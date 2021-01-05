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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6274627562766277

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 99
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 01:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Это примерно то же самое, что заявить: я если увижу алюминиевые окна в квартире - сразу буду дисконтировать цену на стоимость их замены на металлопластиковые.
Ну ок, дисконтируйте. Продаван покрутит пальцем у виска и пригласит следующего покупана.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 01:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эйрмакс, не пугайтесь, я не приду к Вам душить по цене, когда Вы надумаете ее продавать))). Я никогда не буду жить в центре/прицентралье и только лишь по этой причине уже мы никогда не пересечемся при продаже Вашей прелести)).
Я свой идеал описАл выше - одинокий новострой в спальнике, расстояние не более 500м от метро. В общем, чтобы жить в новом доме, но пользоваться всей инфраструктурой, построенной при СССР - школы, садики, стоянки, гаражи
Damien
 
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