам номер телефона, для того, чтобы вы вели переговоры без потенциально "испорченного телефона".
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Додано: Вів 19 січ, 2021 20:22
baraka написав:
Sidus, вот если рыло вам мукает, что "всё, что я вам должен - это просто адрес, платите мне 5%" - шлите это рыло лесом, ищите контакты самостоятельно. Не смогло оно "продать" вам свои услуги.
Правильно. Нужно искать самому. Не нужно звонить рылом, а потом искать себе оправдания, почему я вынужден их кинуть.
baraka написав:
а, кстати, а кто правообладатель в данном случае - вы хоть можете сказать ?
Говорил и выдержки из правил ОЛХ приводил.
Правообладатель тот, кто дал объявление. Сам ОЛХ имеет право делать что хочет с ним, но левым людям нельзя без согласия правообладателя его копировать и использовать не в частных целях.
В прошлый раз вроде вы все поняли. Я еще приводил пример с чемоданом, украденным из гостиничного номера.
baraka написав:
о, ну приехали. А что у рыла то я ворую ? Рыло само показало мне квартиру, само же этого хотело. А нужную мне инфу я получаю уже по своим каналам.
Если просто так по доброте душевной показало, то ничего, а если подписали договор на информационные услуги (просмотровку), тогда читаем договор. Там все обычно написано.
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Vlad442
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Додано: Вів 19 січ, 2021 20:26
hume написав:
так ясно, что за последние полтора года подорожало практически все, что-то больше, что-то меньше.
ККЦ пише, що люди кидають радянську забудову і переселяються на ПОХ.
Чекаємо закинуті будинки в межах Києва)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 19 січ, 2021 20:27
риск что рядом влепят 7єтажей*? землицы 9 соток маловато будет
планировка слегка упоротая, фоток стропильной части нету. а вообще дешево, если фундамент и крыша в порядке, то можно и рассмотреть
Востаннє редагувалось trololo
в Вів 19 січ, 2021 20:36, всього редагувалось 2 разів.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 19 січ, 2021 20:28
Отопление за декабрь, сталинка, домовой счетчик: 25,55 грн / метр.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 20:30
flyman, Vlad442
Дякую за відповіді. Допомогли визначитися. Особливо сподобалась фраза "Логика тут простая. Покупатель выбирает своего нотариуса, покупатель ему и платит". Як на мене, залізний аргумент )
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