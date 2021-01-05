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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 20 січ, 2021 10:04
kingkongovets написав: Damien написав:
Если бы все сбегали, причем "повально", то на ПОХе были бы однушки по 20тыс в аренде, а спальные микрорайоны времен СССР стояли бы с заколоченными окнами. Этого нет? Нет. Значит движение происходит в обе стороны.
сбегают те, у кого есть для этого финансовые возможности, пенсы, маргиналы и нищеброды остаются
плюс арендаторы - конечно же квартиры никто не заколачивает, не стоит уподобляться франту и делать столь абсурдные выводы
квартиры там тоже, кстати, покупают - но явно не от хорошей жизни
контингент, живущий сейчас в спальниках, видели?
вы там писали о своем идеале - одиноком новострое недалеко от метро в спальнике, у меня именно в таком родители живут - они тоже не захотели переезжать в центр и решили остаться на привычном им лесном и я прекрасно вижу шо это такое и как оно жить среди маргиналов и невдах, сталкиваясь с ними каждый раз, выходя из дома
а как ситуация в тамошних школах вам рассказать?
вы бы для начала все же попробовали в центре пожить, а только потом выдавали бы свои безапелляционные вердикты, а то немного ребячески звучит, извините
главное преимущество поха и иже с ним - все же более адекватный, чем на советских массивах контингент, это касается даже столь переоцененной как на мой взгляд оболони - я жил на героев сталинграда и хорошо знаю о чем говорю, стоит дорогу перейти и словно в другой мир попадаешь
все вышесказанное вовсе не означает шо я агитирую за переезд на пох - я свое мнение о массивах современных говностроев высказал очень давно и оно не изменилось
но центр не вместит всех, да и не везде он и комфортен для бывшего жителя спальника, не говоря уже о прицентралье - люди тянутся к метро
вот потому в том числе и имеем "феномены" поха и в скором времени - веника, хотя он и так уже давно стоит так, как будто метро там есть
метро решает
у меня знакомый живёт на Воскресенке так он соседей называет "спецконтингент" а детей водит в еврейскую школу)
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Додано: Сер 20 січ, 2021 10:58
airmax78 написав: Damien написав:
Я свой идеал описАл выше - одинокий новострой в спальнике, расстояние не более 500м от метро. В общем, чтобы жить в новом доме, но пользоваться всей инфраструктурой, построенной при СССР - школы, садики, стоянки, гаражи
Капец.
Ну а шо! інфраструктура! Я ж казав що паркінг ваш нікому не вперся взагалі:-)
Зи. З огляду на холівар в каналах новобудов, права над котлованами в основному купляють люди без офіційних доходів:-(
Привед зРадіо:-)
Всім процвітання!
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Додано: Сер 20 січ, 2021 11:11
Первый написав: airmax78 написав: Damien написав:
Я свой идеал описАл выше - одинокий новострой в спальнике, расстояние не более 500м от метро. В общем, чтобы жить в новом доме, но пользоваться всей инфраструктурой, построенной при СССР - школы, садики, стоянки, гаражи
Капец.
Ну а шо! інфраструктура! Я ж казав що паркінг ваш нікому не вперся взагалі:-)
Зи. З огляду на холівар в каналах новобудов, права над котлованами в основному купляють люди без офіційних доходів:-(
Привед зРадіо:-)
Паркінг коштує 20 000 - 30 000 дол.
Тому вільнолюди ставлять машини на вулицях - і ні пройти, ні проїхати!
Віват новобудам!
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Додано: Сер 20 січ, 2021 11:12
Первый написав: airmax78 написав: Damien написав:
Я свой идеал описАл выше - одинокий новострой в спальнике, расстояние не более 500м от метро. В общем, чтобы жить в новом доме, но пользоваться всей инфраструктурой, построенной при СССР - школы, садики, стоянки, гаражи
Капец.
Ну а шо! інфраструктура! Я ж казав що паркінг ваш нікому не вперся взагалі:-)
Зи. З огляду на холівар в каналах новобудов, права над котлованами в основному купляють люди без офіційних доходів:-(
Привед зРадіо:-)
так іпотека не працює, а жити то хочецця вже!
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2
Додано: Сер 20 січ, 2021 11:12
kingkongovets написав:
метро решает
Ккц, визначся, що важливіше для покупця - наявність метро за 500 м чи новобудність в Єпенях. Візьми мікрокалькулятор і порахуй вартість м2 готового новобуду в Єпенях, у "версалях", і м2 радянської забудови на м.Святошино чи м. Академмістечко.
Ти будеш неприємно здивований.
Да, я розумію, що арифметика для тебе - важка наука. Попроси кого з друзів, най порахує на мікрокалькуляторі.
Так де порожні радянські неаварійні будинки, мешканці яких кинули їх і втекли на ПОХ???
Ти хоч один приклад наведеш?
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Додано: Сер 20 січ, 2021 11:14
Первый написав: airmax78 написав: Damien написав:
Я свой идеал описАл выше - одинокий новострой в спальнике, расстояние не более 500м от метро. В общем, чтобы жить в новом доме, но пользоваться всей инфраструктурой, построенной при СССР - школы, садики, стоянки, гаражи
Капец.
Ну а шо! інфраструктура! Я ж казав що паркінг ваш нікому не вперся взагалі:-)
Зи. З огляду на холівар
в каналах новобудов, права над котлованами в основному купляють люди без офіційних доходів:-(
Привед зРадіо:-)
Халівар на яку тєму? "Брудне" бабло і як тепер жити?
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1
Додано: Сер 20 січ, 2021 11:23
Первый написав: airmax78 написав: Damien написав:
Я свой идеал описАл выше - одинокий новострой в спальнике, расстояние не более 500м от метро. В общем, чтобы жить в новом доме, но пользоваться всей инфраструктурой, построенной при СССР - школы, садики, стоянки, гаражи
Капец.
Ну а шо! інфраструктура! Я ж казав що паркінг ваш нікому не вперся взагалі:-)
Зи. З огляду на холівар в каналах новобудов, права над котлованами в основному купляють люди без офіційних доходів:-(
Привед зРадіо:-)
Просто одна из самых отвратительных отрыжек совка в градостроительстве - это гаражные кооперативы и гаражи понатыканные во дворах. Стоянки для автомобилей (часто за забором из сетки-рабицы) - это уже привет из 90х, но не менее убогий.
Человек, который считает их наличие возле своего дома неоспоримым плюсом - вызывает вопросы.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 11:28
airmax78 написав: Первый написав:
airmax78 написав:
Зи. З огляду на холівар в каналах новобудов, права над котлованами в основному купляють люди без офіційних доходів:-(
Привед зРадіо:-)
Просто одна из самых отвратительных отрыжек совка в градостроительстве - это гаражные кооперативы и гаражи понатыканные во дворах. Стоянки для автомобилей (часто за забором из сетки-рабицы) - это уже привет из 90х, но не менее убогий.
Человек, который считает их наличие возле своего дома неоспоримым плюсом - вызывает вопросы.
Мене вбивають наповал ці бездітні чи однодітні "естети".
Які мріють лише про ідеальну красу всього і повсюди.
панове, для Вас є Монако і певні швейцарські міста.
Київ - місто для людей, а не для "естетів".
Ще скоро - і укро-населення просте вимре, естетствуючи.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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