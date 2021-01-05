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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6272627362746275

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 99
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:38

  kingkongovets написав:сик транзит глория мунди, или "когда в товарищах согласья нет"(с)
будни лэндлордов коммерции
https://www.facebook.com/Kyivskiygorodo ... 7504324866

зы: больше всего доставила фраза "Схема рейдерства проста и незамысловата." :mrgreen:


а что необычного в ситуации? рестик влетел, арендатор пошел искать другое. какое там нах право продления?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:40

  trololo написав:
  kingkongovets написав:сик транзит глория мунди, или "когда в товарищах согласья нет"(с)
будни лэндлордов коммерции
https://www.facebook.com/Kyivskiygorodo ... 7504324866

зы: больше всего доставила фраза "Схема рейдерства проста и незамысловата." :mrgreen:


а что необычного в ситуации? рестик влетел, арендатор пошел искать другое. какое там нах право продления?


так отож
но решили трошки подогреть общественное мнение и запустить поганку про рейдерский захват
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:46

  kingkongovets написав:сик транзит глория мунди, или "когда в товарищах согласья нет"(с)
будни лэндлордов коммерции
https://www.facebook.com/Kyivskiygorodo ... 7504324866

зы: больше всего доставила фраза "Схема рейдерства проста и незамысловата." :mrgreen:

і що?
ресторан не платить за оренду, добровільно не виїзжає.
приїзжає Трибека і викидає речі орендатора нах.

"він-він" ситуація в комерції, але кінконговець ніщебродів не селить в оренду, тільки швидкогроші та манівео.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:57

  trololo написав:
  Унуноктий написав:А скажите плиз какие ваше мнение. Дом находится 200 метров от озёрный гай Гатное. https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-do ... 9943653860


риск что рядом влепят 7єтажей*? землицы 9 соток маловато будет
планировка слегка упоротая, фоток стропильной части нету. а вообще дешево, если фундамент и крыша в порядке, то можно и рассмотреть

судя по фото в объяве "проект" рисовали на коленке с кумом после пляшки)
большая вероятность что что то пошло не так поэтому и продают
риск скрытых конструктивных дефектов
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 21:12

  flyman написав:
  hume написав: И так ясно, что за последние полтора года подорожало практически все, что-то больше, что-то меньше.

А від 2015 тим паче.
Чому не за останній рік?

Тоже за бутылку взялся?
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 21:43

  Sidus написав:
  drevlyanin написав:Стабильность это хорошо, но стоимость и объём земляных работ могут перечеркнуть всю экономику проекта+ нужно не маленькую площадь участка застолбить под это дело.


Для дома 150м2 утепленного хватит ТН 10кВт - у отечесвтенного это будет 7-8k$ с земляными работами.
По поводу размера участка - да там есть требования, но вы пробуритесь и все, потом садите деревья-газон и тд, то есть участок не пропадает зря


Подождите, если бурить скважину(скважины), то это уже фактически вода-вода. Грунт-вода, в классическом понимании, это когда роются траншеи на приличной площади и в них закладывается контур из труб-тёплый пол наоборот. Или я чего то недопонял?
Ну и стоимость 8000 бюджетной сложно назвать. Предположим проработает это дело 10 лет без поломок (что не факт). Это условных 800 в год. Возьмём средний коэфициент-3, тогда для какой то экономии на ТН по сравнению с обычным электрокотлом, вам необходимо расходовать не менее 10000 кВт электроэнергии за отопительный сезон, что многовато на мой взгляд т.к. получаеться электрокотел должен израсходовать в тех же условиях 30000 кВт за сезон или эквивалент примерно 3500 кубов газа. Такое конечно возможно в старом не утеплённом доме, но смысл туда тулить ТН? Может лучше вложить намного меньшую сумму в утепление для начала? И даже при таком расходе экономия будет минимальная-10-20%.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 21:51

  Vlad442 написав:
  baraka написав:а, кстати, а кто правообладатель в данном случае - вы хоть можете сказать ?

Говорил и выдержки из правил ОЛХ приводил. Правообладатель тот, кто дал объявление.


Вот что написано в правилах ОЛХ.

-----------
Щоб надати Компанії право публікувати відомості, надані Користувачем, Користувач надає Компанії чинне повсюдно (територіально необмежене), безстрокове, безвідкличне, невиключне, суб- ліцензоване право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо об’єктів авторських прав, публікацій та баз даних, якими володіє Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Компанії безоплатно (без виплати винагороди).
-----------

Правообладатель - ОЛХ. Садитесь, двойка.

  Vlad442 написав:
  baraka написав:о, ну приехали. А что у рыла то я ворую ? Рыло само показало мне квартиру, само же этого хотело. А нужную мне инфу я получаю уже по своим каналам.

Если просто так по доброте душевной показало, то ничего, а если подписали договор на информационные услуги (просмотровку), тогда читаем договор. Там все обычно написано.


блин, что за хрень ? что за просмотровки ? вы с какой луны свалились ?
или вы про арендный лохотрон (информационные услуги), где надо рылу заплатить наперёд и оно вам ничего не должно ???

Короче, если я хожу смотреть что-то по покупке, и ничего не подписываю, то я со спокойной совестью могу слать лесом рыло, верно ?
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:12

  baraka написав:
  Sidus написав:Да возможно, только так такое поведение приобретает какой-то смысл...но в этом случае выйти на хозяина и намекнуть на неадекватностью рыла не вариант, так как станешь в его глазах "недобросовестным".
Но в любом случае, покупатель хочет адекватности комиссии оказанным услугам, а рыло-родственник это худший вариант, комиссию получит в любом случае, а услуг окажет на 5 грн


моё понимание этого случая: рыло не хотело быть виноватым если что-то пойдёт не так, поэтому дало вам номер телефона, для того, чтобы вы вели переговоры без потенциально "испорченного телефона".


Хехе, резонный вопрос - зачем оно тут вообще?? ))
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:15

  baraka написав:
  Vlad442 написав:
  baraka написав:а, кстати, а кто правообладатель в данном случае - вы хоть можете сказать ?

Говорил и выдержки из правил ОЛХ приводил. Правообладатель тот, кто дал объявление.


Вот что написано в правилах ОЛХ.

-----------
Щоб надати Компанії право публікувати відомості, надані Користувачем, Користувач надає Компанії чинне повсюдно (територіально необмежене), безстрокове, безвідкличне, невиключне, суб- ліцензоване право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо об’єктів авторських прав, публікацій та баз даних, якими володіє Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Компанії безоплатно (без виплати винагороди).
-----------

Правообладатель - ОЛХ. Садитесь, двойка.

  Vlad442 написав:
  baraka написав:о, ну приехали. А что у рыла то я ворую ? Рыло само показало мне квартиру, само же этого хотело. А нужную мне инфу я получаю уже по своим каналам.

Если просто так по доброте душевной показало, то ничего, а если подписали договор на информационные услуги (просмотровку), тогда читаем договор. Там все обычно написано.


блин, что за хрень ? что за просмотровки ? вы с какой луны свалились ?
или вы про арендный лохотрон (информационные услуги), где надо рылу заплатить наперёд и оно вам ничего не должно ???

Короче, если я хожу смотреть что-то по покупке, и ничего не подписываю, то я со спокойной совестью могу слать лесом рыло, верно ?

Так надається олх, а не бомберу.
Чого на бомбері тоді не вказується зсилка звідки взято оголошення?
Правила цитування вчили? Чи плагіат це нормально?
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:20

  drevlyanin написав:
  Sidus написав:
  drevlyanin написав:Стабильность это хорошо, но стоимость и объём земляных работ могут перечеркнуть всю экономику проекта+ нужно не маленькую площадь участка застолбить под это дело.


Для дома 150м2 утепленного хватит ТН 10кВт - у отечесвтенного это будет 7-8k$ с земляными работами.
По поводу размера участка - да там есть требования, но вы пробуритесь и все, потом садите деревья-газон и тд, то есть участок не пропадает зря


Подождите, если бурить скважину(скважины), то это уже фактически вода-вода. Грунт-вода, в классическом понимании, это когда роются траншеи на приличной площади и в них закладывается контур из труб-тёплый пол наоборот. Или я чего то недопонял?
Ну и стоимость 8000 бюджетной сложно назвать. Предположим проработает это дело 10 лет без поломок (что не факт). Это условных 800 в год. Возьмём средний коэфициент-3, тогда для какой то экономии на ТН по сравнению с обычным электрокотлом, вам необходимо расходовать не менее 10000 кВт электроэнергии за отопительный сезон, что многовато на мой взгляд т.к. получаеться электрокотел должен израсходовать в тех же условиях 30000 кВт за сезон или эквивалент примерно 3500 кубов газа. Такое конечно возможно в старом не утеплённом доме, но смысл туда тулить ТН? Может лучше вложить намного меньшую сумму в утепление для начала? И даже при таком расходе экономия будет минимальная-10-20%.


Насколько я помню, вода-вода это когда у вас озеро где-то рядом и туда теплообменник кидают.
В расчетах ошибка - основная стоимость ТН это свкажины и бурение, на них гарантия обычно идет десятки лет (даже от наших произвотителей). Может полететь какая-то незначительная часть, расходник, вот и все.
Sidus
 
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