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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6272627362746275>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 99
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:42

  Sidus написав:Подниму тему риелторов, накипело...
ну я не против заплатить комиссию, господа риелторы, но я не просто так ее готов платить, а за соотвествующий сумме набор услуг. Но если риелтор просит 3-5% от все суммы только за то, что он как болванчик поедет покажет обьект и потом посидит на сделке, то я считаю это перебор.
Вопрос звучит так: а нужны ли риелторы? Не лишнее ли это звено, уменьшающее прибыль продавца и возможности покупателя? И если да, как от них избавиться?


мое ИМХО:
1) риелторам должны платить только люди, которые пользуются их услугами. Продавец, который не хочет сам заниматься продажей, продает через риелтора - он же и платит ему комиссию и точка, других вариантов тут нет в принципе.
2) коммиссия не должна составлять % от цены, это бред. Это как раньше банки за переводы брали %, потом это ушло, отмерло. Комиссия должна быть пропорциональна суммарной услуге, а не цене обьекта
3) всегда должна быть возможность продавцу заключить сделку с покупателем без риелтора (пока это есть, но редко случается)

Этот срач стар как мир. Ответ очень простой - не покупайте через риелторов. Открываете олх и покупаете только у прямых продавцов. Как правило у них цены на 5% выше, то есть рыночная цена это цена не та, что у агентов в рекламе, и, фактически, им платят продавцы, потому что продают вам дешевле, чем могли бы продать вам же напрямую.
Еще запомните - вся услуга, которую вы получаете от риелтора это адрес. Информационная услуга. Не нравится, не звоните им вообще и покупайте напрямую. Согласились на их условия, посмотрели - глупо задним числом что-то требовать.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Вів 19 січ, 2021 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:Дальше, через консьержа, ЖЕК/ОСББ, соседей, реестр недвижимости выходим на владельца.
Если появляется рыло и начинает упрекать - так и говорите, что по нашему разговору я понял что вы действуете не в моих интересах, поэтому я не видел смысла действовать через вас.

Сначала сайт ворует информацию у правообладателей через олх, потом создатель сайта ворует информацию напрямую у агентов. Я не удивлен.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:54

  Vlad442 написав:Еще запомните - вся услуга, которую вы получаете от риелтора это адрес. Информационная услуга. Не нравится, не звоните им вообще и покупайте напрямую. Согласились на их условия, посмотрели - глупо задним числом что-то требовать.


Sidus, вот если рыло вам мукает, что "всё, что я вам должен - это просто адрес, платите мне 5%" - шлите это рыло лесом, ищите контакты самостоятельно. Не смогло оно "продать" вам свои услуги.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:56

  Vlad442 написав:
  baraka написав:Дальше, через консьержа, ЖЕК/ОСББ, соседей, реестр недвижимости выходим на владельца.
Если появляется рыло и начинает упрекать - так и говорите, что по нашему разговору я понял что вы действуете не в моих интересах, поэтому я не видел смысла действовать через вас.

Сначала сайт ворует информацию у правообладателей через олх, потом создатель сайта ворует информацию напрямую у агентов. Я не удивлен.


1) сайт ворует информацию у правообладателей через олх

бла-бла
а, кстати, а кто правообладатель в данном случае - вы хоть можете сказать ?

2) потом создатель сайта ворует информацию напрямую у агентов

о, ну приехали. А что у рыла то я ворую ? Рыло само показало мне квартиру, само же этого хотело. А нужную мне инфу я получаю уже по своим каналам.

а вот за подсказку о правильном сайте - спасибо, буду юзать :)))
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:59

  Sidus написав:Да возможно, только так такое поведение приобретает какой-то смысл...но в этом случае выйти на хозяина и намекнуть на неадекватностью рыла не вариант, так как станешь в его глазах "недобросовестным".
Но в любом случае, покупатель хочет адекватности комиссии оказанным услугам, а рыло-родственник это худший вариант, комиссию получит в любом случае, а услуг окажет на 5 грн


моё понимание этого случая: рыло не хотело быть виноватым если что-то пойдёт не так, поэтому дало вам номер телефона, для того, чтобы вы вели переговоры без потенциально "испорченного телефона".
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:Sidus, вот если рыло вам мукает, что "всё, что я вам должен - это просто адрес, платите мне 5%" - шлите это рыло лесом, ищите контакты самостоятельно. Не смогло оно "продать" вам свои услуги.

Правильно. Нужно искать самому. Не нужно звонить рылом, а потом искать себе оправдания, почему я вынужден их кинуть.
  baraka написав:а, кстати, а кто правообладатель в данном случае - вы хоть можете сказать ?

Говорил и выдержки из правил ОЛХ приводил.
Правообладатель тот, кто дал объявление. Сам ОЛХ имеет право делать что хочет с ним, но левым людям нельзя без согласия правообладателя его копировать и использовать не в частных целях.
В прошлый раз вроде вы все поняли. Я еще приводил пример с чемоданом, украденным из гостиничного номера.
  baraka написав:о, ну приехали. А что у рыла то я ворую ? Рыло само показало мне квартиру, само же этого хотело. А нужную мне инфу я получаю уже по своим каналам.

Если просто так по доброте душевной показало, то ничего, а если подписали договор на информационные услуги (просмотровку), тогда читаем договор. Там все обычно написано.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:26

  hume написав:так ясно, что за последние полтора года подорожало практически все, что-то больше, что-то меньше.

ККЦ пише, що люди кидають радянську забудову і переселяються на ПОХ.
Чекаємо закинуті будинки в межах Києва)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:27

  Унуноктий написав:А скажите плиз какие ваше мнение. Дом находится 200 метров от озёрный гай Гатное. https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-do ... 9943653860


риск что рядом влепят 7єтажей*? землицы 9 соток маловато будет
планировка слегка упоротая, фоток стропильной части нету. а вообще дешево, если фундамент и крыша в порядке, то можно и рассмотреть
Востаннє редагувалось trololo в Вів 19 січ, 2021 20:36, всього редагувалось 2 разів.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:28

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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman, Vlad442
Дякую за відповіді. Допомогли визначитися. Особливо сподобалась фраза "Логика тут простая. Покупатель выбирает своего нотариуса, покупатель ему и платит". Як на мене, залізний аргумент )
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