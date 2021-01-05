|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 січ, 2021 11:45
sequence написав: airmax78 написав:
..
Просто одна из самых отвратительных отрыжек совка в градостроительстве ..
ОК, у меня в комплексе подземный паркинг на 120 машин и два дома на 1200 квартир.
Это отрыжка чего
?
Каго!
Молодої команди і лучшегамера ))))
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2886
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 614 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 січ, 2021 11:50
airmax78 написав: Первый написав:
airmax78 написав:
Зи. З огляду на холівар в каналах новобудов, права над котлованами в основному купляють люди без офіційних доходів:-(
Привед зРадіо:-)
Просто одна из самых отвратительных отрыжек совка в градостроительстве - это гаражные кооперативы и гаражи понатыканные во дворах. Стоянки для автомобилей (часто за забором из сетки-рабицы) - это уже привет из 90х, но не менее убогий.
Человек, который считает их наличие возле своего дома неоспоримым плюсом - вызывает вопросы.
Або укро-їліта буде штрафувати всіх без винятку за парковку де попало (і себе також), і зробить парковку в місті дорогою (як в Стокгольмі, 8 євро/година), або вільнолюди запаркують всі проходи і проїзди.
В принципі, напрямок дрейфу цієї держави і цього проекту - очевидні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21807
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1287 раз.
- Подякували: 2245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 11:53
sequence написав: airmax78 написав:
..
Просто одна из самых отвратительных отрыжек совка в градостроительстве ..
ОК, у меня в комплексе подземный паркинг на 120 машин и два дома на 1200 квартир.
Это отрыжка чего?
Это уже наша отрыжка - будущим поколениям, которые все это будут сносить.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37399
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 904 раз.
- Подякували: 4486 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 січ, 2021 11:57
alex_dvornichenko написав: sequence написав: airmax78 написав:
..
Просто одна из самых отвратительных отрыжек совка в градостроительстве ..
ОК, у меня в комплексе подземный паркинг на 120 машин и два дома на 1200 квартир.
Это отрыжка чего?
Почему не строят в жилых кварталах многоуровневые паркинги и гаражи ? Ведь такая застройка дешевле жилой и технически, и документально ? Зато паркоместа и гаражи в самом доме продаются дороже жилых квадратов. КТо то знает ответ ?
Я знаю ответ. Как несостоявшийся житель такого комплекса, где Застройщик именно так и думал: построю комплекс на 1500 квартир, на территории комплекса построю 9-этажный паркинг на 900 машин и будет двор без машин. Бу-га-га. Двор был запакован в 3 ряда. Улица Голосеевская запаркована с обеих сторон на всей своей протяженности. Регулярно мусоровоз не мог забрать мусор. Паркинг не могут распродать до сих пор. С 2008 года.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 20 січ, 2021 11:59, всього редагувалось 1 раз.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37399
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 904 раз.
- Подякували: 4486 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 січ, 2021 11:59
kingkongovets написав:
..
это отрыжка жлобского менталитета, не позволяющего людям, покупающим квартиры в новостройках и ездящих на дорогих авто допустить мысль, шо надо тратить деньги на покупку паркомест..
да хрен там! все паркоместа раскупили первыми. Было бы 300 - тоже раскупили, было бы 500 - тоже, может, не все сразу.
но нельзя купить то, что не построили! Проблема то не только у меня, она касается практически любого комплекса, в том числе и "бузинес -класса" в любимом центре. Почему нет строительных норм, обязующих хотя бы 1/0,5? Как после этого можно обвинять жителей - "жлобов", что они, панимаешь, запарковали все кусты? А куда им преткнуться - ведь даже снять паркоместо негде?
другое дело, что да - жители знали, где и что покупали, ну так я уже ответил и на этот вопрос - почти всюду так.
так что с менталитетом может и правильно, если речь идет о менталитете застройщика.
притом, никто не мешает застройщикам строить эти паркинги, не продавать, но затем зарабатывать на сдаче в аренду. Но все хотят быстрых денех
Притом верно пишут - что в этом паркинге такого, что его стоимость м2 под машиной вдвое больше м2 в квартире? Ведь обслуживание - уже недешевое, от 2Кгрн, тут хоть понятно, за удобства надо платить
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 4456
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1038 раз.
- Подякували: 1185 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 січ, 2021 12:02
airmax78 написав:
..на территории комплекса построю 9-этажный паркинг на 900 машин и будет двор без машин... Паркинг не могут распродать до сих пор. С 2008 года.
по чем там место?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 4456
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1038 раз.
- Подякували: 1185 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 січ, 2021 12:12
sequence написав:
ОК, у меня в комплексе подземный паркинг на 120 машин и два дома на 1200 квартир.
Это отрыжка чего?
Это взгляд в будущее, когда беспилотные Теслы в автоматическом режиме будут курсировать на принципах шаринга.
Нужно тебе из магазина домой с пакетами, перед входом клацнул в приложении, что машина нужна через час, деньги с карты ушли, через час тебя ждет электромикроавтобус с твоим свободным место, который будет по пути досаживать, высаживать. Кружить по городу без пробок и светофоров под управлением искусственного интеллекта общей транспортной системы.
alex_dvornichenko написав:
Почему не строят в жилых кварталах многоуровневые паркинги и гаражи ? Ведь такая застройка дешевле жилой и технически, и документально ? Зато паркоместа и гаражи в самом доме продаются дороже жилых квадратов. КТо то знает ответ ?
Не дешевле. Бетон тот же, стены такие же как в квартире, но в квартире на метр площади за деньги, приходится, пятая часть служебной (коридоры, лифтовые), тогда как на паркинге одна вторая (проезды).
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7704
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1587 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 12:13
airmax78 написав:
Паркинг не могут распродать до сих пор. С 2008 года.
Я бы с удовольствием купил гараж у себя в доме, но он стоит !!!! в 2,3 раза дороже за метр чем жилая квартиры!!! голые стены без канализации и окон ! ПОчему ??? и так везде где знаю. Если бы рядом построили гаражную коробку с адекватными ценами я бы взял не думая.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 389
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 12:13
sequence написав: airmax78 написав:
..на территории комплекса построю 9-этажный паркинг на 900 машин и будет двор без машин... Паркинг не могут распродать до сих пор. С 2008 года.
по чем там место?
Начиналось все с каких-то невероятных цен, типа, по-моему, 35 или 40К за место на первом уровне и до 20+ К за место на 9м этаже. Потом постепенно попустились. В 2013м место на средних этажах стоило где-то в районе 15К. Сейчас, по-моему, и по 9-10К верхние этажи можно купить - Унуноктий должен лучше знать. Народ не спешит.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37399
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 904 раз.
- Подякували: 4486 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 січ, 2021 12:13
sequence написав: kingkongovets написав:
..
это отрыжка жлобского менталитета, не позволяющего людям, покупающим квартиры в новостройках и ездящих на дорогих авто допустить мысль, шо надо тратить деньги на покупку паркомест..
да хрен там! все паркоместа раскупили первыми. Было бы 300 - тоже раскупили, было бы 500 - тоже, может, не все сразу.
но нельзя купить то, что не построили! Проблема то не только у меня, она касается практически любого комплекса, в том числе и "бузинес -класса" в любимом центре. Почему нет строительных норм, обязующих хотя бы 1/0,5? Как после этого можно обвинять жителей - "жлобов", что они, панимаешь, запарковали все кусты? А куда им преткнуться - ведь даже снять паркоместо негде?
другое дело, что да - жители знали, где и что покупали, ну так я уже ответил и на этот вопрос - почти всюду так.
так что с менталитетом может и правильно, если речь идет о менталитете застройщика.
притом, никто не мешает застройщикам строить эти паркинги, не продавать, но затем зарабатывать на сдаче в аренду. Но все хотят быстрых денех
Притом верно пишут - что в этом паркинге такого, что его стоимость м2 под машиной вдвое больше м2 в квартире? Ведь обслуживание - уже недешевое, от 2Кгрн, тут хоть понятно, за удобства надо платить
В паркинге площадь непосредственно самих паркомест приблизительно равна или немного больше площади для выезда, заезда.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 545
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19707
|3348003
|
Нед 17 січ, 2021 02:09
rjkz
|
|134
|235049
|
|
|8
|20726
|
|