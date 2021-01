Додано: Сер 20 січ, 2021 06:06

Damien написав: Если бы все сбегали, причем "повально", то на ПОХе были бы однушки по 20тыс в аренде, а спальные микрорайоны времен СССР стояли бы с заколоченными окнами. Этого нет? Нет. Значит движение происходит в обе стороны. Если бы все сбегали, причем "повально", то на ПОХе были бы однушки по 20тыс в аренде, а спальные микрорайоны времен СССР стояли бы с заколоченными окнами. Этого нет? Нет. Значит движение происходит в обе стороны.



сбегают те, у кого есть для этого финансовые возможности, пенсы, маргиналы и нищеброды остаются

плюс арендаторы - конечно же квартиры никто не заколачивает, не стоит уподобляться франту и делать столь абсурдные выводы

квартиры там тоже, кстати, покупают - но явно не от хорошей жизни

контингент, живущий сейчас в спальниках, видели?

вы там писали о своем идеале - одиноком новострое недалеко от метро в спальнике, у меня именно в таком родители живут - они тоже не захотели переезжать в центр и решили остаться на привычном им лесном и я прекрасно вижу шо это такое и как оно жить среди маргиналов и невдах, сталкиваясь с ними каждый раз, выходя из дома

а как ситуация в тамошних школах вам рассказать?

вы бы для начала все же попробовали в центре пожить, а только потом выдавали бы свои безапелляционные вердикты, а то немного ребячески звучит, извините

главное преимущество поха и иже с ним - все же более адекватный, чем на советских массивах контингент, это касается даже столь переоцененной как на мой взгляд оболони - я жил на героев сталинграда и хорошо знаю о чем говорю, стоит дорогу перейти и словно в другой мир попадаешь

все вышесказанное вовсе не означает шо я агитирую за переезд на пох - я свое мнение о массивах современных говностроев высказал очень давно и оно не изменилось

но центр не вместит всех, да и не везде он и комфортен для бывшего жителя спальника, не говоря уже о прицентралье - люди тянутся к метро

вот потому в том числе и имеем "феномены" поха и в скором времени - веника, хотя он и так уже давно стоит так, как будто метро там есть

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.