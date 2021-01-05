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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 100
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
5%
5
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:45

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Просто одна из самых отвратительных отрыжек совка в градостроительстве ..

ОК, у меня в комплексе подземный паркинг на 120 машин и два дома на 1200 квартир.
Это отрыжка чего?

Каго!

Молодої команди і лучшегамера ))))
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:50

  airmax78 написав:
  Первый написав:
airmax78 написав:
Зи. З огляду на холівар в каналах новобудов, права над котлованами в основному купляють люди без офіційних доходів:-(

Привед зРадіо:-)

Просто одна из самых отвратительных отрыжек совка в градостроительстве - это гаражные кооперативы и гаражи понатыканные во дворах. Стоянки для автомобилей (часто за забором из сетки-рабицы) - это уже привет из 90х, но не менее убогий.
Человек, который считает их наличие возле своего дома неоспоримым плюсом - вызывает вопросы.


Або укро-їліта буде штрафувати всіх без винятку за парковку де попало (і себе також), і зробить парковку в місті дорогою (як в Стокгольмі, 8 євро/година), або вільнолюди запаркують всі проходи і проїзди.


В принципі, напрямок дрейфу цієї держави і цього проекту - очевидні. :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:53

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Просто одна из самых отвратительных отрыжек совка в градостроительстве ..

ОК, у меня в комплексе подземный паркинг на 120 машин и два дома на 1200 квартир.
Это отрыжка чего?

Это уже наша отрыжка - будущим поколениям, которые все это будут сносить.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:57

  alex_dvornichenko написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Просто одна из самых отвратительных отрыжек совка в градостроительстве ..

ОК, у меня в комплексе подземный паркинг на 120 машин и два дома на 1200 квартир.
Это отрыжка чего?

Почему не строят в жилых кварталах многоуровневые паркинги и гаражи ? Ведь такая застройка дешевле жилой и технически, и документально ? Зато паркоместа и гаражи в самом доме продаются дороже жилых квадратов. КТо то знает ответ ?

Я знаю ответ. Как несостоявшийся житель такого комплекса, где Застройщик именно так и думал: построю комплекс на 1500 квартир, на территории комплекса построю 9-этажный паркинг на 900 машин и будет двор без машин. Бу-га-га. Двор был запакован в 3 ряда. Улица Голосеевская запаркована с обеих сторон на всей своей протяженности. Регулярно мусоровоз не мог забрать мусор. Паркинг не могут распродать до сих пор. С 2008 года.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 20 січ, 2021 11:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:59

  kingkongovets написав:..
это отрыжка жлобского менталитета, не позволяющего людям, покупающим квартиры в новостройках и ездящих на дорогих авто допустить мысль, шо надо тратить деньги на покупку паркомест..

да хрен там! все паркоместа раскупили первыми. Было бы 300 - тоже раскупили, было бы 500 - тоже, может, не все сразу.
но нельзя купить то, что не построили! Проблема то не только у меня, она касается практически любого комплекса, в том числе и "бузинес -класса" в любимом центре. Почему нет строительных норм, обязующих хотя бы 1/0,5? Как после этого можно обвинять жителей - "жлобов", что они, панимаешь, запарковали все кусты? А куда им преткнуться - ведь даже снять паркоместо негде?
другое дело, что да - жители знали, где и что покупали, ну так я уже ответил и на этот вопрос - почти всюду так.
так что с менталитетом может и правильно, если речь идет о менталитете застройщика.
притом, никто не мешает застройщикам строить эти паркинги, не продавать, но затем зарабатывать на сдаче в аренду. Но все хотят быстрых денех
Притом верно пишут - что в этом паркинге такого, что его стоимость м2 под машиной вдвое больше м2 в квартире? Ведь обслуживание - уже недешевое, от 2Кгрн, тут хоть понятно, за удобства надо платить
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:02

  airmax78 написав:..на территории комплекса построю 9-этажный паркинг на 900 машин и будет двор без машин... Паркинг не могут распродать до сих пор. С 2008 года.

по чем там место?
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:ОК, у меня в комплексе подземный паркинг на 120 машин и два дома на 1200 квартир.
Это отрыжка чего?

Это взгляд в будущее, когда беспилотные Теслы в автоматическом режиме будут курсировать на принципах шаринга.
Нужно тебе из магазина домой с пакетами, перед входом клацнул в приложении, что машина нужна через час, деньги с карты ушли, через час тебя ждет электромикроавтобус с твоим свободным место, который будет по пути досаживать, высаживать. Кружить по городу без пробок и светофоров под управлением искусственного интеллекта общей транспортной системы.
  alex_dvornichenko написав:Почему не строят в жилых кварталах многоуровневые паркинги и гаражи ? Ведь такая застройка дешевле жилой и технически, и документально ? Зато паркоместа и гаражи в самом доме продаются дороже жилых квадратов. КТо то знает ответ ?

Не дешевле. Бетон тот же, стены такие же как в квартире, но в квартире на метр площади за деньги, приходится, пятая часть служебной (коридоры, лифтовые), тогда как на паркинге одна вторая (проезды).
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:13

  airmax78 написав: Паркинг не могут распродать до сих пор. С 2008 года.

Я бы с удовольствием купил гараж у себя в доме, но он стоит !!!! в 2,3 раза дороже за метр чем жилая квартиры!!! голые стены без канализации и окон ! ПОчему ??? и так везде где знаю. Если бы рядом построили гаражную коробку с адекватными ценами я бы взял не думая.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:13

  sequence написав:
  airmax78 написав:..на территории комплекса построю 9-этажный паркинг на 900 машин и будет двор без машин... Паркинг не могут распродать до сих пор. С 2008 года.

по чем там место?

Начиналось все с каких-то невероятных цен, типа, по-моему, 35 или 40К за место на первом уровне и до 20+ К за место на 9м этаже. Потом постепенно попустились. В 2013м место на средних этажах стоило где-то в районе 15К. Сейчас, по-моему, и по 9-10К верхние этажи можно купить - Унуноктий должен лучше знать. Народ не спешит.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:13

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
это отрыжка жлобского менталитета, не позволяющего людям, покупающим квартиры в новостройках и ездящих на дорогих авто допустить мысль, шо надо тратить деньги на покупку паркомест..

да хрен там! все паркоместа раскупили первыми. Было бы 300 - тоже раскупили, было бы 500 - тоже, может, не все сразу.
но нельзя купить то, что не построили! Проблема то не только у меня, она касается практически любого комплекса, в том числе и "бузинес -класса" в любимом центре. Почему нет строительных норм, обязующих хотя бы 1/0,5? Как после этого можно обвинять жителей - "жлобов", что они, панимаешь, запарковали все кусты? А куда им преткнуться - ведь даже снять паркоместо негде?
другое дело, что да - жители знали, где и что покупали, ну так я уже ответил и на этот вопрос - почти всюду так.
так что с менталитетом может и правильно, если речь идет о менталитете застройщика.
притом, никто не мешает застройщикам строить эти паркинги, не продавать, но затем зарабатывать на сдаче в аренду. Но все хотят быстрых денех
Притом верно пишут - что в этом паркинге такого, что его стоимость м2 под машиной вдвое больше м2 в квартире? Ведь обслуживание - уже недешевое, от 2Кгрн, тут хоть понятно, за удобства надо платить

В паркинге площадь непосредственно самих паркомест приблизительно равна или немного больше площади для выезда, заезда.
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