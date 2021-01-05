Це багато чи мало???
Чому не чутно стогонів і плачу, що 1250 грн/міс за 50 м2 - то непідйомна сума для пересічного?)))
Можливо,варто обрізати кляте совкове наслідство (централізоване опалення) і грітись по модному, по фраєрські - електроенергією???
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 січ, 2021 20:32
Це багато чи мало???
Чому не чутно стогонів і плачу, що 1250 грн/міс за 50 м2 - то непідйомна сума для пересічного?)))
Можливо,варто обрізати кляте совкове наслідство (централізоване опалення) і грітись по модному, по фраєрські - електроенергією???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 19 січ, 2021 20:35
сик транзит глория мунди, или "когда в товарищах согласья нет"(с)
будни лэндлордов коммерции
зы: больше всего доставила фраза "Схема рейдерства проста и незамысловата."
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 19 січ, 2021 20:37
А від 2015 тим паче.
Чому не за останній рік?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 19 січ, 2021 20:38
а что необычного в ситуации? рестик влетел, арендатор пошел искать другое. какое там нах право продления?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 19 січ, 2021 20:40
так отож
но решили трошки подогреть общественное мнение и запустить поганку про рейдерский захват
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 19 січ, 2021 20:46
і що?
ресторан не платить за оренду, добровільно не виїзжає.
приїзжає Трибека і викидає речі орендатора нах.
"він-він" ситуація в комерції, але кінконговець ніщебродів не селить в оренду, тільки швидкогроші та манівео.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 19 січ, 2021 20:57
судя по фото в объяве "проект" рисовали на коленке с кумом после пляшки)
большая вероятность что что то пошло не так поэтому и продают
риск скрытых конструктивных дефектов
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 19 січ, 2021 21:12
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