Это примерно то же самое, что заявить: я если увижу алюминиевые окна в квартире - сразу буду дисконтировать цену на стоимость их замены на металлопластиковые.
Ну ок, дисконтируйте. Продаван покрутит пальцем у виска и пригласит следующего покупана.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 січ, 2021 01:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это примерно то же самое, что заявить: я если увижу алюминиевые окна в квартире - сразу буду дисконтировать цену на стоимость их замены на металлопластиковые.
Ну ок, дисконтируйте. Продаван покрутит пальцем у виска и пригласит следующего покупана.
Додано: Сер 20 січ, 2021 01:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эйрмакс, не пугайтесь, я не приду к Вам душить по цене, когда Вы надумаете ее продавать))). Я никогда не буду жить в центре/прицентралье и только лишь по этой причине уже мы никогда не пересечемся при продаже Вашей прелести)).
Я свой идеал описАл выше - одинокий новострой в спальнике, расстояние не более 500м от метро. В общем, чтобы жить в новом доме, но пользоваться всей инфраструктурой, построенной при СССР - школы, садики, стоянки, гаражи
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|