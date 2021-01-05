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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6272627362746275

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 99
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:32

  artlife написав:Отопление за декабрь, сталинка, домовой счетчик: 25,55 грн / метр.


Це багато чи мало???
Чому не чутно стогонів і плачу, що 1250 грн/міс за 50 м2 - то непідйомна сума для пересічного?)))

Можливо,варто обрізати кляте совкове наслідство (централізоване опалення) і грітись по модному, по фраєрські - електроенергією???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:35

сик транзит глория мунди, или "когда в товарищах согласья нет"(с)
будни лэндлордов коммерции
https://www.facebook.com/Kyivskiygorodo ... 7504324866

зы: больше всего доставила фраза "Схема рейдерства проста и незамысловата." :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:37

  hume написав: И так ясно, что за последние полтора года подорожало практически все, что-то больше, что-то меньше.

А від 2015 тим паче.
Чому не за останній рік?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:38

  kingkongovets написав:сик транзит глория мунди, или "когда в товарищах согласья нет"(с)
будни лэндлордов коммерции
https://www.facebook.com/Kyivskiygorodo ... 7504324866

зы: больше всего доставила фраза "Схема рейдерства проста и незамысловата." :mrgreen:


а что необычного в ситуации? рестик влетел, арендатор пошел искать другое. какое там нах право продления?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:40

  trololo написав:
  kingkongovets написав:сик транзит глория мунди, или "когда в товарищах согласья нет"(с)
будни лэндлордов коммерции
https://www.facebook.com/Kyivskiygorodo ... 7504324866

зы: больше всего доставила фраза "Схема рейдерства проста и незамысловата." :mrgreen:


а что необычного в ситуации? рестик влетел, арендатор пошел искать другое. какое там нах право продления?


так отож
но решили трошки подогреть общественное мнение и запустить поганку про рейдерский захват
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:46

  kingkongovets написав:сик транзит глория мунди, или "когда в товарищах согласья нет"(с)
будни лэндлордов коммерции
https://www.facebook.com/Kyivskiygorodo ... 7504324866

зы: больше всего доставила фраза "Схема рейдерства проста и незамысловата." :mrgreen:

і що?
ресторан не платить за оренду, добровільно не виїзжає.
приїзжає Трибека і викидає речі орендатора нах.

"він-він" ситуація в комерції, але кінконговець ніщебродів не селить в оренду, тільки швидкогроші та манівео.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:57

  trololo написав:
  Унуноктий написав:А скажите плиз какие ваше мнение. Дом находится 200 метров от озёрный гай Гатное. https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-do ... 9943653860


риск что рядом влепят 7єтажей*? землицы 9 соток маловато будет
планировка слегка упоротая, фоток стропильной части нету. а вообще дешево, если фундамент и крыша в порядке, то можно и рассмотреть

судя по фото в объяве "проект" рисовали на коленке с кумом после пляшки)
большая вероятность что что то пошло не так поэтому и продают
риск скрытых конструктивных дефектов
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 21:12

  flyman написав:
  hume написав: И так ясно, что за последние полтора года подорожало практически все, что-то больше, что-то меньше.

А від 2015 тим паче.
Чому не за останній рік?

Тоже за бутылку взялся?
hume
 
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