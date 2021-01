Додано: Вів 19 січ, 2021 20:40

trololo написав: kingkongovets написав: сик транзит глория мунди, или "когда в товарищах согласья нет"(с)

будни лэндлордов коммерции

https://www.facebook.com/Kyivskiygorodo ... 7504324866



зы: больше всего доставила фраза "Схема рейдерства проста и незамысловата."



а что необычного в ситуации? рестик влетел, арендатор пошел искать другое. какое там нах право продления?



так отож

так отож

но решили трошки подогреть общественное мнение и запустить поганку про рейдерский захват

