Додано: Сер 20 січ, 2021 00:21

Sidus написав: drevlyanin написав:

Подождите, если бурить скважину(скважины), то это уже фактически вода-вода. Грунт-вода, в классическом понимании, это когда роются траншеи на приличной площади и в них закладывается контур из труб-тёплый пол наоборот. Или я чего то недопонял?

Ну и стоимость 8000 бюджетной сложно назвать. Предположим проработает это дело 10 лет без поломок (что не факт). Это условных 800 в год. Возьмём средний коэфициент-3, тогда для какой то экономии на ТН по сравнению с обычным электрокотлом, вам необходимо расходовать не менее 10000 кВт электроэнергии за отопительный сезон, что многовато на мой взгляд т.к. получаеться электрокотел должен израсходовать в тех же условиях 30000 кВт за сезон или эквивалент примерно 3500 кубов газа. Такое конечно возможно в старом не утеплённом доме, но смысл туда тулить ТН? Может лучше вложить намного меньшую сумму в утепление для начала? И даже при таком расходе экономия будет минимальная-10-20%. Подождите, если бурить скважину(скважины), то это уже фактически вода-вода. Грунт-вода, в классическом понимании, это когда роются траншеи на приличной площади и в них закладывается контур из труб-тёплый пол наоборот. Или я чего то недопонял?Ну и стоимость 8000 бюджетной сложно назвать. Предположим проработает это дело 10 лет без поломок (что не факт). Это условных 800 в год. Возьмём средний коэфициент-3, тогда для какой то экономии на ТН по сравнению с обычным электрокотлом, вам необходимо расходовать не менее 10000 кВт электроэнергии за отопительный сезон, что многовато на мой взгляд т.к. получаеться электрокотел должен израсходовать в тех же условиях 30000 кВт за сезон или эквивалент примерно 3500 кубов газа. Такое конечно возможно в старом не утеплённом доме, но смысл туда тулить ТН? Может лучше вложить намного меньшую сумму в утепление для начала? И даже при таком расходе экономия будет минимальная-10-20%.



Насколько я помню, вода-вода это когда у вас озеро где-то рядом и туда теплообменник кидают.

В расчетах ошибка - основная стоимость ТН это свкажины и бурение, на них гарантия обычно идет десятки лет (даже от наших произвотителей). Может полететь какая-то незначительная часть, расходник, вот и все. Насколько я помню, вода-вода это когда у вас озеро где-то рядом и туда теплообменник кидают.В расчетах ошибка - основная стоимость ТН это свкажины и бурение, на них гарантия обычно идет десятки лет (даже от наших произвотителей). Может полететь какая-то незначительная часть, расходник, вот и все.

Тип ТН определяют по объекту с которого отбирают или передают тепло. А в скважине трубы всё таки контактируют в основном с грунтовыми водами а не с землей. Кстати, в случае протечки существует реальная опасность серьезного загрязнения питьевого горизонта.Нормально сделанная скважина действительно прослужит долго, хоть и здесь могут накосячить, но ТН это в основном механическая часть (компрессоры, насосы и т.п.) и управляющая электроника. А каков ресурс у этой техники отечественного производства, или сборки, сказать сложно. Может 10-15 лет, а может 3-5. И любая поломка в отопительный сезон чревата большими неприятностями, особенно на многочисленные праздники, когда нужного спеца фиг дождешься. В любом случае я бы ставил дублирующую систему в виде простого как утюг электрокотла. Знаю два случая, когда неоднократно возникали неисправности с электроникой в домашних солнечных электростанциях, установленных местными "спецами". При этом условия гарантии были прописаны так, что большенство ремонтов, под час весьма не дешевых, проводилось за счет счастливых владельцев.Но возможно у вас всё будет ОК и я зря нагнетаю.