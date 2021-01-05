Додано: Вів 19 січ, 2021 21:43

Sidus написав: drevlyanin написав: Стабильность это хорошо, но стоимость и объём земляных работ могут перечеркнуть всю экономику проекта+ нужно не маленькую площадь участка застолбить под это дело. Стабильность это хорошо, но стоимость и объём земляных работ могут перечеркнуть всю экономику проекта+ нужно не маленькую площадь участка застолбить под это дело.



Для дома 150м2 утепленного хватит ТН 10кВт - у отечесвтенного это будет 7-8k$ с земляными работами.

По поводу размера участка - да там есть требования, но вы пробуритесь и все, потом садите деревья-газон и тд, то есть участок не пропадает зря Для дома 150м2 утепленного хватит ТН 10кВт - у отечесвтенного это будет 7-8k$ с земляными работами.По поводу размера участка - да там есть требования, но вы пробуритесь и все, потом садите деревья-газон и тд, то есть участок не пропадает зря

Подождите, если бурить скважину(скважины), то это уже фактически вода-вода. Грунт-вода, в классическом понимании, это когда роются траншеи на приличной площади и в них закладывается контур из труб-тёплый пол наоборот. Или я чего то недопонял?Ну и стоимость 8000 бюджетной сложно назвать. Предположим проработает это дело 10 лет без поломок (что не факт). Это условных 800 в год. Возьмём средний коэфициент-3, тогда для какой то экономии на ТН по сравнению с обычным электрокотлом, вам необходимо расходовать не менее 10000 кВт электроэнергии за отопительный сезон, что многовато на мой взгляд т.к. получаеться электрокотел должен израсходовать в тех же условиях 30000 кВт за сезон или эквивалент примерно 3500 кубов газа. Такое конечно возможно в старом не утеплённом доме, но смысл туда тулить ТН? Может лучше вложить намного меньшую сумму в утепление для начала? И даже при таком расходе экономия будет минимальная-10-20%.