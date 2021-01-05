Это примерно то же самое, что заявить: я если увижу алюминиевые окна в квартире - сразу буду дисконтировать цену на стоимость их замены на металлопластиковые.
Ну ок, дисконтируйте. Продаван покрутит пальцем у виска и пригласит следующего покупана.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 01:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это примерно то же самое, что заявить: я если увижу алюминиевые окна в квартире - сразу буду дисконтировать цену на стоимость их замены на металлопластиковые.
Ну ок, дисконтируйте. Продаван покрутит пальцем у виска и пригласит следующего покупана.
Додано: Сер 20 січ, 2021 01:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эйрмакс, не пугайтесь, я не приду к Вам душить по цене, когда Вы надумаете ее продавать))). Я никогда не буду жить в центре/прицентралье и только лишь по этой причине уже мы никогда не пересечемся при продаже Вашей прелести)).
Я свой идеал описАл выше - одинокий новострой в спальнике, расстояние не более 500м от метро. В общем, чтобы жить в новом доме, но пользоваться всей инфраструктурой, построенной при СССР - школы, садики, стоянки, гаражи
Додано: Сер 20 січ, 2021 06:06
сбегают те, у кого есть для этого финансовые возможности, пенсы, маргиналы и нищеброды остаются
плюс арендаторы - конечно же квартиры никто не заколачивает, не стоит уподобляться франту и делать столь абсурдные выводы
квартиры там тоже, кстати, покупают - но явно не от хорошей жизни
контингент, живущий сейчас в спальниках, видели?
вы там писали о своем идеале - одиноком новострое недалеко от метро в спальнике, у меня именно в таком родители живут - они тоже не захотели переезжать в центр и решили остаться на привычном им лесном и я прекрасно вижу шо это такое и как оно жить среди маргиналов и невдах, сталкиваясь с ними каждый раз, выходя из дома
а как ситуация в тамошних школах вам рассказать?
вы бы для начала все же попробовали в центре пожить, а только потом выдавали бы свои безапелляционные вердикты, а то немного ребячески звучит, извините
главное преимущество поха и иже с ним - все же более адекватный, чем на советских массивах контингент, это касается даже столь переоцененной как на мой взгляд оболони - я жил на героев сталинграда и хорошо знаю о чем говорю, стоит дорогу перейти и словно в другой мир попадаешь
все вышесказанное вовсе не означает шо я агитирую за переезд на пох - я свое мнение о массивах современных говностроев высказал очень давно и оно не изменилось
но центр не вместит всех, да и не везде он и комфортен для бывшего жителя спальника, не говоря уже о прицентралье - люди тянутся к метро
вот потому в том числе и имеем "феномены" поха и в скором времени - веника, хотя он и так уже давно стоит так, как будто метро там есть
метро решает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 січ, 2021 07:26
Re
Ккц, визначся, що важливіше для покупця - наявність метро за 500 м чи новобудність в Єпенях. Візьми мікрокалькулятор і порахуй вартість м2 готового новобуду в Єпенях, у "версалях", і м2 радянської забудови на м.Святошино чи м. Академмістечко.
Ти будеш неприємно здивований.
Да, я розумію, що арифметика для тебе - важка наука. Попроси кого з друзів, най порахує на мікрокалькуляторі.
Так де порожні радянські неаварійні будинки, мешканці яких кинули їх і втекли на ПОХ???
Ти хоч один приклад наведеш?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 20 січ, 2021 09:29, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 20 січ, 2021 08:19
Странно как-то для коренных киевлян,да еще и имеющих отношение к архитекторе, оставаться на Лесном и не возвращаться в места молодости на Бессарабке если есть такая возможность.
Что касается школ, то они при СССР на массивах не отличались аристократичным блеском и нравы там были вполне уличные,но без такой закалки потом тяжело пробиваться в жизни.
Сейчас,если что и изменилось,то скорее всего в худшую сторону.
Поэтому из-за сына и переехал 20 лет назад по настоянию жены с Борщаговки на нижний Печерск(пардон,Теличку), а иначе,наверное,до сих пор бы там жил т.к. не очень понимал что такое в Киеве центр в отличие от Москвы, Питера и Алма-Аты.
Что касается контингента в центре или рядом, то он постоянно меняется судя по моему дому.
А в НЛ которые видны из окна моего дома и на месте которых 20 лет назад были дубы с затерянным между ними Арсеналом-2 контингент такой как будто только что приехал с разборок 90-х.
Поэтому вопрос - а где сейчас в Киеве есть приличные районы с приличными школами куда не страшно отправить детей кроме застроек Никонова?
В 90-х был и наверняка еще есть печерский лицей Лидер. Так в нем наркоманов было больше чем из Боршаговки.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 20 січ, 2021 08:30
100% так и есть. На ПОХе контингент проживающих лучше, чем в советских массивах, много молодежи. На данный момент застройка новых микрорайонов в старой застройке перемешивает жителей. Минус - уплотнение. Плюс - улучшаетсы качество жителей и подтягивается инфраструктура, из за уплотнения. Один дом в спальнике ситуацию не исправит, все равно на его жителей будут смотреть косо. Тем более если речь о самых дальних спальниках
Додано: Сер 20 січ, 2021 08:49
shapo
моя мама родилась на печерске, отец родом из прилук черниговской области
бабушка и дедушка о которых я говорил - родители матери, родителей отца в живых я не застал, мы жили на красноармейской все вместе, пока отец не получил отдельную квартиру на лесном и школу я заканчивал уже там
все выходные, каникулы и праздники проводил на красноармейской у бабушки с дедушкой, или на даче - вообще после красноармейской попав на лесной и столкнувшись с тамошним контингентом испытывал шок, в себя пришел лишь в старших классах - занятия спортом сыграли свою роль
никто из моих одноклассников и друзей детства, кто добился хоть какого то успеха на лесном не остался
родители выйдя на пенсию основное время жили на оставшейся от деда даче в старых петровцах, мы там построили в нулевых новый дом, теперь они живут в городе - в доме им уже тяжело, возраст, теперь на даче часто живу я
я им предлагал купить квартиру в центре, но на лесном начали строить новый дом (единственный на весь массив) поближе к метро и родители изъявили желание иметь квартиру там - говорят привыкли
что касается "нижнего печерска" и телички - теличка не там, где вы живете, а термин "нижний печерск" - оксюморон по определению, до войны граница города проходила по линии нынешнего бульвара дружбы народов, тогда он носил название автострада,
вообще я уже давал свое определение центра - это район между днепром и лыбедью, с севера ограниченный линией черновола-глубочицкой-валов, а с юга - все тем же бульваром дружбы народов
все что вне этих границ - рабочие слободки и села, вошедшие в состав города де юре и де факто и отстроенные с нуля массивы на местах бывших заливных лугов и вырубленных лесов
хорошие школы и лицеи - в центре, куда те, кто имеет возможность возят детей с окраин
сейчас вроде шото строят и в новых районах, но я уже не в курсе
мои дети ходили в 78ю на шота руставелли
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 січ, 2021 09:24
Удивительно, вы действительно не понимаете, что вы вор, или просто пытаетесь заболтать этот факт, проведя неуместные сравнения с гуглом?
Лучше тысячи слов:
Додано: Сер 20 січ, 2021 09:33
Стільки апломба і гонору!
ККЦ, ти жив в Києві до війни 1941-1945????
Чи начитався інформації з Ынтырнєтів???
Твоє визначення центра - нікого тут не парить.
ККЦ, тут ти - ніхто.
Звичайний форумчанин з інтелектом нижче середнього. Випускник посередньої школи на лісному масиві і Ірпіньскої податкової академії з середнім дипломним балом 3,5.
на жаль, такий само рівень інтелехту у укро-їліти. Можна будь якого міністра замінити на сантехніка з ЖЕКу - якість рішень залишиться на тому ж рівні.
Пиши далі, посміємось разом.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 20 січ, 2021 09:44, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 20 січ, 2021 09:35
Повторю вопрос - вы давно по просмотрам ходили?
Если вам показывают квартиру без договора между вами и агентом (посмотровки), то не нужно изобретать велосипед и ходить по консьержам-соседям выпытывать информацию. Просто протягиваете хозяину визитку и говорите "готов купить по вашей цене без агентских". Все.
Далее два варианта. Либо вам откажут, потому что это эксклюзив, якобы бесплатный для хозяева, но есть договор, который не позволяет ему вам продать без агента. Либо вы правы и агенты идиоты.
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