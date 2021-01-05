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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 19 січ, 2021 23:17
baraka написав:
Вот что написано в правилах ОЛХ.
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Щоб надати Компанії право публікувати відомості, надані Користувачем, Користувач надає Компанії чинне повсюдно (територіально необмежене), безстрокове, безвідкличне, невиключне, суб- ліцензоване право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо об’єктів авторських прав, публікацій та баз даних, якими володіє Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Компанії безоплатно (без виплати винагороди).
-----------
Правообладатель - ОЛХ. Садитесь, двойка.
Значит изменили правила. Теперь правообладатель ОЛХ. Значит воруете у ОЛХа. Легче стало? Или воровать у юрлица не западло?
baraka написав:
Короче, если я хожу смотреть что-то по покупке, и ничего не подписываю, то я со спокойной совестью могу слать лесом рыло, верно ?
Можете, но без просмотровки вам покажут только свой экслюзив, который вам хозяин сам не продаст. Вы по просмотрам давно ходили?
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Vlad442
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Додано: Вів 19 січ, 2021 23:25
flyman написав:
і що?
ресторан не платить за оренду, добровільно не виїзжає.
приїзжає Трибека і викидає речі орендатора нах.
"він-він" ситуація в комерції, але кінконговець ніщебродів не селить в оренду, тільки швидкогроші та манівео.
Однозначно проблема з оплатою, це зараз в цьому бізнесі дуже поширено.
Я сам ще недавно в ресторанному бізнесі працював, вчасно спригнув.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 23:48
Vlad442 написав: baraka написав:
Вот что написано в правилах ОЛХ.
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Щоб надати Компанії право публікувати відомості, надані Користувачем, Користувач надає Компанії чинне повсюдно (територіально необмежене), безстрокове, безвідкличне, невиключне, суб- ліцензоване право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо об’єктів авторських прав, публікацій та баз даних, якими володіє Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Компанії безоплатно (без виплати винагороди).
-----------
Правообладатель - ОЛХ. Садитесь, двойка.
Значит изменили правила. Теперь правообладатель ОЛХ.
нет, правила они не меняли. Так делают все.
но тратить своё время на доказательство этого не буду, полазьте по схожим большим доскам если хотите.
Vlad442 написав:
Значит воруете у ОЛХа. Легче стало? Или воровать у юрлица не западло?
а какое отношение ко мне имеет соглашение между ОЛХ и пользователем? Бобмер - это вообще третья сторона. Тут бомбер ничем не отличается от гугла. Но почему-то на гугл вы не хотите говорить что оно что-то там у ОЛХ тырит, верно ?
Vlad442 написав: baraka написав:
Короче, если я хожу смотреть что-то по покупке, и ничего не подписываю, то я со спокойной совестью могу слать лесом рыло, верно ?
Можете, но без просмотровки вам покажут только свой экслюзив, который вам хозяин сам не продаст. Вы по просмотрам давно ходили?
Влад, вижу, что вы дремучий теоретик в этом вопросе.
Докладываю: сейчас просмотровок никто не выставляет. Туташние комрады подтвердят.
Ёптель, и это вы ещё пытаетесь что-то рассказывать на этой ветке как эксперд??? Блин блинский. Очень надеюсь, что не много пипла вас слушает.
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baraka
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Додано: Сер 20 січ, 2021 00:16
Там в само здание ввалено не менее 40куе. Или может даже больше по нынешним ценам. Если есть нужда в таком доме и есть бабло, чтобы это все закончить, то надо брать.
Только не забывайте, что в Гатном по-существу одна улица, идущая от Одесской трассы в Крюковщину/Вишневое и когда достроится весь этот Озерный Гай, то нужно будет сильно конкурировать с его жителями насчет выскочить из этой мышеловки по утрам и вернуться вечером
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Damien
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Додано: Сер 20 січ, 2021 00:21
Sidus написав: drevlyanin написав:
Подождите, если бурить скважину(скважины), то это уже фактически вода-вода. Грунт-вода, в классическом понимании, это когда роются траншеи на приличной площади и в них закладывается контур из труб-тёплый пол наоборот. Или я чего то недопонял?
Ну и стоимость 8000 бюджетной сложно назвать. Предположим проработает это дело 10 лет без поломок (что не факт). Это условных 800 в год. Возьмём средний коэфициент-3, тогда для какой то экономии на ТН по сравнению с обычным электрокотлом, вам необходимо расходовать не менее 10000 кВт электроэнергии за отопительный сезон, что многовато на мой взгляд т.к. получаеться электрокотел должен израсходовать в тех же условиях 30000 кВт за сезон или эквивалент примерно 3500 кубов газа. Такое конечно возможно в старом не утеплённом доме, но смысл туда тулить ТН? Может лучше вложить намного меньшую сумму в утепление для начала? И даже при таком расходе экономия будет минимальная-10-20%.
Насколько я помню, вода-вода это когда у вас озеро где-то рядом и туда теплообменник кидают.
В расчетах ошибка - основная стоимость ТН это свкажины и бурение, на них гарантия обычно идет десятки лет (даже от наших произвотителей). Может полететь какая-то незначительная часть, расходник, вот и все.
Тип ТН определяют по объекту с которого отбирают или передают тепло. А в скважине трубы всё таки контактируют в основном с грунтовыми водами а не с землей. Кстати, в случае протечки существует реальная опасность серьезного загрязнения питьевого горизонта.
Нормально сделанная скважина действительно прослужит долго, хоть и здесь могут накосячить, но ТН это в основном механическая часть (компрессоры, насосы и т.п.) и управляющая электроника. А каков ресурс у этой техники отечественного производства, или сборки, сказать сложно. Может 10-15 лет, а может 3-5. И любая поломка в отопительный сезон чревата большими неприятностями, особенно на многочисленные праздники, когда нужного спеца фиг дождешься. В любом случае я бы ставил дублирующую систему в виде простого как утюг электрокотла. Знаю два случая, когда неоднократно возникали неисправности с электроникой в домашних солнечных электростанциях, установленных местными "спецами". При этом условия гарантии были прописаны так, что большенство ремонтов, под час весьма не дешевых, проводилось за счет счастливых владельцев.
Но возможно у вас всё будет ОК и я зря нагнетаю.
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drevlyanin
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Додано: Сер 20 січ, 2021 00:26
Damien написав:
Там в само здание ввалено не менее 40куе. Или может даже больше по нынешним ценам. Если есть нужда в таком доме и есть бабло, чтобы это все закончить, то надо брать.
Только не забывайте, что в Гатном по-существу одна улица, идущая от Одесской трассы в Крюковщину/Вишневое и когда достроится весь этот Озерный Гай, то нужно будет сильно конкурировать с его жителями насчет выскочить из этой мышеловки по утрам и вернуться вечером
Согласен, если покупать участок и строить с нуля выйдет раза в 1.5 дороже. Вот только в этом случае дом будет именно таким, каким хочешь, возможно не таким большим, одноэтажным с панорамными окнами...
Но мне нравится, классика - кирпич все-таки, из него уже почти не строят ввиду экономии.
Я всегда говорил, что не начинайте строить дом, если не уверены, что закончите. Не законченный дом - всегда дешевле раза в 1.5, чем в него вложили
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Sidus
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Додано: Сер 20 січ, 2021 00:34
trololo написав:
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посоветуйте по плинтусам, если у меня допустим газоблок ровно лежит, хочу тонкую гипсовую машинную сделать, получается для скрытого плинтуса надо слой минимум 12 мм? тогда надо больше гипса лепить или делать подрез в газоблоке например.
Похоже, это заразно.
Совет - выбросить эту чушь из головы. Это все уйдет в прошлое быстрее, чем бесполезные фигуры в три яруса из гипсокартона на потолке. Так происходит со всеми вещами, которые бесполезны или непрактичны. Если бы я покупал квартиру и там были бы двери/плинтуса скрытого монтажа, то я бы не плюсовал их к некой базовой цене, а наоборот отнимал бы от базовой цены квартиры стоимость демонтажа этой "технологии будущего" и приведения их в классический вид.
Ну, я понимаю, что пластиковый плинтус при дешманском ремонте - это еще хуже, но есть же нормальный плинтус МДФ/дерево, некоторые производители ламината/паркетной доски продают свой плинтус к своей коллекции ламината/паркетной доски. И смотрится это просто отлично. И главное - это дешевле, практично, никакие углы не отлетают.
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Damien
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