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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6275627662776278

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 100
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
5%
5
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:04

  kingkongovets написав:
  Damien написав:Если бы все сбегали, причем "повально", то на ПОХе были бы однушки по 20тыс в аренде, а спальные микрорайоны времен СССР стояли бы с заколоченными окнами. Этого нет? Нет. Значит движение происходит в обе стороны.


сбегают те, у кого есть для этого финансовые возможности, пенсы, маргиналы и нищеброды остаются
плюс арендаторы - конечно же квартиры никто не заколачивает, не стоит уподобляться франту и делать столь абсурдные выводы
квартиры там тоже, кстати, покупают - но явно не от хорошей жизни
контингент, живущий сейчас в спальниках, видели?
вы там писали о своем идеале - одиноком новострое недалеко от метро в спальнике, у меня именно в таком родители живут - они тоже не захотели переезжать в центр и решили остаться на привычном им лесном и я прекрасно вижу шо это такое и как оно жить среди маргиналов и невдах, сталкиваясь с ними каждый раз, выходя из дома
а как ситуация в тамошних школах вам рассказать?
вы бы для начала все же попробовали в центре пожить, а только потом выдавали бы свои безапелляционные вердикты, а то немного ребячески звучит, извините
главное преимущество поха и иже с ним - все же более адекватный, чем на советских массивах контингент, это касается даже столь переоцененной как на мой взгляд оболони - я жил на героев сталинграда и хорошо знаю о чем говорю, стоит дорогу перейти и словно в другой мир попадаешь
все вышесказанное вовсе не означает шо я агитирую за переезд на пох - я свое мнение о массивах современных говностроев высказал очень давно и оно не изменилось
но центр не вместит всех, да и не везде он и комфортен для бывшего жителя спальника, не говоря уже о прицентралье - люди тянутся к метро
вот потому в том числе и имеем "феномены" поха и в скором времени - веника, хотя он и так уже давно стоит так, как будто метро там есть
метро решает

у меня знакомый живёт на Воскресенке так он соседей называет "спецконтингент" а детей водит в еврейскую школу)
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Damien написав: Я свой идеал описАл выше - одинокий новострой в спальнике, расстояние не более 500м от метро. В общем, чтобы жить в новом доме, но пользоваться всей инфраструктурой, построенной при СССР - школы, садики, стоянки, гаражи

Капец.
Ну а шо! інфраструктура! Я ж казав що паркінг ваш нікому не вперся взагалі:-)

Зи. З огляду на холівар в каналах новобудов, права над котлованами в основному купляють люди без офіційних доходів:-(

Привед зРадіо:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:11

  Первый написав:
airmax78 написав:
  Damien написав: Я свой идеал описАл выше - одинокий новострой в спальнике, расстояние не более 500м от метро. В общем, чтобы жить в новом доме, но пользоваться всей инфраструктурой, построенной при СССР - школы, садики, стоянки, гаражи

Капец.
Ну а шо! інфраструктура! Я ж казав що паркінг ваш нікому не вперся взагалі:-)

Зи. З огляду на холівар в каналах новобудов, права над котлованами в основному купляють люди без офіційних доходів:-(

Привед зРадіо:-)

Паркінг коштує 20 000 - 30 000 дол.
Тому вільнолюди ставлять машини на вулицях - і ні пройти, ні проїхати!
Віват новобудам!
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:12

  Первый написав:
airmax78 написав:
  Damien написав: Я свой идеал описАл выше - одинокий новострой в спальнике, расстояние не более 500м от метро. В общем, чтобы жить в новом доме, но пользоваться всей инфраструктурой, построенной при СССР - школы, садики, стоянки, гаражи

Капец.
Ну а шо! інфраструктура! Я ж казав що паркінг ваш нікому не вперся взагалі:-)

Зи. З огляду на холівар в каналах новобудов, права над котлованами в основному купляють люди без офіційних доходів:-(

Привед зРадіо:-)

так іпотека не працює, а жити то хочецця вже!
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:12

  kingkongovets написав:метро решает

Ккц, визначся, що важливіше для покупця - наявність метро за 500 м чи новобудність в Єпенях. Візьми мікрокалькулятор і порахуй вартість м2 готового новобуду в Єпенях, у "версалях", і м2 радянської забудови на м.Святошино чи м. Академмістечко.
Ти будеш неприємно здивований.

Да, я розумію, що арифметика для тебе - важка наука. Попроси кого з друзів, най порахує на мікрокалькуляторі.

Так де порожні радянські неаварійні будинки, мешканці яких кинули їх і втекли на ПОХ???
Ти хоч один приклад наведеш?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:14

  Первый написав:
airmax78 написав:
  Damien написав: Я свой идеал описАл выше - одинокий новострой в спальнике, расстояние не более 500м от метро. В общем, чтобы жить в новом доме, но пользоваться всей инфраструктурой, построенной при СССР - школы, садики, стоянки, гаражи

Капец.
Ну а шо! інфраструктура! Я ж казав що паркінг ваш нікому не вперся взагалі:-)

Зи. З огляду на холівар в каналах новобудов, права над котлованами в основному купляють люди без офіційних доходів:-(

Привед зРадіо:-)

Халівар на яку тєму? "Брудне" бабло і як тепер жити?
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:23

  Первый написав:
airmax78 написав:
  Damien написав: Я свой идеал описАл выше - одинокий новострой в спальнике, расстояние не более 500м от метро. В общем, чтобы жить в новом доме, но пользоваться всей инфраструктурой, построенной при СССР - школы, садики, стоянки, гаражи

Капец.
Ну а шо! інфраструктура! Я ж казав що паркінг ваш нікому не вперся взагалі:-)

Зи. З огляду на холівар в каналах новобудов, права над котлованами в основному купляють люди без офіційних доходів:-(

Привед зРадіо:-)

Просто одна из самых отвратительных отрыжек совка в градостроительстве - это гаражные кооперативы и гаражи понатыканные во дворах. Стоянки для автомобилей (часто за забором из сетки-рабицы) - это уже привет из 90х, но не менее убогий.
Человек, который считает их наличие возле своего дома неоспоримым плюсом - вызывает вопросы.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:28

  airmax78 написав:
  Первый написав:
airmax78 написав:
Зи. З огляду на холівар в каналах новобудов, права над котлованами в основному купляють люди без офіційних доходів:-(

Привед зРадіо:-)

Просто одна из самых отвратительных отрыжек совка в градостроительстве - это гаражные кооперативы и гаражи понатыканные во дворах. Стоянки для автомобилей (часто за забором из сетки-рабицы) - это уже привет из 90х, но не менее убогий.
Человек, который считает их наличие возле своего дома неоспоримым плюсом - вызывает вопросы.

Мене вбивають наповал ці бездітні чи однодітні "естети".
Які мріють лише про ідеальну красу всього і повсюди.

панове, для Вас є Монако і певні швейцарські міста.


Київ - місто для людей, а не для "естетів".


Ще скоро - і укро-населення просте вимре, естетствуючи. :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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