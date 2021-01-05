Это примерно то же самое, что заявить: я если увижу алюминиевые окна в квартире - сразу буду дисконтировать цену на стоимость их замены на металлопластиковые.
Ну ок, дисконтируйте. Продаван покрутит пальцем у виска и пригласит следующего покупана.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 01:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это примерно то же самое, что заявить: я если увижу алюминиевые окна в квартире - сразу буду дисконтировать цену на стоимость их замены на металлопластиковые.
Ну ок, дисконтируйте. Продаван покрутит пальцем у виска и пригласит следующего покупана.
Додано: Сер 20 січ, 2021 01:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эйрмакс, не пугайтесь, я не приду к Вам душить по цене, когда Вы надумаете ее продавать))). Я никогда не буду жить в центре/прицентралье и только лишь по этой причине уже мы никогда не пересечемся при продаже Вашей прелести)).
Я свой идеал описАл выше - одинокий новострой в спальнике, расстояние не более 500м от метро. В общем, чтобы жить в новом доме, но пользоваться всей инфраструктурой, построенной при СССР - школы, садики, стоянки, гаражи
Додано: Сер 20 січ, 2021 06:06
сбегают те, у кого есть для этого финансовые возможности, пенсы, маргиналы и нищеброды остаются
плюс арендаторы - конечно же квартиры никто не заколачивает, не стоит уподобляться франту и делать столь абсурдные выводы
квартиры в них тоже, кстати, покупают - но явно не от хорошей жизни
вы контингент, живущий сейчас в спальниках, видели?
вы там писали о своем идеале - одиноком новострое недалеко от метро в спальнике, у меня именно в таком родители живут - они тоже не захотели переезжать в центр и решили остаться на привычном им лесном и я прекрасно вижу шо это такое и как оно жить среди маргиналов и невдах, сталкиваясь с ними каждый раз, выходя из дома
а как ситуация в тамошних школах вам рассказать?
вы бы для начала все же попробовали в центре пожить, а только потом выдавали бы свои безапелляционные вердикты, а то немного ребячески звучит, извините
главное преимущество поха и иже с ним - все же более адекватный, чем на советских массивах контингент, это касается даже столь переоцененной как на мой взгляд оболони - я жил на героев сталинграда и хорошо знаю о чем говорю, стоит дорогу перейти и словно в другой мир попадаешь
все вышесказанное вовсе не означает шо я агитирую за переезд на пох - я свое мнение о массивах современных говностроев высказал очень давно и оно не изменилось
но центр не вместит всех, да и не везде он и комфортен для бывшего жителя спальника, не говоря уже о прицентралье - люди тянутся к метро
вот потому в том числе и имеем "феномены" поха и в скором времени - веника, хотя он и так уже давно стоит так, будто метро там есть
метро решает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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