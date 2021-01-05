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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6274627562766277

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 100
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
5%
5
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 01:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Это примерно то же самое, что заявить: я если увижу алюминиевые окна в квартире - сразу буду дисконтировать цену на стоимость их замены на металлопластиковые.
Ну ок, дисконтируйте. Продаван покрутит пальцем у виска и пригласит следующего покупана.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 01:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эйрмакс, не пугайтесь, я не приду к Вам душить по цене, когда Вы надумаете ее продавать))). Я никогда не буду жить в центре/прицентралье и только лишь по этой причине уже мы никогда не пересечемся при продаже Вашей прелести)).
Я свой идеал описАл выше - одинокий новострой в спальнике, расстояние не более 500м от метро. В общем, чтобы жить в новом доме, но пользоваться всей инфраструктурой, построенной при СССР - школы, садики, стоянки, гаражи
Damien
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 06:06

  Damien написав:Если бы все сбегали, причем "повально", то на ПОХе были бы однушки по 20тыс в аренде, а спальные микрорайоны времен СССР стояли бы с заколоченными окнами. Этого нет? Нет. Значит движение происходит в обе стороны.


сбегают те, у кого есть для этого финансовые возможности, пенсы, маргиналы и нищеброды остаются
плюс арендаторы - конечно же квартиры никто не заколачивает, не стоит уподобляться франту и делать столь абсурдные выводы
квартиры там тоже, кстати, покупают - но явно не от хорошей жизни
контингент, живущий сейчас в спальниках, видели?
вы там писали о своем идеале - одиноком новострое недалеко от метро в спальнике, у меня именно в таком родители живут - они тоже не захотели переезжать в центр и решили остаться на привычном им лесном и я прекрасно вижу шо это такое и как оно жить среди маргиналов и невдах, сталкиваясь с ними каждый раз, выходя из дома
а как ситуация в тамошних школах вам рассказать?
вы бы для начала все же попробовали в центре пожить, а только потом выдавали бы свои безапелляционные вердикты, а то немного ребячески звучит, извините
главное преимущество поха и иже с ним - все же более адекватный, чем на советских массивах контингент, это касается даже столь переоцененной как на мой взгляд оболони - я жил на героев сталинграда и хорошо знаю о чем говорю, стоит дорогу перейти и словно в другой мир попадаешь
все вышесказанное вовсе не означает шо я агитирую за переезд на пох - я свое мнение о массивах современных говностроев высказал очень давно и оно не изменилось
но центр не вместит всех, да и не везде он и комфортен для бывшего жителя спальника, не говоря уже о прицентралье - люди тянутся к метро
вот потому в том числе и имеем "феномены" поха и в скором времени - веника, хотя он и так уже давно стоит так, как будто метро там есть
метро решает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 07:26

Re

  kingkongovets написав:метро решает

Ккц, Ти вищначся, що важливіше для покупця - наявність метро за 500 м чи новобудність в Єпенях. Візьми мікрокалткулятор і порахуй вартість м2 готового новобуду в Єпенях, у "версалях", і м2 радянської забудови на м.Святошино чи м. Академмістечко.
Ти будеш неприємно здивований.

Да, я розумію, що арифметика для тебе - важка наука. Попроси кого з друзів, най порахує на мікрокалькуляторі.

Так де порожні радянські неаварійні будинки, мешканці яких кинули їх і втекли на ПОХ???
Ти хоч один приклад наведеш?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 08:19

  kingkongovets написав:вы там писали о своем идеале - одиноком новострое недалеко от метро в спальнике, у меня именно в таком родители живут - они тоже не захотели переезжать в центр и решили остаться на привычном им лесном и я прекрасно вижу шо это такое и как оно жить среди маргиналов и невдах, сталкиваясь с ними каждый раз, выходя из дома
а как ситуация в тамошних школах вам рассказать?


Странно как-то для коренных киевлян,да еще и имеющих отношение к архитекторе, оставаться на Лесном и не возвращаться в места молодости на Бессарабке если есть такая возможность.
Что касается школ, то они при СССР на массивах не отличались аристократичным блеском и нравы там были вполне уличные,но без такой закалки потом тяжело пробиваться в жизни.
Сейчас,если что и изменилось,то скорее всего в худшую сторону.
Поэтому из-за сына и переехал 20 лет назад по настоянию жены с Борщаговки на нижний Печерск(пардон,Теличку), а иначе,наверное,до сих пор бы там жил т.к. не очень понимал что такое в Киеве центр в отличие от Москвы, Питера и Алма-Аты.
Что касается контингента в центре или рядом, то он постоянно меняется судя по моему дому.
А в НЛ которые видны из окна моего дома и на месте которых 20 лет назад были дубы с затерянным между ними Арсеналом-2 контингент такой как будто только что приехал с разборок 90-х.
Поэтому вопрос - а где сейчас в Киеве есть приличные районы с приличными школами куда не страшно отправить детей кроме застроек Никонова?
В 90-х был и наверняка еще есть печерский лицей Лидер. Так в нем наркоманов было больше чем из Боршаговки.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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